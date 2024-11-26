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Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer
Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer - 26.11.2024 Украина.ру
Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer
Подразделения российской группировки войск "Днепр" успешно поражают живую силу врага, вооружённого лучшим западным оружием. Об этом говорится в опубликованной 26 ноября сводке Минобороны РФ
2024-11-26T13:34
2024-11-26T13:34
2024-11-26T13:38
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Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области. При этом потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Также нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и пунктов управления БПЛА – с них запускались дроны-камикадзе по Запорожской АЭС. Нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции украинская сторона потеряла уничтоженными 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники.Тем временем Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg Ранее в новостях: Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУБолее полная новостная картина дня в обзоре Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября
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новости, киев, россия, запорожская аэс, сво, херсонская область, херсонское направление, франция, авиабомбы, минобороны рф
Новости, Киев, Россия, Запорожская АЭС, СВО, Херсонская область, Херсонское направление, Франция, авиабомбы, Минобороны РФ
Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer
13:34 26.11.2024 (обновлено: 13:38 26.11.2024)
Подразделения российской группировки войск "Днепр" успешно поражают живую силу врага, вооружённого лучшим западным оружием. Об этом говорится в опубликованной 26 ноября сводке Минобороны РФ
Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области. При этом потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Также нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и пунктов управления БПЛА – с них запускались дроны-камикадзе по Запорожской АЭС. Нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО", - сказано в официальном сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции украинская сторона потеряла уничтоженными 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники.