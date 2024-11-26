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"Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада

"Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада - 26.11.2024 Украина.ру

"Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада

Сейчас в Грузии западные правительства пытаются осуществить очередную "цветную революцию". Об этом 26 ноября в Москве на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2024-11-26T12:00

2024-11-26T12:00

2024-11-26T12:00

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Ситуация в мире остаётся крайне напряжённой и с каждым днём становится всё напряжённее стараниями Запада, констатировал глава МИД России. Он отметил, что не только на постсоветском пространстве, но и в других регионах мира западные правительства провоцируют внутренние конфликты и очаги напряжённости.Он также обратил внимание на деструктивную деятельность Запада и в других регионах. По его словам, при этом активно используется разветвлённая сеть западных неправительственных организаций для дестабилизации внутриполитической обстановки в государствах глобального Юга и глобального Востока.Лавров указал на исходящую от НАТО угрозу для России. Он напомнил, что на днях глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил: альянс обсуждает нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России.Тему "цветных революций" отразил в своём выступлении и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его мнению, нынешняя попытка госпереворота в Грузии после парламентских выборов провалится, как провалились до этого такие попытки в Белоруссии и Казахстане."Запад никогда так просто не отпускает свою жертву, - отметил Нарышкин. - Сегодня Тбилиси сталкивается с очередной попыткой цветной революции, то есть попыткой государственного переворота. Будем надеяться, что она провалится, как раньше провалились западные наглые потуги расшатать Белоруссию и Казахстан".Также на тему "цветных революций" в Грузии и Молдавии высказался директор ФСБ России Александр Бортников. Подробности в публикации Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил БортниковНезадолго до этого Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации

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новости, россия, запад, грузия, сергей лавров, сергей нарышкин, александр бортников, нато, служба внешней разведки , фсб, цветная революция, госпереворот, спецслужба, постсоветское пространство, мид рф, молдавия, белоруссия, казахстан, бывший ссср