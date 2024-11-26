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Главное за ночь 26 ноября
Главное за ночь 26 ноября - 26.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 ноября
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и... Украина.ру, 26.11.2024
2024-11-26T08:06
2024-11-26T08:06
2024-11-26T08:06
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Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также многочисленные удары наносились по целям в Виннице, Житомире, Киеве и его городах спутниках, Ровно, Староконстантинове, Тернополе и Черкассах.Удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства БПЛА в Киеве и пригороде, а также в направлении портов Белгород-Днестровский и Ильичевска в Одесской области, по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки, - сообщили в пророссийском сопротивлении.В течение ночи уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА, - Минобороны РФ. Над Ростовской областью уничтожено 24 БПЛА, пять – над Брянской, три - над Белгородской, три - над Курской, один - над Орловской, один - над Воронежской, два – над территорией Крыма.ВС РФ подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, - Владимир Рогов.ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта, в самом Купянске идут городские бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций.Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в в прифронтовых районах Запорожской области, - передает корреспондент РИА Новости.Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow – до того, как Киеву разрешили использовать их для ударов вглубь России, - передает Bloomberg со ссылкой на источники.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, владимир рогов, андрей марочко, вячеслав гладков, минобороны
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также многочисленные удары наносились по целям в Виннице, Житомире, Киеве и его городах спутниках, Ровно, Староконстантинове, Тернополе и Черкассах.
Удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства БПЛА в Киеве и пригороде, а также в направлении портов Белгород-Днестровский и Ильичевска в Одесской области, по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки, - сообщили в пророссийском сопротивлении.
В течение ночи уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА, - Минобороны РФ. Над Ростовской областью уничтожено 24 БПЛА, пять – над Брянской, три - над Белгородской, три - над Курской, один - над Орловской, один - над Воронежской, два – над территорией Крыма.
ВС РФ подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, - Владимир Рогов
.
ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта, в самом Купянске идут городские бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко
.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций.
Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в в прифронтовых районах Запорожской области, - передает корреспондент РИА Новости.
Британия
несколько недель назад впервые с момента прихода к власти Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow – до того, как Киеву разрешили использовать их для ударов вглубь России, - передает Bloomberg
со ссылкой на источники.