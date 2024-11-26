Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин - 26.11.2024 Украина.ру
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Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин
Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин - 26.11.2024 Украина.ру
Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин
Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Об этом 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
2024-11-26T13:18
2024-11-26T13:18
новости
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украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки
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спецслужба
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Запад уже отказался от планов нанести стратегическое поражение России и сам думает, как бы избежать своего поражения. Такое мнение высказал Нарышкин в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Нарышкин обратил внимание коллег на перспективы Запада по итогам российской победы в ходе СВО. По его мнению, чем быстрее западные правительства примут факт и поймут полезность условий России по украинской проблеме – тем лучше будет для них."Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - уверен глава российской спецслужбы.По итогам совещания Нарышкин ответил на вопросы журналистов. Он оценил перспективы обсуждающейся на Западе перспективы "заморозки" конфликта с Россией, в частности – временного прекращения боевых действий на территории Украины.Тем временем Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg Также в новостях: Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом Ранее сообщалось, что СВО продлится ещё немного, заявил Песков
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новости, россия, запад, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки , снг, сво, спецслужба, постсоветское пространство, свр
Новости, Россия, Запад, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , СНГ, СВО, спецслужба, постсоветское пространство, СВР

Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин

13:18 26.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Об этом 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Запад уже отказался от планов нанести стратегическое поражение России и сам думает, как бы избежать своего поражения. Такое мнение высказал Нарышкин в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
"В западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России, а начали думать, как бы самим не потерпеть поражение и по возможности сохранить в Киеве русофобский неонацистский режим", - сказал директор СВР.
Нарышкин обратил внимание коллег на перспективы Запада по итогам российской победы в ходе СВО. По его мнению, чем быстрее западные правительства примут факт и поймут полезность условий России по украинской проблеме – тем лучше будет для них.
"Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - уверен глава российской спецслужбы.
По итогам совещания Нарышкин ответил на вопросы журналистов. Он оценил перспективы обсуждающейся на Западе перспективы "заморозки" конфликта с Россией, в частности – временного прекращения боевых действий на территории Украины.
"Такие дискуссии в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии", - констатировал глава СВР.
Тем временем Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg
Также в новостях: Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом
Ранее сообщалось, что СВО продлится ещё немного, заявил Песков
 
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