"Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада
Сейчас в Грузии западные правительства пытаются осуществить очередную "цветную революцию". Об этом 26 ноября в Москве на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ситуация в мире остаётся крайне напряжённой и с каждым днём становится всё напряжённее стараниями Запада, констатировал глава МИД России. Он отметил, что не только на постсоветском пространстве, но и в других регионах мира западные правительства провоцируют внутренние конфликты и очаги напряжённости.
"Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями от организации масштабных информационных войн до прямого развязывания цветных революций, как это сейчас пытаются сделать в Грузии", - отметил Лавров.
Он также обратил внимание на деструктивную деятельность Запада и в других регионах. По его словам, при этом активно используется разветвлённая сеть западных неправительственных организаций для дестабилизации внутриполитической обстановки в государствах глобального Юга и глобального Востока.
Лавров указал на исходящую от НАТО угрозу для России. Он напомнил, что на днях глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил: альянс обсуждает нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России.
"Я думаю, тут уже комментировать даже нечего. Это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", - отметил глава МИД РФ.
Тему "цветных революций" отразил в своём выступлении и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его мнению, нынешняя попытка госпереворота в Грузии после парламентских выборов провалится, как провалились до этого такие попытки в Белоруссии и Казахстане.
"Запад никогда так просто не отпускает свою жертву, - отметил Нарышкин. - Сегодня Тбилиси сталкивается с очередной попыткой цветной революции, то есть попыткой государственного переворота. Будем надеяться, что она провалится, как раньше провалились западные наглые потуги расшатать Белоруссию и Казахстан".
Также на тему "цветных революций" в Грузии и Молдавии высказался директор ФСБ России Александр Бортников. Подробности в публикации Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников
Незадолго до этого Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации