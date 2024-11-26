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Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer

Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer - 26.11.2024 Украина.ру

Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer

Подразделения российской группировки войск "Днепр" успешно поражают живую силу врага, вооружённого лучшим западным оружием. Об этом говорится в опубликованной 26 ноября сводке Минобороны РФ

2024-11-26T13:34

2024-11-26T13:34

2024-11-26T13:38

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Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области. При этом потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Также нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и пунктов управления БПЛА – с них запускались дроны-камикадзе по Запорожской АЭС. Нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции украинская сторона потеряла уничтоженными 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники.Тем временем Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg Ранее в новостях: Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУБолее полная новостная картина дня в обзоре Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября

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новости, киев, россия, запорожская аэс, сво, херсонская область, херсонское направление, франция, авиабомбы, минобороны рф