Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников - 26.11.2024 Украина.ру
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Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников
Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников - 26.11.2024 Украина.ру
Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 26.11.2024
2024-11-26T12:26
2024-11-26T12:26
видео
россия
сша
украина
джо байден
чвк
украина.ру
дональд трамп
инаугурация
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность отправки войск Франции и Британии на Украину, а также рассказал о том, на какие меры военной эскалации конфликта может пойти Джо Байден до окончания своего президентского срока.00:24 - Готова ли Европа посылать своих на Украину?03:38 - О привлечении французского общества к украинскому конфликту; 04:28 - О российско-французских отношениях;05:24 - О жизни Запада после "Орешника"; 07:38 - О применении дальнобойного оружия по России;08:17 - О переговорах по Украине на условиях России;10:15 - О целях США в эскалации конфликта с Китаем;12:14 - Что Байден хочет успеть до окончания своего президентского срока;13:40 - О возможностях Байдена при нынешнем Конгрессе США;14:56 - О рисках мировой ядерной эскалации;16:26 - О неотвратимости последствий западной эскалации.#Иванников #удар #ЧВК #наёмники #иностраннаяАрмия #СВО #спецоперация #война #конфликт #АТО #Украина #ООС #Европа #ЕС #энергосистема #ракеты #HIMARS #Россия #ЯО #президент #ТЯО #ЯдерноеОружие #ЯдернаяДоктрина #Херсон #АнтоновскийМост #ATACMS #Брянск #Курск #Белгород #КТО #КрасныеЛинии #Путин #Зеленский #Крынки #Британия #Кремль #БПЛА #беспилотник #дрон #БлижнийВосток #СССР #КНР #Китай #мобилизация #БлижнийВосток #Палестина #рубежи #Орешник #история #ТЦК #резервы #поставки #ВСУ #Франция #НАТО #Израиль #РФ #Париж #жертвы Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
видео, россия, сша, украина, джо байден, чвк, украина.ру, дональд трамп, инаугурация
Видео, Россия, США, Украина, Джо Байден, ЧВК, Украина.ру, Дональд Трамп, инаугурация

Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников

12:26 26.11.2024
 
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность отправки войск Франции и Британии на Украину, а также рассказал о том, на какие меры военной эскалации конфликта может пойти Джо Байден до окончания своего президентского срока.

00:24 - Готова ли Европа посылать своих на Украину?
03:38 - О привлечении французского общества к украинскому конфликту;
04:28 - О российско-французских отношениях;
05:24 - О жизни Запада после "Орешника";
07:38 - О применении дальнобойного оружия по России;
08:17 - О переговорах по Украине на условиях России;
10:15 - О целях США в эскалации конфликта с Китаем;
12:14 - Что Байден хочет успеть до окончания своего
президентского срока;
13:40 - О возможностях Байдена при нынешнем Конгрессе США;
14:56 - О рисках мировой ядерной эскалации;
16:26 - О неотвратимости последствий западной эскалации.

#Иванников #удар #ЧВК #наёмники #иностраннаяАрмия #СВО #спецоперация #война #конфликт #АТО #Украина #ООС #Европа #ЕС #энергосистема #ракеты #HIMARS #Россия #ЯО #президент #ТЯО #ЯдерноеОружие #ЯдернаяДоктрина #Херсон #АнтоновскийМост #ATACMS #Брянск #Курск #Белгород #КТО #КрасныеЛинии #Путин #Зеленский #Крынки #Британия #Кремль #БПЛА #беспилотник #дрон #БлижнийВосток #СССР #КНР #Китай #мобилизация #БлижнийВосток #Палестина #рубежи #Орешник #история #ТЦК #резервы #поставки #ВСУ #Франция #НАТО #Израиль #РФ #Париж #жертвы

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
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Вчера, 11:20
"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента СШАДействующий президент США Джо Байден намерен успеть поставить Украине еще и новые дальнобойные ракеты JASSM. Это его "план мести". Такое мнение 25 ноября в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз
 
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