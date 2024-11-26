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Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие

Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие - 26.11.2024 Украина.ру

Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие

В США заговорили о возможной передаче Украине ядерного оружия. Член Конгресса, сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин назвала такую идею безумной и высказалась за то, чтобы Джо Байдена судили за госизмену, если он решится на такой шаг

2024-11-26T12:46

2024-11-26T12:46

2024-11-26T13:16

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Вокруг Будапештского меморандумаТема Украины и ядерного оружия не нова. Киевский режим при Владимире Зеленском не раз за последние годы поднимал этот вопрос.Впервые тогда еще легитимный украинский президент высказался об этом 19 февраля 2022 года, за несколько дней до начала российской военной спецоперации. Тогда Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что Украина намерена созвать консультации со странами Будапештского меморандума, чтобы в перспективе созвать саммит государств-подписантов этого документа."Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", - сказал он.Эти слова Зеленского имели далеко идущие последствия и только укрепили российское руководство в стремлении устранить исходящую с Украины угрозу.Так получилось, что после развала СССР Украина на какое-то время превратилась в третью в мире ядерную державу после США и России. На ее территории остались 170 межконтинентальных баллистических ракет, а также более 2,5 тыс. тактических ракет.Такая ситуация продолжалась недолго. Уже в 1992 году Украина, РФ, а также Казахстан и Белоруссия, которые также в силу обстоятельств стали обладателями ядерного оружия, подписали Лиссабонский протокол, по которому все советское ядерное оружие они обязались передать России.Спустя два года Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, по которому Киев закреплял свои намерения передать ракеты Москве, в обмен Вашингтон и Лондон обязались уважать украинский суверенитет и границы этой страны. Ратификации договора в итоге так и не произошло.По сути, в Мюнхене два года назад Зеленский прямо пригрозил, что Украина может попрощаться с безъядерным статусом."Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам, и хочу сказать, что мы их услышали", - заявил президент России Владимир Путин 22 февраля того же года.Россия не допуститКак известно, еще спустя два дня после упомянутого комментария главы российского государства на Украине началась специальная военная операция. Последние неудачи ВСУ, неопределенность со вступлением в НАТО, а также победа на выборах в США Дональда Трампа снова подтолкнули киевский режим к опасному заигрыванию с "ядерной" темой.В середине октября этого года Зеленский на пресс-конференции после саммита ЕС заявил, что единственная альтернатива вступлению в Североатлантический альянс для Украины – это ядерное оружие."Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов", - сказал он.По его словам, ядерное оружие отдала одна лишь Украина (что, как было сказано выше, не правда) но именно она сейчас воюет.Заявление было настолько громким, что многие расценили его как намерение Украины обзавестись "ядеркой". Тут же самому Зеленскому пришлось уверять, что имел в виду он якобы совсем не это."Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие", - сказал он.Случайный или нет, но проброс этой темы Зеленским имел продолжение. Буквально в тот же день немецкое издание "Бильд" сообщило, что Украина обладает достаточным количеством возможностей, чтобы в "случае приказа" заполучить ядерное оружие в течение нескольких недель. Материал основывался на словах неназванного украинского источника, "специализирующегося на закупках оружия".В очередной раз официальным лицам Украины пришлось опровергать такие планы. Советник Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин назвал эти сообщения глупостью. Тем не менее, в России очередными заявлениями украинской стороны пренебрегать не стали."Могу сразу сказать: Россия этого (создания ядерного оружия на Украине – ред.) не допустит ни при каких обстоятельствах... Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [Украине ядерное оружие] ... Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - заявил на следующий день Владимир Путин.По примеру "Толстяка"Новый виток обсуждения на прошлой неделе спровоцировала американская газета "Нью-Йорк Таймс". Впервые, пусть и в СМИ, пусть словами анонимных чиновников, но была обозначена теоретическая готовность Соединенных Штатов передать Украине ядерное оружие.Издание рассказало, что некоторые официальные лица в США и Европе всерьез обсуждают идею возврата Украине ядерного оружия. Такая тема будто бы обсуждалась в контексте будущих гарантий безопасности этой страны.В статье говорится, что такой шаг стал бы "мгновенным и огромным сдерживающим фактором", при этом отмечается, что сделать это сложно и что это будет иметь "серьезные последствия".Незадолго до этого в похожем ключе выступила британская "Таймс". Газета сослалась на доклад, подготовленный для Минобороны Украины Алексеем Ижаком, заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ).В нем говорится, что Киев может изготовить примитивную ядерную бомбу за несколько месяцев. Это может произойти, утверждают журналисты, если новая администрация Трампа свернет поддержку Украины.В докладе говорится, что времени и возможностей обогащать уран у киевского режима нет, поэтому предполагается использовать плутоний, который можно получить из отработанных топливных стержней с украинских АЭС. Автор полагает, что Украина могла бы воспользоваться технологиями, аналогичными тем, которые применили американцы в своей бомбе "Толстяк", которая была сброшена в 1945 году на японский город Нагасаки."Вес реакторного плутония, имеющегося в распоряжении Украины, может оцениваться в 7 т <…> Этого количества материала достаточно для создания сотен боеголовок тактической мощностью в несколько килотонн", - написал Ижак.Безумец БайденПередача Соединенными Штатами Украине в том или ином виде ядерного оружия или соответствующих технологий была бы безумием, написала на своей странице в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин."Это безумие, это полностью антиконституционно. Возможно, это акт госизмены", - прокомментировала она.Политик предположила, что Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить к власти Трампа, инаугурация которого состоится 20 января будущего года.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее предостерег Запад от "ядерного" заигрывания с Украиной. Он напомнил, что Россия недавно обновила свою ядерную доктрину, в которой снова была подчеркнута решимость страны защищать свою независимость и государственность, в том числе с использованием стратегических сил сдерживания.Медведев рассказал, что новейшая гиперзвуковая баллистическая российская ракета "Орешник" способна нанести Европе неприемлемый ущерб, если Запад не остановится в своей поддержке Украины."Остается подумать, кому потенциально из врагов Белого дома можно передать ядерные технологии РФ", - написал он на днях у себя в телеграм-канале.Во вторник, 26 ноября, Медведев опубликовал новый пост, в котором он назвал возможную передачу ядерного оружия Украине подготовкой Запада к ядерному конфликту с РФ и что это может быть приравнено к свершившемуся акту нападения на Россию.Передача ядерного оружия Украине – это лучший способ затянуть Запад в "ядерную преисподнюю", полагает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков."Только в том случае, если в США все окончательно "с ума свихнутся", как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние они способны передать Украине ядерное оружие", - прокомментировал он у себя в телеграм-канале.Но действительно ли все инсайды и мнения о возможности снабдить Украину ядерным оружием – лишь плод журналистской и экспертной фантазии? Пока все предыдущие действия НАТО по эскалации конфликта с РФ развивались по похожему сценарию. Сначала определенная идея вбрасывается в медиапространство (например, удары дальнобойными ракетами по российской территории), затем идут опровержения, на какое-то время тема затухает, после чего активизируется вновь и вот, соответствующее решение уже готово.Не исключено, что с ядерным оружием для Украины может произойти что-то подобное. Тем более, что администрации Байдена править еще чуть меньше двух месяцев, за которые вполне можно успеть взвинтить уровень эскалации до невиданной доселе черты. Возможно, последней. Той самой, за которой всеобщая гибель. О том, кого следующий американский президент может сделать своим спецпредставителем по Украине - в материале издания Украина.ру Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине.

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эксклюзив, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, нато, ядерное оружие