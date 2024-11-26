Главное за ночь 26 ноября - 26.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 ноября
Главное за ночь 26 ноября - 26.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 ноября
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и... Украина.ру, 26.11.2024
2024-11-26T08:06
2024-11-26T08:06
новости
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киев
владимир рогов
андрей марочко
вячеслав гладков
минобороны
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Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также многочисленные удары наносились по целям в Виннице, Житомире, Киеве и его городах спутниках, Ровно, Староконстантинове, Тернополе и Черкассах.Удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства БПЛА в Киеве и пригороде, а также в направлении портов Белгород-Днестровский и Ильичевска в Одесской области, по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки, - сообщили в пророссийском сопротивлении.В течение ночи уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА, - Минобороны РФ. Над Ростовской областью уничтожено 24 БПЛА, пять – над Брянской, три - над Белгородской, три - над Курской, один - над Орловской, один - над Воронежской, два – над территорией Крыма.ВС РФ подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, - Владимир Рогов.ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта, в самом Купянске идут городские бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций.Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в в прифронтовых районах Запорожской области, - передает корреспондент РИА Новости.Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow – до того, как Киеву разрешили использовать их для ударов вглубь России, - передает Bloomberg со ссылкой на источники.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, киев, владимир рогов, андрей марочко, вячеслав гладков, минобороны
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов, Андрей Марочко, Вячеслав Гладков, Минобороны

Главное за ночь 26 ноября

08:06 26.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также многочисленные удары наносились по целям в Виннице, Житомире, Киеве и его городах спутниках, Ровно, Староконстантинове, Тернополе и Черкассах.
Удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства БПЛА в Киеве и пригороде, а также в направлении портов Белгород-Днестровский и Ильичевска в Одесской области, по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки, - сообщили в пророссийском сопротивлении.
В течение ночи уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА, - Минобороны РФ. Над Ростовской областью уничтожено 24 БПЛА, пять – над Брянской, три - над Белгородской, три - над Курской, один - над Орловской, один - над Воронежской, два – над территорией Крыма.
ВС РФ подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, - Владимир Рогов.
ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта, в самом Купянске идут городские бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций.
Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в в прифронтовых районах Запорожской области, - передает корреспондент РИА Новости.
Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow – до того, как Киеву разрешили использовать их для ударов вглубь России, - передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир РоговАндрей МарочкоВячеслав ГладковМинобороны
 
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