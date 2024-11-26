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Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин

Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин - 26.11.2024 Украина.ру

Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин

Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Об этом 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

2024-11-26T13:18

2024-11-26T13:18

2024-11-26T13:18

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Запад уже отказался от планов нанести стратегическое поражение России и сам думает, как бы избежать своего поражения. Такое мнение высказал Нарышкин в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Нарышкин обратил внимание коллег на перспективы Запада по итогам российской победы в ходе СВО. По его мнению, чем быстрее западные правительства примут факт и поймут полезность условий России по украинской проблеме – тем лучше будет для них."Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - уверен глава российской спецслужбы.По итогам совещания Нарышкин ответил на вопросы журналистов. Он оценил перспективы обсуждающейся на Западе перспективы "заморозки" конфликта с Россией, в частности – временного прекращения боевых действий на территории Украины.Тем временем Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg Также в новостях: Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом Ранее сообщалось, что СВО продлится ещё немного, заявил Песков

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новости, россия, запад, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки , снг, сво, спецслужба, постсоветское пространство, свр