https://ukraina.ru/20241126/1059206252.html

Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября

Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября - 26.11.2024 Украина.ру

Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября

Глава МО Эстонии призвал союзников не отправлять войска Киеву из-за рисков. На Украине гремят взрывы, фиксируют повреждения. Журналисты раскритиковали подход Байдена к конфликту, в то же время экономист Сакс заговорил об остановке эскалации одним звонком

2024-11-26T09:00

2024-11-26T09:00

2024-11-26T09:05

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Накануне издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.Однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, так как риски от совершения подобных шагов перевешивают преимущества, сообщает издание Hill.Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил позицию об отсутствии намерений отправлять на Украину итальянских военнослужащих."Мы не отправим ни одного солдата воевать на Украину, мы помогаем Киеву политически, финансово, в военном плане, отправляя помощь, но мы не будем посылать солдат воевать. Мы должны избегать эскалации", - заявил он на встрече глав МИД "Большой семерки" в городе Фьюджи под Римом.В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя сообщения о возобновлении Парижем и Лондоном обсуждений по поводу отправки западных военных на Украину, заявил, что был удивлен появившейся информацией, однако отметил, что ему нечего сказать нового по этой теме."Да, я видел статью в Monde и не буду скрывать, что она меня удивила и что я не понял этого… Потому что президент республики (Эммануэль Макрон – ред.) организовал в феврале в Париже конференцию, чтобы попытаться поразмышлять о том, что мы можем сделать другого или сделать ещё больше для Украины… Президент республики заявил, что табу нет и что надо прекратить исключать вещи из принципа ещё даже до поднятия вопроса… Мне нечего сказать вам нового помимо того, что сказал в феврале президент республики", - сказал Лекорню.Французский министр напомнил, что по итогам февральской конференции осуществляется ряд проектов, в том числе по производству вооружений на Украине.Президент Франции в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции в НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.В Кремле заявляли что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Провалы ВСУУкраинские СМИ информировали о нескольких взрывах в столице и Обухове Киевской области, а также в Харькове, Тернополе и других регионах.Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал утверждает, что электрическая инфраструктура повреждена на Украине, в Тернополе нет электроснабжения.Согласно сообщению в его телеграм-канале, зафиксировано "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь".По его словам, в городе временно не будут курсировать троллейбусы, на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы. Он добавил, что в городе постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение."Возможно, будет низкое давление. Будем запускать генераторы. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", - добавил чиновник.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал об ударе, который нанесли ночью российские военные в Тернопольской области по месту хранения военной техники ВСУ.Лебедев также заявил об ударе по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства БПЛА в Киеве и пригороде. Об ударах по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области.Также российские военные били в ночь на вторник по аэродрому и складу в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области. Кроме прочего, удары нанесены по энергоинфраструктуре и логистическому узлу в Ровенской области, поражены личный состав и техника ВСУ.Российские военные также ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в ночь на вторник в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 285 взрывов, получили повреждения несколько объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что силы РФ продвинулись на Купянском участке фронта."На Купянском направлении ВС РФ продолжают продавливать оборону противника и улучшать свое тактическое положение. В ходе активных освободительных действий наши войска заняли более выгодные позиции западнее Мясютовки. В самом Купянске идут городские бои", - сказал Марочко.По его словам, невзирая на украинские контратаки, ВС РФ удерживают ранее занятые рубежи."Северо-западнее Табаевки удалось вклиниться в оборону противника. В районе Стельмаховки российские войска выбили украинских боевиков с опорного пункта и немного выровняли положение передовых порядков. Южнее Купянска ВС РФ развивают успех из Сеньково по направлению Глушковки и Загрызово", - добавил Марочко.А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о продвижении российских войск в Курахово на западе ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои."В Курахово боевые действия перекинулись уже в районы многоэтажной жилой застройки. До этого наши продвигались только в частном секторе", - сказал Рогов.Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Так, за ночь киевский режим попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Однако российские средства ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщило Минобороны РФ.Над Ростовской областью было уничтожено 24 БПЛА, пять - над Брянской, три - над Белгородской, три - над Курской, один - над Орловской, один - над Воронежской областью и два – над территорией Крыма.Критика Байдена и возможность остановить эскалациюЖурнал National Review раскритиковал подход уходящего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины."Что бы ни говорили об этой стратегии, она разоблачает безответственность администрации Байдена… Ее стратегическое мышление навсегда затуманено чрезмерной интерпретацией сигналов, исходящих отовсюду, кроме полей сражений на Украине", - говорится в публикации.Как отмечается, американский президент на протяжении всего времени российской спецоперации "жертвовал возможностью за возможностью", медля с предоставлением тех систем вооружения, о которых просил Киев.В то же время, решение разрешить ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, как указывается, оказалось запоздалым и связанным с желанием дать украинским военным больше возможностей перед приходом на свой пост избранного президента США Дональда Трампа."Неохотное согласие Байдена на одну из долгожданных просьб Украины ставит под сомнение стратегическое мышление президента, каким бы оно ни было", - указывает автор материала.Он добавляет, что если единственная причина, по которой США разрешили Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ, заключается в тем, что Трамп может этого не сделать, то "это обвинительный акт в адрес администрации Байдена".Издание подчеркивает, что в результате действий Байдена Украина уже оказалась в ситуации, когда ее население "настроено просить о мире", а лучшим исходом для Запада мог бы стать очередной замороженный конфликт, который в перспективе приведет к новым кризисам вдоль линии соприкосновения и ухудшит ситуацию в сфере безопасности в Европе.Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс вообще высказался о возможности остановить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине одним телефонным звонком между США и Россией."Можно было бы обсудить соглашение с Россией, которое поставило бы США и Россию на путь прекращения этой войны и могло бы дать уверенность в том, что она подходит к концу и что дальнейшая эскалация будет предотвращена. Это возможно даже при одном телефонном звонке", - заявил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.По словам Сакса, "глубинной причиной" конфликта на Украине является неустанное стремление США к расширению НАТО до границ России с Украиной, однако сами американские власти не желают оценивать свои действия с точки зрения Москвы."Я бы сказал американцам, что это как если бы Россия стремилась к военным базам в Мексике до реки Рио-Гранде. Это эквивалентно", - отметил американский профессор.Сакс также согласился с оценкой того, что США не просто одобрили нанесение ВСУ ударов дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ, а фактически сами совершают эти атаки."Украина не может использовать эти ракеты без активного участия США в программировании цели и операции по прицеливанию. Это действие США", - заключил он.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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