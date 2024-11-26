https://ukraina.ru/20241126/1059211803.html

Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ

Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ - 26.11.2024 Украина.ру

Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ

После победы Дональда Трампа в США Зеленский стал активнее обещать американским компаниям украинские природные ресурсы, чтобы те только не прекращали ему помощь. Украинский лоббист и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм вновь подсчитывает, сколько стоят залежи украинских полезных ископаемых.

2024-11-26T12:58

2024-11-26T12:58

2024-11-26T12:58

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Однако большая их часть находится с 90-х в руках украинских олигархов. Их нужно под тем или иным соусом отнять для передачи западным корпорациям.Одного из украинских олигархов сейчас буквально обложили со всех сторон, несмотря на его поддержку Евромайдана в 2014. На днях стало известно, что Британия ввела против него санкции. Дмитрия Фирташа обвиняют в том, что он "скрыл десятки миллионов фунтов нечестно полученных доходов только на рынке недвижимости Британии".Санкции наложены также на его жену Ладу Фирташ, которая владеет британскими активами от его имени, в том числе зданием старой станции метро "Бромптон-роуд".Недавно и Зеленский продлил против него санкции, введенные в 2021 году. Также в ноябре российский суд лишил российского гражданства топ-менеджера Фирташа и бывшего руководителя "Севастопольгаза" Игоря Иванкова. Считается, что даже после 2014 года стратегическое предприятие через подставных лиц контролировал именно Фирташ. Российские санкции против самого Фирташа были введены еще в 2018 г.Сам Фирташ уже много лет сидит в Австрии, за что его и прозвали "венским сидельцем". Выдачи его добиваются Соединенные Штаты, обвиняя в даче взятки индийским чиновникам с целью получения контроля над месторождением титана, на который уже тогда нацелились американские корпорации.Не помогла ему даже поддержка Евромайдана, с помощью чего он хотел купить себе расположение американских властей.Экс-президент Украины Виктор Янукович в 2016 году обвинял Фирташа в том, что тот вместе с Сергеем Левочкиным (бывшим главой Администрации президента) в угоду личным амбициям разрушили Украину своим участием в Майдане-2014.После Майдана была знаменитая встреча Фирташа, Порошенко и Кличко в Вене, на которой с олигархом, контролирующим украинскую химическую промышленность, титан, значительную часть газораспределения и СМИ, договорились, что победу Майдана оформят в виде избрания Порошенко президентом, а Кличко – мэром Киева.В политике одним из ближайших соратников Фирташа является ныне оппозиционный депутат Юрий Бойко.Основным активом Фирташа остаётся компания Group DF, которой принадлежат предприятия на Украине, в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Таджикистане и Швейцарии. Деятельность она осуществляет в сфере химической промышленности, энергетики, недвижимости, сельского хозяйства, газового и медиабизнеса.За эти активы и вели борьбу американские компании. В первую очередь их интересовал титан, используемый, в том числе, в авиапромышленности. Интерес для них представлял и газ украинской добычи, на который положила глаз компания "Бурисма", в которой подрабатывал сын Джо Байдена.В 2022-2023 годах под предлогом войны Киев национализировал облгазы Фирташа на основании производства СБУ. В 2024 году была за бесценок продана азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову Объединенная горно-химическая компания – один из крупнейших производителей титана в мире. Украинские эксперты называли одним из инициаторов этой сделки олигарха Виктора Пинчука.Украинский экономист Алексей Кущ называл саму приватизацию во время войны преступлением, поскольку активы продаются за бесценок. Кущ предполагал, что сама по себе объявленная новая волна приватизации является лишь прикрытием для продажи Объединенной горно-химической компании Фирташа. Экономист также ранее подчеркивал, что нужно сперва национализировать ценные месторождения полезных ископаемых (ГОКи), а затем, продать их транснациональным компаниям в счет погашения украинского долга.Сейчас Фирташ пребывает в "золотой клетке" в своем дворце в центре Вены. Одной из причин, по которой его еще не выдали США, в Австрии называют заступничество влиятельных банкиров из Raiffeisen bank. В одном из недавних интервью австрийским журналистам Фирташ призывал к переговорам между Киевом и Москвой. Ранее он также поддерживал нейтральный статус Украины.Фирташ также подчеркивает, что за помощь США Украине придется расплачиваться. "Ничто в мире не является бесплатным. Нам должно быть ясно, что, когда война закончится, Украине придется все вернуть. Оружие, деньги и другие блага", - говорит олигарх, понимая, что расплачиваться будут и его активами. Свое будущее он уже не связывает с Украиной. Фирташ говорит, что Вена стала ему милее Киева.Ещё об украинских "бывших": Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко

https://ukraina.ru/20241120/1059031922.html

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эксклюзив, сша, фирташ, владимир зеленский, администрация президента, сбу, украина, киев