У украинского телеканала «Общественное телевидение» появились проблемы: как сообщил его глава Зураб Аласания, 18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производстве по взысканию с ОТВ долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн (примерно $3 тыс.) судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс»

Из-за этого все счета телекомпании были заблокированы, а ее работа — парализована. Под угрозой оказалась подготовка отбора Украины к Евровидению и трансляция на Украине Олимпиады 2020 г., на которую «Общественное» (НОТУ) имеет эксклюзивные права.

Почему «Общественному» заблокировали счета и как Минкульт хочет его спасти

Руководитель канала Зураб Аласания считает подобное положение вещей «политически мотивированным», поскольку «Евроньюс» выиграл судебный процесс по этому делу еще три года назад. Ему непонятно, почему счета арестовали сейчас.

На своей странице в Facebook Аласания сделал отсылку ко временам президентства Виктора Януковича, утверждая, что конфликт с «Евроньюс» произошел еще до создания «Общественного». В 2010 году тогдашнему президенту Януковичу хотелось получить рекламу в Европе, а премьер Николай Азаров по распоряжению Кабинета Министров Украины в 2010 году создал украиноязычную версию международного канала «Евроньюс». Договор был заключен на 6 лет и согласно ему Национальная телекомпания Украины должна выплатить «Евроньюс» единовременную выплату в размере 8,5 млн евро, и 5,2 млн евро каждый год. С 2010 по 2012 и в первое полугодие 2013 г. выплаты производились постоянно, но со второго полугодия 2013 г. прекратились. Аласания рассказал, как его восстановили в должности главы Общественного телевидения © скриншот с видео Подробности

«В 2014 году сменилось руководство НТКУ. Многочисленные обращения НТКУ в новое правительство по поводу уплаты долга не привели к результату. Ни в 2014 году, ни в 2015 году средства из Государственного бюджета Украины по отдельной бюджетной программе не выделялись. В 2015 году договор был расторгнут; долг на тот момент составил 10,5 млн евро», — пояснил Аласания.

Телекомпания «Общественное» получила этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины. Счетная палата в 2015 году сообщала о необходимости погашения Кабинетом министров Украины финансовых обязательств НТКУ перед «Евроньюс» во избежание банкротства «Общественного», но правительство не обратило на это внимания.

После этого «Евроньюс» начал подавать судебные иски против «Общественного» как правопреемника НТКУ на территории Украины (и в 2015 получил удовлетворительное решение). Также «Евроньюс» подал иск на территории Швейцарии, после чего были «заморожены» $15 млн в швейцарском банке, куда их разместила Украины как гарантию проведения в Украине конкурса Евровидение в 2017 году.

Эти деньги были своего рода гарантией со стороны Украины на проведение Евровидения-2017. Их положили в швейцарский банк по требованию владельцев конкурса на случай форс-мажора и срочного переноса конкурса в другую страну. Во всех других случаях эти деньги были бы нетронуты и должны были вернуться сразу по окончании конкурса в Украине. Но что-то пошло не так.

Поскольку с проведением конкурса Евровидение-2017 Украина справилась успешно, деньги должны были вернуться в Украину. Но «Евроньюс» подало иск в Женевский суд, и тот удовлетворил требование о блокировании этих денег для обеспечения решения украинского Хозяйственного суда от 2015 года в пользу «Евроньюс».

«Общественное» и Минюст обжаловали блокирование средств в Женеве, суд по этому делу продолжается. Поэтому логики в том, что сейчас Минюст открыл производство и арестовал средства вещания, глава «Общественного» не находит.

Глава Минкульта Владимир Бородянский назвал ситуацию с «Общественным» телевидением недопустимой, подчеркнув, что будет лоббировать увеличение финансирования канала.

«Ситуация с возможным отключением за долги телеканала является недопустимой. Вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Минкульт, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принял решение об увеличении финансирования чтобы Суспильне ("Общественное" — Ред.) имело возможность рассчитаться с долгами немедленно», — написал Бородянский в своем Telegram-канале.

Средства с заблокированных счетов, после погашения долга, вернутся в бюджет, а ведомство инициирует увеличение финансирования общественного вещателя. Будет судиться: Политическая цензура не пускает видеоролики Бойко на общественное ТВ © Facebook, Юрий Бойко

Вместе с тем, Бородянский хочет лишить «Общественное» эксклюзивного права на показ Летних Олимпийских игр 2020 года, ибо для этого нужны отдельные затраты из бюджета. По сообщению «Страны.уа», Бородянский 29 февраля намерен был провести встречу с руководством крупнейших украинских телеканалов (ICTV, 1+1, Украина, Интер) с тем, чтобы убедить кого-то купить у НОТУ сублицензию на трансляцию Олимпийских игр в Токио. Помимо этого, он надеется добиться у медиагрупп более широкого освещения Олимпиады: дополнительно показать фильмы о спортсменах, интервью, онлайн- и оффлайн-события.

