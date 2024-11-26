https://ukraina.ru/20241126/1059214348.html

Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну

Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну - 26.11.2024 Украина.ру

Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну

Ну, наконец-то Белый дом признал, что США разрешили неонацистскому режиму Владимира Зеленского использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области. И не только по ней, но и "рядом с ней".

2024-11-26T13:27

2024-11-26T13:27

2024-11-26T13:27

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То есть везде, где со страху заблагорассудится просроченному фронтмену обанкротившейся майданной демократии имени Мустафы Найема, который призывал к ней с термосом кофе в руках.Сейчас многое в жизни скачущих демократов поменялось. И демократия в Украине что-то попахивает трупами и сочится кровью. И термос в руках незадачливого Мустафы сменился на плошку с баландой в афганской тюрьме, куда он попал, стремясь въехать к талибам* без документов, а они этого не любят.Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя ситуацию с ATACMS заявил, правда, что президент США Джо Байден, который все разрешил, мог быть, мягко говоря, очень не в себе. Давно съехавшая крыша так к нему и не вернулась, и он почему-то искал ее в лесах Амазонии, а потом решил компенсировать недостачу башки ударами по России.В интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom о деятельности Запада и их лидера – США упомянутый Сакс заявил весьма обобщенно и крайне неутешительно: "Мы не знаем, находится ли президент Байден в соответствующей физической и умственной форме. И в США, и в НАТО сейчас отсутствует должное руководство. …Принимается серьезное решение, подобное тому, что было принято несколько дней назад (об использовании американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов с украинской территории вглубь России. – Авт.), а мы даже не слышим обращения американского президента к гражданам США, в котором он объяснил бы это решение или развеял бы слухи".Приблизительно такой же диагноз – больной на голову самонадеянный маньяк – Сакс поставил и главе Военного комитета НАТО Робу Бауэру, который так почему-то раздухарился, что призвал всех производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь России. И главная правда в его словах заключается в том, что благословил все это практически выживший из ума уходящий президент Байден, которого в США традиционно называют "хромой уткой". И с его подачи США ударами ATACMS начали новый виток эскалации, который вполне может закончиться ядерной войной. Точнее – Третьей мировой в ядерном исполнении.После того, как координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США разрешили Киеву дальнобой, мир официально вынужден жить в трех совершенно новых обстоятельствах.Во-первых, Россия ответила предупредительным ударом баллистической ракеты "Орешник", к появлению которой Запада оказался не готов и сейчас размышляет, что ему делать. Но это одним махом опровергло тезис Запада, на котором он строил свои отношения с Россией. Запад сам исходил из того и убеждал всех остальных в мире в том, что Москва:– либо смолчит и никак не ответит на все удары по ней, и это, в конце концов, приведет к тому, что россияне разуверятся в своих властях и подорвут стабильность в самой России, выступят против существующего режима и президента Владимира Путина;– либо же сразу начнет отвечать ядерным оружием, чем подтвердит, что она – "конченый агрессор", потеряет доверие в странах Глобального Юга и вызовет отторжение и недовольство у Китая и Индии, которые явно не желают ядерного апокалипсиса.Однако Россия преподнесла, как обычно, сюрприз – ответила так, как Запад вообще не ожидал – точно и мощно долбанула обычным оружием, которое убедительно и наглядно показало, что и без "ядерки" от Запада можно оставить одни воспоминания. Или, если угодно, рожки да ножки. Ну, если не от всего Запада, то от его передового отряда в лице украинских неонацистов и стоящих за ними европейских стран НАТО уж точно.Запад тупо был не готов к наличию у России такого оружия.Во-вторых, не может не настораживать установившаяся неопределенность. Она вызвана тем, что вполне естественно Запад сейчас лихорадочно ищет, что делать и чем ответить России. Своих "орешников" у него нет, а начинать ядерную войну не то чтобы боязно, а Запад к ней пока не готов, ибо, как говорится, "в товарищах согласья нет". С одной стороны, Запад по-прежнему уверен, что они сильнее России. Но с другой – нет веры многих своим союзникам, а Глобальный Юг поддерживает Россию.К тому же излишнее давление на Москву может толкнуть к ней Китай и Индию. И если последнее случится, то Западу придется проститься либо со своей гегемонией на планете, либо вообще со всей жизнью на ней в огне Третьей мировой. Но сменилась главная парадигма. Теперь уже Байден (если придет хоть на время в себя) или Дональд Трамп, как несколькими годами раньше Путин, могут сказать, что, мол, а зачем нам это мир, если в нем нет США.В-третьих, правящие политические элиты стран Запада как-то странно помалкивают. То ли отходят от шока, то ли просто не знают, что сказать, то ли выискивают, как достойно и нестыдно ответить. И уже ясно, что, несмотря на "орешниковый шок", Запад не испугался и не пошел на попятную, а продолжает курс на эскалацию.И тон тут задают американские демократы, которые потеряли власть, но хотят и своим сменщикам-республиканцам, и своим союзникам по миру, и вообще всему миру оставить в наследство войну. Они продолжают пичкать оружием Украину, вынуждают это делать своих евросоюзников, планируют базы в Европе и баллистические ракеты в Германии.Демократам фактически удалось обмануть Трампа и нейтрализовать его миротворческие обещания и устремления. Трамп, по мнению многих экспертов, молчит не потому, что не знает, что сказать, а потому, что его могут еще и привлечь к суду. За угрозы национальной безопасности США, если он начнет резко критиковать шаги демократов по эскалации ситуации, которые они выдают за защиту американских интересов.Например, использовать принятый еще в 1918 году Закон о подстрекательстве к мятежу, который расширил действие Закона о шпионаже 1917 года и предусматривает тюремное заключение за критику федерального правительства или военного участия США. Тогда, 106 лет назад, это подразумевало участие США в Первой мировой войне, сейчас при желании нормы можно подрихтовать и приспособить к войне с Россией, Китаем и прочими врагами. Закон 1918 года был принят на пике страха и гнева военного времени, которые можно спровоцировать и разогнать сейчас. Как говорится, долго ли умеючи, замутить подобное омерзительное шоу против Трампа и трампистов.Вот Трамп и помалкивает. А обернуться для него это может тем, что когда он 20 января 2025 года придет к власти, то практически невозможно будет повернуть эскалацию взад, остановить ее быстро, как он обещал (прекратить войну за 24 часа).Отличная политическая поганка приходящим от уходящих "хромых уток". И не так и важно, знает ли об этом Байден, или его, пребывающего в несознанке и неадеквате, используют в темную, создавая заделы для будущей борьбы.И кто понимает, что на этой мешанине тактики и политической несогласованности можно играть и по-прежнему стричь купоны себе на карман, так это Зеленский. Он хорохорится и только говорит о мире, а на самом деле готовится к войне и отвергает любые переговоры. Чтобы пожирнее урвать напоследок -- Украину-то ему совсем не жалко.И утешает лишь одно: может, хоть талибы* что-то сделают Найему, и он ответит за евромайдан, с которого все это непотребство для Украины и началось…О том, как Байден готовит ядерную войну - в статье Павла Котова "Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, запад, сша, россия, джо байден, дональд трамп, джеффри сакс, нато, bloomberg, владимир скачко