Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность отправки войск Франции и Британии на Украину, а также рассказал о том, на какие меры военной эскалации конфликта может пойти Джо Байден до окончания своего президентского срока.
00:24 - Готова ли Европа посылать своих на Украину?
03:38 - О привлечении французского общества к украинскому конфликту;
04:28 - О российско-французских отношениях;
05:24 - О жизни Запада после "Орешника";
07:38 - О применении дальнобойного оружия по России;
08:17 - О переговорах по Украине на условиях России;
10:15 - О целях США в эскалации конфликта с Китаем;
12:14 - Что Байден хочет успеть до окончания своего
президентского срока;
13:40 - О возможностях Байдена при нынешнем Конгрессе США;
14:56 - О рисках мировой ядерной эскалации;
16:26 - О неотвратимости последствий западной эскалации.
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00:24 - Готова ли Европа посылать своих на Украину?
03:38 - О привлечении французского общества к украинскому конфликту;
04:28 - О российско-французских отношениях;
05:24 - О жизни Запада после "Орешника";
07:38 - О применении дальнобойного оружия по России;
08:17 - О переговорах по Украине на условиях России;
10:15 - О целях США в эскалации конфликта с Китаем;
12:14 - Что Байден хочет успеть до окончания своего
президентского срока;
13:40 - О возможностях Байдена при нынешнем Конгрессе США;
14:56 - О рисках мировой ядерной эскалации;
16:26 - О неотвратимости последствий западной эскалации.
#Иванников #удар #ЧВК #наёмники #иностраннаяАрмия #СВО #спецоперация #война #конфликт #АТО #Украина #ООС #Европа #ЕС #энергосистема #ракеты #HIMARS #Россия #ЯО #президент #ТЯО #ЯдерноеОружие #ЯдернаяДоктрина #Херсон #АнтоновскийМост #ATACMS #Брянск #Курск #Белгород #КТО #КрасныеЛинии #Путин #Зеленский #Крынки #Британия #Кремль #БПЛА #беспилотник #дрон #БлижнийВосток #СССР #КНР #Китай #мобилизация #БлижнийВосток #Палестина #рубежи #Орешник #история #ТЦК #резервы #поставки #ВСУ #Франция #НАТО #Израиль #РФ #Париж #жертвы
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru