https://ukraina.ru/20241126/1059214348.html
Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну
Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну - 26.11.2024 Украина.ру
Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну
Ну, наконец-то Белый дом признал, что США разрешили неонацистскому режиму Владимира Зеленского использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области. И не только по ней, но и "рядом с ней".
2024-11-26T13:27
2024-11-26T13:27
2024-11-26T13:27
мнения
запад
сша
россия
джо байден
дональд трамп
джеффри сакс
нато
bloomberg
владимир скачко
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059215376_0:0:1019:573_1920x0_80_0_0_453badb7c067d65d3aa6cda2667e8126.jpg
То есть везде, где со страху заблагорассудится просроченному фронтмену обанкротившейся майданной демократии имени Мустафы Найема, который призывал к ней с термосом кофе в руках.Сейчас многое в жизни скачущих демократов поменялось. И демократия в Украине что-то попахивает трупами и сочится кровью. И термос в руках незадачливого Мустафы сменился на плошку с баландой в афганской тюрьме, куда он попал, стремясь въехать к талибам* без документов, а они этого не любят.Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя ситуацию с ATACMS заявил, правда, что президент США Джо Байден, который все разрешил, мог быть, мягко говоря, очень не в себе. Давно съехавшая крыша так к нему и не вернулась, и он почему-то искал ее в лесах Амазонии, а потом решил компенсировать недостачу башки ударами по России.В интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom о деятельности Запада и их лидера – США упомянутый Сакс заявил весьма обобщенно и крайне неутешительно: "Мы не знаем, находится ли президент Байден в соответствующей физической и умственной форме. И в США, и в НАТО сейчас отсутствует должное руководство. …Принимается серьезное решение, подобное тому, что было принято несколько дней назад (об использовании американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов с украинской территории вглубь России. – Авт.), а мы даже не слышим обращения американского президента к гражданам США, в котором он объяснил бы это решение или развеял бы слухи".Приблизительно такой же диагноз – больной на голову самонадеянный маньяк – Сакс поставил и главе Военного комитета НАТО Робу Бауэру, который так почему-то раздухарился, что призвал всех производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь России. И главная правда в его словах заключается в том, что благословил все это практически выживший из ума уходящий президент Байден, которого в США традиционно называют "хромой уткой". И с его подачи США ударами ATACMS начали новый виток эскалации, который вполне может закончиться ядерной войной. Точнее – Третьей мировой в ядерном исполнении.После того, как координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США разрешили Киеву дальнобой, мир официально вынужден жить в трех совершенно новых обстоятельствах.Во-первых, Россия ответила предупредительным ударом баллистической ракеты "Орешник", к появлению которой Запада оказался не готов и сейчас размышляет, что ему делать. Но это одним махом опровергло тезис Запада, на котором он строил свои отношения с Россией. Запад сам исходил из того и убеждал всех остальных в мире в том, что Москва:– либо смолчит и никак не ответит на все удары по ней, и это, в конце концов, приведет к тому, что россияне разуверятся в своих властях и подорвут стабильность в самой России, выступят против существующего режима и президента Владимира Путина;– либо же сразу начнет отвечать ядерным оружием, чем подтвердит, что она – "конченый агрессор", потеряет доверие в странах Глобального Юга и вызовет отторжение и недовольство у Китая и Индии, которые явно не желают ядерного апокалипсиса.Однако Россия преподнесла, как обычно, сюрприз – ответила так, как Запад вообще не ожидал – точно и мощно долбанула обычным оружием, которое убедительно и наглядно показало, что и без "ядерки" от Запада можно оставить одни воспоминания. Или, если угодно, рожки да ножки. Ну, если не от всего Запада, то от его передового отряда в лице украинских неонацистов и стоящих за ними европейских стран НАТО уж точно.Запад тупо был не готов к наличию у России такого оружия.Во-вторых, не может не настораживать установившаяся неопределенность. Она вызвана тем, что вполне естественно Запад сейчас лихорадочно ищет, что делать и чем ответить России. Своих "орешников" у него нет, а начинать ядерную войну не то чтобы боязно, а Запад к ней пока не готов, ибо, как говорится, "в товарищах согласья нет". С одной стороны, Запад по-прежнему уверен, что они сильнее России. Но с другой – нет веры многих своим союзникам, а Глобальный Юг поддерживает Россию.К тому же излишнее давление на Москву может толкнуть к ней Китай и Индию. И если последнее случится, то Западу придется проститься либо со своей гегемонией на планете, либо вообще со всей жизнью на ней в огне Третьей мировой. Но сменилась главная парадигма. Теперь уже Байден (если придет хоть на время в себя) или Дональд Трамп, как несколькими годами раньше Путин, могут сказать, что, мол, а зачем нам это мир, если в нем нет США.В-третьих, правящие политические элиты стран Запада как-то странно помалкивают. То ли отходят от шока, то ли просто не знают, что сказать, то ли выискивают, как достойно и нестыдно ответить. И уже ясно, что, несмотря на "орешниковый шок", Запад не испугался и не пошел на попятную, а продолжает курс на эскалацию.И тон тут задают американские демократы, которые потеряли власть, но хотят и своим сменщикам-республиканцам, и своим союзникам по миру, и вообще всему миру оставить в наследство войну. Они продолжают пичкать оружием Украину, вынуждают это делать своих евросоюзников, планируют базы в Европе и баллистические ракеты в Германии.Демократам фактически удалось обмануть Трампа и нейтрализовать его миротворческие обещания и устремления. Трамп, по мнению многих экспертов, молчит не потому, что не знает, что сказать, а потому, что его могут еще и привлечь к суду. За угрозы национальной безопасности США, если он начнет резко критиковать шаги демократов по эскалации ситуации, которые они выдают за защиту американских интересов.Например, использовать принятый еще в 1918 году Закон о подстрекательстве к мятежу, который расширил действие Закона о шпионаже 1917 года и предусматривает тюремное заключение за критику федерального правительства или военного участия США. Тогда, 106 лет назад, это подразумевало участие США в Первой мировой войне, сейчас при желании нормы можно подрихтовать и приспособить к войне с Россией, Китаем и прочими врагами. Закон 1918 года был принят на пике страха и гнева военного времени, которые можно спровоцировать и разогнать сейчас. Как говорится, долго ли умеючи, замутить подобное омерзительное шоу против Трампа и трампистов.Вот Трамп и помалкивает. А обернуться для него это может тем, что когда он 20 января 2025 года придет к власти, то практически невозможно будет повернуть эскалацию взад, остановить ее быстро, как он обещал (прекратить войну за 24 часа).Отличная политическая поганка приходящим от уходящих "хромых уток". И не так и важно, знает ли об этом Байден, или его, пребывающего в несознанке и неадеквате, используют в темную, создавая заделы для будущей борьбы.И кто понимает, что на этой мешанине тактики и политической несогласованности можно играть и по-прежнему стричь купоны себе на карман, так это Зеленский. Он хорохорится и только говорит о мире, а на самом деле готовится к войне и отвергает любые переговоры. Чтобы пожирнее урвать напоследок -- Украину-то ему совсем не жалко.И утешает лишь одно: может, хоть талибы* что-то сделают Найему, и он ответит за евромайдан, с которого все это непотребство для Украины и началось…О том, как Байден готовит ядерную войну - в статье Павла Котова "Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20241126/1059207742.html
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Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
мнения, запад, сша, россия, джо байден, дональд трамп, джеффри сакс, нато, bloomberg, владимир скачко
То есть везде, где со страху заблагорассудится просроченному фронтмену обанкротившейся майданной демократии имени Мустафы Найема, который призывал к ней с термосом кофе в руках.
Сейчас многое в жизни скачущих демократов поменялось. И демократия в Украине
что-то попахивает трупами и сочится кровью. И термос в руках незадачливого Мустафы
сменился на плошку с баландой в афганской тюрьме, куда он попал, стремясь въехать к талибам* без документов, а они этого не любят.
Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс
, комментируя ситуацию с ATACMS заявил, правда, что президент США Джо Байден
, который все разрешил, мог быть, мягко говоря, очень не в себе. Давно съехавшая крыша так к нему и не вернулась, и он почему-то искал ее в лесах Амазонии, а потом решил компенсировать недостачу башки ударами по России
.
В интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom о деятельности Запада
и их лидера – США упомянутый Сакс заявил весьма обобщенно и крайне неутешительно: "Мы не знаем, находится ли президент Байден в соответствующей физической и умственной форме. И в США, и в НАТО
сейчас отсутствует должное руководство. …Принимается серьезное решение, подобное тому, что было принято несколько дней назад (об использовании американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов с украинской территории вглубь России. – Авт.), а мы даже не слышим обращения американского президента к гражданам США, в котором он объяснил бы это решение или развеял бы слухи".
Приблизительно такой же диагноз – больной на голову самонадеянный маньяк – Сакс поставил и главе Военного комитета НАТО Робу Бауэру, который так почему-то раздухарился, что призвал всех производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь России.
"Такой человек не должен делать заявлений, а заявлений о политике — уж точно. Он военный чиновник, он не должен определять политику, которая выведет нас на путь ядерной войны", — резюмировал ученый.
И главная правда в его словах заключается в том, что благословил все это практически выживший из ума уходящий президент Байден, которого в США традиционно называют "хромой уткой". И с его подачи США ударами ATACMS начали новый виток эскалации, который вполне может закончиться ядерной войной. Точнее – Третьей мировой в ядерном исполнении.
После того, как координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
подтвердил, что США разрешили Киеву
дальнобой, мир официально вынужден жить в трех совершенно новых обстоятельствах.
Во-первых,
Россия ответила предупредительным ударом баллистической ракеты "Орешник", к появлению которой Запада оказался не готов и сейчас размышляет, что ему делать. Но это одним махом опровергло тезис Запада, на котором он строил свои отношения с Россией. Запад сам исходил из того и убеждал всех остальных в мире в том, что Москва
:
– либо смолчит и никак не ответит на все удары по ней, и это, в конце концов, приведет к тому, что россияне разуверятся в своих властях и подорвут стабильность в самой России, выступят против существующего режима и президента Владимира Путина
;
– либо же сразу начнет отвечать ядерным оружием, чем подтвердит, что она – "конченый агрессор", потеряет доверие в странах Глобального Юга и вызовет отторжение и недовольство у Китая
и Индии
, которые явно не желают ядерного апокалипсиса.
Однако Россия преподнесла, как обычно, сюрприз – ответила так, как Запад вообще не ожидал – точно и мощно долбанула обычным оружием, которое убедительно и наглядно показало, что и без "ядерки" от Запада можно оставить одни воспоминания. Или, если угодно, рожки да ножки. Ну, если не от всего Запада, то от его передового отряда в лице украинских неонацистов и стоящих за ними европейских стран НАТО уж точно.
Запад тупо был не готов к наличию у России такого оружия.
Во-вторых, не может не настораживать установившаяся неопределенность. Она вызвана тем, что вполне естественно Запад сейчас лихорадочно ищет, что делать и чем ответить России. Своих "орешников" у него нет, а начинать ядерную войну не то чтобы боязно, а Запад к ней пока не готов, ибо, как говорится, "в товарищах согласья нет". С одной стороны, Запад по-прежнему уверен, что они сильнее России. Но с другой – нет веры многих своим союзникам, а Глобальный Юг поддерживает Россию.
К тому же излишнее давление на Москву может толкнуть к ней Китай и Индию. И если последнее случится, то Западу придется проститься либо со своей гегемонией на планете, либо вообще со всей жизнью на ней в огне Третьей мировой.
Но сменилась главная парадигма. Теперь уже Байден (если придет хоть на время в себя) или Дональд Трамп
, как несколькими годами раньше Путин, могут сказать, что, мол, а зачем нам это мир, если в нем нет США.
В-третьих, правящие политические элиты стран Запада как-то странно помалкивают. То ли отходят от шока, то ли просто не знают, что сказать, то ли выискивают, как достойно и нестыдно ответить. И уже ясно, что, несмотря на "орешниковый шок", Запад не испугался и не пошел на попятную, а продолжает курс на эскалацию.
И тон тут задают американские демократы, которые потеряли власть, но хотят и своим сменщикам-республиканцам, и своим союзникам по миру, и вообще всему миру оставить в наследство войну. Они продолжают пичкать оружием Украину, вынуждают это делать своих евросоюзников, планируют базы в Европе
и баллистические ракеты в Германии
.
Демократам фактически удалось обмануть Трампа и нейтрализовать его миротворческие обещания и устремления. Трамп, по мнению многих экспертов, молчит не потому, что не знает, что сказать, а потому, что его могут еще и привлечь к суду. За угрозы национальной безопасности США, если он начнет резко критиковать шаги демократов по эскалации ситуации, которые они выдают за защиту американских интересов.
Например, использовать принятый еще в 1918 году Закон о подстрекательстве к мятежу, который расширил действие Закона о шпионаже 1917 года и предусматривает тюремное заключение за критику федерального правительства или военного участия США. Тогда, 106 лет назад, это подразумевало участие США в Первой мировой войне, сейчас при желании нормы можно подрихтовать и приспособить к войне с Россией, Китаем и прочими врагами. Закон 1918 года был принят на пике страха и гнева военного времени, которые можно спровоцировать и разогнать сейчас. Как говорится, долго ли умеючи, замутить подобное омерзительное шоу против Трампа и трампистов.
Вот Трамп и помалкивает. А обернуться для него это может тем, что когда он 20 января 2025 года придет к власти, то практически невозможно будет повернуть эскалацию взад, остановить ее быстро, как он обещал (прекратить войну за 24 часа).
Отличная политическая поганка приходящим от уходящих "хромых уток". И не так и важно, знает ли об этом Байден, или его, пребывающего в несознанке и неадеквате, используют в темную, создавая заделы для будущей борьбы.
И кто понимает, что на этой мешанине тактики и политической несогласованности можно играть и по-прежнему стричь купоны себе на карман, так это Зеленский. Он хорохорится и только говорит о мире, а на самом деле готовится к войне и отвергает любые переговоры. Чтобы пожирнее урвать напоследок -- Украину-то ему совсем не жалко.
И утешает лишь одно: может, хоть талибы* что-то сделают Найему, и он ответит за евромайдан, с которого все это непотребство для Украины и началось…
О том, как Байден готовит ядерную войну - в статье Павла Котова "Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