Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину - 26.11.2024 Украина.ру
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Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину
Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину - 26.11.2024 Украина.ру
Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину
Великобритания сохранит свою "давнюю приверженность" не допускать войска к театру военных действий, несмотря на сообщения о том, что Лондон и Париж возобновили обсуждения о размещении западных сил на Украине. Такое заявление сделал глава британского МИДа Дэвид Лэмми на встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии
2024-11-26T11:32
2024-11-26T11:32
новости
украина
франция
париж
эммануэль макрон
дмитрий песков
петр толстой (телеведущий)
мид
иностранный легион
госдума
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Ранее журналисты издания Le Monde заявили, что некий британский военный источник сообщил им о переговорах Великобритании и Франции о сотрудничестве в сфере обороны. "В частности, с целью создания ядра союзников в Европе, уделяя особое внимание Украине и европейской безопасности в широком смысле", сообщили журналисты.Главным инициатором отправки европейских солдат на Украину остается президент Франции Эммануэль Макрон. Он еще в апреле пообещал отправить свой "Иностранный легион" на СВО и заявил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы России от "Единой России" Петр Толстой предостерег Париж от этого шага, заявив, что "мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого".В итоге пыл французского лидера поутих, однако совсем недавно издание Le Monde сообщило, что идея отправить западные войска на Украину "возродилась в последние недели". На этом фоне Франция делает и другие шаги навстречу киевскому режиму. В частности, Париж подготовил 2,3 тысячи украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.Формированию дали название "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I, которую изначально называли Анной Русской.Известно также, что Франция снабдит вновь обученную бригаду целым рядом вооружений, включая 128 бронетранспортеров, 18 артиллерийских орудий Caesar и 18 легких танков AMX, а также противотанковыми ракетами Milan и тяжелыми грузовиками.Всего Макрон обещал помочь Киеву в 2024 году на три миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов США).Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщение об отправке западных войск на Украину "не соответствует действительности" и вызвало противодействие большинства европейских столиц."Среди европейцев нет единства мнений по этому вопросу, но, конечно, находятся горячие головы", - сказал Песков, уточнив, что "деликатные обсуждения, большинство из которых засекречены", были возобновлены после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку некоторые полагают, что эта победа может означать отказ от поддержки Украины.Еще по теме: "Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины.
https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html
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новости, украина, франция, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, петр толстой (телеведущий), мид, иностранный легион, госдума, британия, войска
Новости, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Петр Толстой (телеведущий), МИД, иностранный легион, Госдума, Британия, войска

Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину

11:32 26.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley
- РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley
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Великобритания сохранит свою "давнюю приверженность" не допускать войска к театру военных действий, несмотря на сообщения о том, что Лондон и Париж возобновили обсуждения о размещении западных сил на Украине. Такое заявление сделал глава британского МИДа Дэвид Лэмми на встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии
"Мы совершенно ясно даем понять, что готовы и продолжаем поддерживать украинцев, особенно в плане обучения, но уже давно существует позиция, что мы не направим британские войска в театр военных действий. <...> Это, безусловно, позиция Великобритании, и она остается таковой на данный момент", - заявил Лэмми.
Ранее журналисты издания Le Monde заявили, что некий британский военный источник сообщил им о переговорах Великобритании и Франции о сотрудничестве в сфере обороны. "В частности, с целью создания ядра союзников в Европе, уделяя особое внимание Украине и европейской безопасности в широком смысле", сообщили журналисты.
Главным инициатором отправки европейских солдат на Украину остается президент Франции Эммануэль Макрон. Он еще в апреле пообещал отправить свой "Иностранный легион" на СВО и заявил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Зампредседателя Госдумы России от "Единой России" Петр Толстой предостерег Париж от этого шага, заявив, что "мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого".
В итоге пыл французского лидера поутих, однако совсем недавно издание Le Monde сообщило, что идея отправить западные войска на Украину "возродилась в последние недели". На этом фоне Франция делает и другие шаги навстречу киевскому режиму. В частности, Париж подготовил 2,3 тысячи украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.
Формированию дали название "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I, которую изначально называли Анной Русской.
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Известно также, что Франция снабдит вновь обученную бригаду целым рядом вооружений, включая 128 бронетранспортеров, 18 артиллерийских орудий Caesar и 18 легких танков AMX, а также противотанковыми ракетами Milan и тяжелыми грузовиками.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщение об отправке западных войск на Украину "не соответствует действительности" и вызвало противодействие большинства европейских столиц.
"Среди европейцев нет единства мнений по этому вопросу, но, конечно, находятся горячие головы", - сказал Песков, уточнив, что "деликатные обсуждения, большинство из которых засекречены", были возобновлены после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку некоторые полагают, что эта победа может означать отказ от поддержки Украины.
Еще по теме: "Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины.
 
НовостиУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронДмитрий ПесковПетр Толстой (телеведущий)МИДиностранный легионГосдумаБританиявойска
 
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