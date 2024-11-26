https://ukraina.ru/20241126/1059212702.html

Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников

Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников - 26.11.2024 Украина.ру

Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 26.11.2024

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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность отправки войск Франции и Британии на Украину, а также рассказал о том, на какие меры военной эскалации конфликта может пойти Джо Байден до окончания своего президентского срока.00:24 - Готова ли Европа посылать своих на Украину?03:38 - О привлечении французского общества к украинскому конфликту; 04:28 - О российско-французских отношениях;05:24 - О жизни Запада после "Орешника"; 07:38 - О применении дальнобойного оружия по России;08:17 - О переговорах по Украине на условиях России;10:15 - О целях США в эскалации конфликта с Китаем;12:14 - Что Байден хочет успеть до окончания своего президентского срока;13:40 - О возможностях Байдена при нынешнем Конгрессе США;14:56 - О рисках мировой ядерной эскалации;16:26 - О неотвратимости последствий западной эскалации.#Иванников #удар #ЧВК #наёмники #иностраннаяАрмия #СВО #спецоперация #война #конфликт #АТО #Украина #ООС #Европа #ЕС #энергосистема #ракеты #HIMARS #Россия #ЯО #президент #ТЯО #ЯдерноеОружие #ЯдернаяДоктрина #Херсон #АнтоновскийМост #ATACMS #Брянск #Курск #Белгород #КТО #КрасныеЛинии #Путин #Зеленский #Крынки #Британия #Кремль #БПЛА #беспилотник #дрон #БлижнийВосток #СССР #КНР #Китай #мобилизация #БлижнийВосток #Палестина #рубежи #Орешник #история #ТЦК #резервы #поставки #ВСУ #Франция #НАТО #Израиль #РФ #Париж #жертвы Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, россия, сша, украина, джо байден, чвк, украина.ру, дональд трамп, инаугурация