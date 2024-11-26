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Главное за ночь 26 ноября

Главное за ночь 26 ноября - 26.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 ноября

Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и... Украина.ру, 26.11.2024

2024-11-26T08:06

2024-11-26T08:06

2024-11-26T08:06

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Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Серии взрывов раздавались в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также многочисленные удары наносились по целям в Виннице, Житомире, Киеве и его городах спутниках, Ровно, Староконстантинове, Тернополе и Черкассах.Удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства БПЛА в Киеве и пригороде, а также в направлении портов Белгород-Днестровский и Ильичевска в Одесской области, по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки, - сообщили в пророссийском сопротивлении.В течение ночи уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА, - Минобороны РФ. Над Ростовской областью уничтожено 24 БПЛА, пять – над Брянской, три - над Белгородской, три - над Курской, один - над Орловской, один - над Воронежской, два – над территорией Крыма.ВС РФ подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, - Владимир Рогов.ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта, в самом Купянске идут городские бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций.Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в в прифронтовых районах Запорожской области, - передает корреспондент РИА Новости.Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow – до того, как Киеву разрешили использовать их для ударов вглубь России, - передает Bloomberg со ссылкой на источники.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, владимир рогов, андрей марочко, вячеслав гладков, минобороны