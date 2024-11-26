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Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября

Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября - 26.11.2024 Украина.ру

Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ наносят удары по местам дислокации иностранных наемников; в Киеве воздушная тревога продолжалась около пяти часов; Тернополь без света; ВСУ атакуют мирные объекты на территории России; зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о неизбежных последствиях передачи Киеву ядерного оружия

2024-11-26T13:05

2024-11-26T13:05

2024-11-26T13:05

эксклюзив

сво

украина

потери всу

россия

вс рф

курская область

запад

ядерное оружие

дмитрий медведев

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Боевые действияВ зоне СВО продолжаются бои, российская армия наступает. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ольговка, Молодёжное и Никольское Херсонской области, информирует 26 ноября Минобороны России. Противник понёс потери в живой силе и технике.Сообщается, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ, противник потерял танк и до 115 военнослужащих. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, противник понес потёри: уничтожен полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. По данным военного ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сводке МО РФ.Военные паблики сообщают, что в Торецке (Дзержинске) ВС России ведут штурм центральной части города, идут тяжёлые бои.ОбстрелыВС России с вечера наносят удары "Геранями": местные власти сообщали в взрывах в Киеве и области, Староконстантинове, Житомире, Ровно, Черкассах, Тернополе, а также в Черкасской области, отмечает телеграм-канал "Два майора".Российские войска нанесли удары по целям в нескольких областях Украины, в частности в Житомирской области они поразили пункт размещения иностранных наемников. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, удары нанесены по пунктам временной дислокации наемников из Латинской Америки.Лебедев также рассказал, что в Одесской области удары наносились по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска (Черноморска), в Киеве и его пригороде - по пунктам временной дислокации ВСУ, по производству беспилотников и ремонтному цеху.В Ровенской области поражены энергоструктура, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. Были атакованы военный аэродром и склад в Хмельницкой области, а в Тернопольской области поражены инфраструктура, полигон и место хранения военной техники. В городе частично пропал свет.В Киевской городской военной администрации сообщили, что в ночь на вторник, 26 ноября, российские беспилотники заходили на город волнами, воздушная тревога в украинской столице продолжалась около пяти часов.Украинские СМИ пишут, что в результате атаки российских дронов часть жителей Тернополя осталась без электроснабжения, во вторник троллейбусы не вышли на маршруты. Мэр Тернополя Сергей Надал в эфире телеканала "Киев 24" заявил, что в регионе сейчас самая критическая ситуация со светом "с начала полномасштабной войны".В то же время ВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. По данным МО РФ, в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа.Сообщается, что над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, один – над территорией Орловской области, один – над территорией Воронежской области и два – над территорией Республики Крым.Бомба для Киева?В западных СМИ обсуждается возможность передачи киевскому режиму ядерного оружия и последствия такого шага. Обсуждают это и западные политики. Тревожный факт отметил в своем телеграм-канале и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика [Джо] Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность", - написал он.Медведев подчеркнул, что сама мысль о передаче ядерного оружия стране, воюющей с ядерной державой, "настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага".По словам зампреда Совбеза РФ, сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией, а фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на Россию, что повлечет ответ согласно п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания."Последствия очевидны", - констатировал Медведев.Тем временем информагентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщает, что отправило на Украину десятки дальнобойных ракет Storm Shadow, применяемых для ударов по России. По словам источника агентства, поставки, о которых публично не сообщалось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США разрешили Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней".Как заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, в последние недели до инаугурации Дональда Трампа можно ожидать резкого увеличения поставок Западом вооружений киевскому режиму.Ситуация в Курской областиПо информации телеграм-канала "Два майора", в Курской области группировка российских войск "Север" продвинулась в районе Новоивановки и прилегающих лесополосах. Идут ожесточённые бои, враг контратакует, сообщает канал.В Шебекино Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с украинского БПЛА погиб мирный житель, еще один получил ранение. В городе начали устанавливать специальные сетки для защиты от украинских БПЛА на жилые дома, сообщает в своем блоге экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царев.Утром 26 ноября еще один украинский беспилотник уничтожен над территорией Курской области, сообщает МО РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты. Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева"

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, вс рф, курская область, запад, ядерное оружие, дмитрий медведев, обстрелы, мо рф, хроники