Что представляет собой «Общественное»?

Отметим, что преемник Национальной телекомпании Украины уже не первый раз попадает в скандальные истории. Днем рождения «Общественного телевидения» в Украине официально принято считать 19 января 2017 года. Тогда вместо государственной «Национальной телерадиокомпании Украины» (НТКУ) было создано публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ, или по-украински НСТУ — Національне суспільне телебачення України). А еще в апреле 2015 года «Первый национальный» провел ребрендинг и стал «UA:Перший», отгородившись от старого «советского» названия «УТ-1» и старой эфирной сетки.

В том же году процесс реформ и ребрендинга возглавил Зураб Аласания. В результате его деятельности произошло значительное падение рейтингов телекомпании — его смотрели лишь 0,49% телезрителей. Аласания называл причиной этого недофинансирование. По закону НОТУ положено госфинансирование в размере 0,2% бюджета страны за предыдущий год — это свыше 1 миллиарда гривен, но фактически телекомпания получала меньше: в 2017 г. из 1,26 млн грн ей досталось на 300 млн меньше, а в 2018 г. из 1,54 млрд грн — только половина. Вместе с тем, если оценить объем затраченных средств, то выходит, что содержание «Общественного» обходилось в 2 млн долларов ежемесячно, которые телеканал получает из карманов украинских налогоплательщиков. Из них более 80% приходилось на зарплаты сотрудникам. Кстати, нехватка средств не мешала руководству телекомпании выписывать себе огромные премии: например, осенью 2017 члены правления получили по 173 тысячи гривен премий, а Аласания декларировал 216 тысяч гривен зарплаты.

Истинная причина падения рейтингов заключается в том, что «Общественное» представляло собой лишь телевидение активистов Майдана и тех, кто разделяет их взгляды, а не общества в целом. Ибо остальной части общества в его субъектности на телеканале отказывали. Это фактически являлось квинтесенцией той борьбы за «свободу слова», которая велась посредством западных грантов все годы существования независимой Украины. Ведь создание «Общественного» было навязано Киеву Европой и США.

Позор с отбором на Евровидении и уголовное дело

В феврале прошлого года грянул скандал с «Евровидением»: победителю национального отбора певице Maruv было отказано в возможности представлять Украину на песенном конкурсе, поскольку она не прошла проверку на «политическую грамотность» — не ответила «как надо» на вопрос «Чей Крым?» и «посмела» говорить, что нельзя всю Россию судить по ее президенту. Схожие проблемы оказались и у ряда других конкурсантов, занявших второе и третье место. В итоге Украина осталась без своего представителя, что значительная часть общества восприняла, мягко говоря, с недоумением.

После того как власть сменилась и президентом стал Владимир Зеленский, некоторое время была надежда, что подход к «Общественному» изменят. В частности, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко декларировал намерение избавиться от кадров, демонстрирующих низкую эффективность, в том числе руководства. Вместе с тем, 1 июля прошлого года Аласания восстановился в должности. Данный факт похоронил возможность обновления телеканала. «Лишились больших денег». Данилко рассказал, как Евровидение «отомстило» Украине за Россию © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

8 апреля 2019 года ГБР зарегистрировало уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) со стороны первых лиц общественного вещателя страны. Речь шла о закупке оборудования для обеспечения качественной трансляции этапов Куба мира по биатлону и Зимних Олимпийских игр 2018 года, проведенной Аласанией в ноябре 2017 г. на общую сумму в 15,1 млн гривен.

В рамках данного дела 18 июня 2019 Печерский райсуд Киева выдал ряд санкций на доступ к финансовой документации, перечислениям с казначейского счета и счетам НОТУ, а также ее контрагентов — ООО «Оникс Солюшнз», ООО «Современные Айти Технологии», ООО «Надежный магазин» и благотворительного фонда «Поддержки создания и развития общественного телевидение и радиовещания в Украине» в контексте финансовых проводок с начала 2016 и вплоть до середины лета прошлого года.

30 августа прошлого года в кабинете у Аласании и нескольких других членов правления «Общественного» прошли обыски. Но дальше уголовное дело фактически было спущено на тормозах. Зе-команда четко дала понять, что изменений на телеканале ждать не стоит.

Таким образом, на сегодняшний день «Общественное» продолжает исполнять роль одного из рупоров националистической пропаганды, которая очевидно не одобряется большинством украинского общества. Но украинские налогоплательщики из своих карманов финансируют телеканал. Поэтому если отбор на Евровидение вновь не смогут провести, то это будет не такой уж значительной потерей для украинцев — ведь вместо творческих достоинств там теперь главным критерием будет политическая целесообразность.