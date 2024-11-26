https://ukraina.ru/20241126/1059210518.html

Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ

Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ - 26.11.2024 Украина.ру

Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ

Появляются данные о том, что наемники ВСУ за несколько дней до того, как Селидово в Донецкой Народной Республике освободили вооруженные силы РФ, начали жестоко расправляться с мирным населением города.

2024-11-26T12:24

2024-11-26T12:24

2024-11-26T12:28

интервью

селидово

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

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О том, кто и как это производил, а также о реакции России и Запада на зверства ВСУ рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.— Родион Валерьевич, что конкретно произошло в Селидово? Как были убиты жертвы и кто это сделал?— В Селидово произведена была карательная зачистка территории города. Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд" (нем. Шутцманшафт – "охранные команды", особые подразделения, первоначально в составе вспомогательной полиции нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны – Ред.), которые сформировала украинская власть и отправила добивать оставшихся мирных.Люди в основном погибли от стрелковых ранений. Их расстреливали то ли на улицах, если встречали, то ли в квартирах, домах, куда вламывались украинские боевики. Могли стрелять и на месте, где можно было набрать воду или зарядить телефоны.Произошло это буквально за неделю-полторы до освобождения нашими войсками города Селидово.— Будет ли Россия поднимать эту тему в международных организациях, создавать международную комиссию, информировать западные посольства?— Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Сейчас формируются материалы, которые будут точно базироваться на фактах, анализах, экспертизах.Они будут переданы нашим представителям или делегациям, находящимся в международных организациях, таких, как ООН, ОБСЕ, Совет по правам человека. Факты будут переданы всему дипломатическому корпусу для донесения этой информации нашим партнерам, чтобы они точно понимали, каким образом Украина нагло и цинично переступает или растаптывает принципиальные нормы международного гуманитарного права.— Можно ли квалифицировать это преступление как акт геноцида и устрашения, подобный Хатыни?— Можно точно говорить, что это преступление против человечности, это военное преступление, это нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права.Точная квалификация преступных действий Украины будет сформирована следственным органом, а утверждена уже судами при вынесении правового определения и определения ответственности тех, кто совершил подобное жуткое преступление.— Были ли уже подобные преступления, заключавшиеся в массовых убийствах мирных граждан со стороны ВСУ?— На территориях, которые доступны сейчас нам, контролируются нами, я думаю, что это одно из самых жутких преступлений, точнее наиболее массовое преступление, которое было совершено украинскими боевиками. Я не беру в расчёт, например, ту же Бучу, где тоже было постановочное убийство явно совершено украинской стороной.Сейчас данные о преступлениях украинских боевиков в Селидово находятся у нас, к ним есть доступ наших правоохранительных и следственных органов. Выводы они сделают уже после проведения соответствующих мероприятий, экспертиз и всех необходимых процедур, которые ложатся в основу доказывания преступных действий со стороны ВСУ.— Какова, по-вашему, будет реакция Запада, который активно помогает ВСУ?— Не стоит забывать, что Запад является основным заказчиком преступных военных действий со стороны Украины. Поэтому пытаться доказать заказчику, что он не прав был, заказывая это преступление, достаточно сложно.Мы можем только припереть к стенке конкретными фактами и данными. Но больше мы рассчитываем, конечно, на понимание тех стран, которые открытыми глазами смотрят на происходящие события и готовы воспринимать правду и только правду.Запад в последнее время демонстрировал просто жесткую отстраненность и стремление твердить только свои некие нарративы, в которых Россия виновата во всем. Но я думаю, что вода камень точит, поэтому поток такие данных, которые показывают преступные действия Украины, серьёзно повлияет на политические международные расклады на большинстве площадок.Подробнее по теме - Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0

https://ukraina.ru/20210323/1030914171.html

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Александр Чаленко

интервью, селидово, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, запад, мид, оон