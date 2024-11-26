Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов - 26.11.2024 Украина.ру
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Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов
Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов - 26.11.2024 Украина.ру
Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов
В греческом городе Мандра местные жители сорвали акцию, организованную украинскими дипломатами. Об этом происшествии почему-то сообщил не кадровый дипломат, а греко-католический священник Игорь Посоленик.
2024-11-26T13:14
2024-11-26T13:14
эксклюзив
украина
греция
владимир зеленский
новости
иосиф сталин
нато
вторая мировая война
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"Группа агрессивно настроенных людей под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев. Нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, прибегли к агрессивным действиям. Неизвестные пытались устроили столкновения и применяли пиротехнику", – написал он в социальных сетях.Украинское министерство иностранных дел требует расследовать этот инцидент, но не факт, что это приведет к каким-то существенным результатам.Во-первых, в силу исторической специфики, в Греции существует множество коммунистических организаций или неорганизованных групп. Во-вторых, акции против стран НАТО или против их сателлитов – к которым относится Украина – здесь нормальное и даже обыденное явление. Что-то вроде традиции, обязательной для определенного круга политиков.К примеру, совсем недавно, в начале ноября, в греческом городе Тирнавос члены Коммунистической партии Греции (ККЕ) и ее молодежного крыла (KNE) заблокировали колонну грузовиков, пытавшихся провезти боеприпасы для Украины. Посмотрев на собравшуюся толпу с красными флагами, водители развернулись и уехали прочь, а левые провели по этому поводу довольно многочисленный марш, который поддержали местные власти."Народ Тирнавоса с его боевыми традициями, отправивший свои антивоенные послания много раз, не допустит, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустит дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню", – отметил мэр Стелиос Цикрицис, сам принимавший участие в антинатовской акции.Таких случаев более чем достаточно. Весной греческие коммунисты даже сумели остановить международный состав с западными танками, предназначенными для Украины, который следовал из порта Александруполис в Болгарию. Причем, американские танки украсили понятными всем словами "killers go home".В греческом обществе серьезно переживают по поводу очередных натовских провокаций против России, которые могут привести к новой войне. Потому что из-за членства в НАТО в случае глобального конфликта непременно достанется и самим грекам."Решение США и других стран НАТО разрешить использование ракет большой дальности режимом Зеленского на территории России является крайне опасной эскалацией и очередным шагом к дальнейшему распространению и расширению уже идущей войны между НАТО и Россией… Наша страна во многих отношениях активно вовлечена в войны на Украине и на Ближнем Востоке и рискует стать мишенью для возмездия в случае расширения войны. Причем ответственность за это лежит исключительно на правительстве, которая поддерживает это", – было сказано несколько дней назад в политическом заявлении КПГ.17 ноября по всей территории Греции прошли антинатовские митинги. Общество настроено соответствующим образом, и в этих условиях протестовать против действий украинского посольства мог кто угодно – украинские флаги выступают в качестве стопроцентного раздражителя. А проводить антироссийские политические акции в Греции очень тяжело. Местные жители определенно против таких перформансов.В чем же состоит причина такой особенности местной политики?Для начала греки традиционно были положительно настроены к русским. Два народа ничего не делили между собой, а, вдобавок, русские сыграли особую роль в освобождении Греции от многовекового османского ига.Греческую войну за независимость в 1821 году готовили российские понтийские греки, которые постоянно плавали по торговым делам в Элладу из бассейна Черного моря на юрких лодках-фелюгах. Под грузом оливок и ставриды они везли повстанцам порох и оружие.Руководителем исторического восстания стал национальный герой Греции Александр Ипсиланти – генерал, который уволился с русской службы вместе со своими братьями, чтобы сражаться за свободу своей родины."Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал – и, мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории", – писал об этом человеке Александр Сергеевич Пушкин, вспоминавший об Ипсиланти неоднократно.Успехам греческих партизан на суше способствовала морская победа над турками в битве при Наварине, в которой активно участвовал русский военный флот. Причем, среди капитанов был и один из первооткрывателей Антарктиды Михаил Лазарев.Ну а первым правителем независимой Греции считается еще один имперский "отпускник" – российский чиновник Иван Каподистрия.Однако существующие на сегодняшний день греческие политические силы зародились позднее – после Второй мировой войны, которая переросла в Греции в гражданскую.Когда нацисты оккупировали Грецию, оборонявшие ее британцы бежали, прихватив с собой греческого короля. Однако в стране сразу же разгорелось повстанческое движение во главе с армией местных коммунистов. Немцы осмеливались показаться за пределами больших городов только днем, да и то с опаской.Уинстон Черчилль, который придавал Балканам особую роль, называя их "мягким подбрюшьем Европы", боялся активности коммунистических партизан больше, чем гитлеровцев. Это не преувеличение. Сегодня известно: Британия и Германия договорились в Португалии о том, что немцы смогут покинуть Грецию осенью 1944 года, избежав стратегической ловушки, в которой они оказались.Вслед за этим в Афинах показались англичане и их сторонники. И тут оказалось, что их поддержка в народе является критически низкой. Король Георг II из династии Глюксбургов был непопулярен среди крестьян, которые подозревали в нем немца. Греческие коммунисты не претендовали на власть – таких инструкций из Кремля не было. Но они хотели, чтобы с ними считались. А в Лондоне рассчитывали установить над Грецией жесткий монопольный контроль.Результатом такой ситуации стала Декемвриана: уличные бои в Афинах между формальными союзниками – британскими солдатами, их монархическими прокси и греческими коммунистами, разгоревшиеся в декабре 1944 года. Только британцы потеряли в них свыше 200 человек убитыми и около тысячи ранеными.При этом они вели себя совсем не по-джентльменски. Когда контролировавшие холм Акрополя греки решили сделать из него нейтральную зону, чтобы не подвергать опасности памятники искусства, британские солдаты немедленно зашли туда сами. При том, что в XIX веке англичане безжалостно изуродовали фриз Парфенона, чтобы переправить украденные скульптуры к себе в музей.Гражданская война бушевала в Греции до 1949 года, и кончилась только потому, что Москва перестала помогать греческим коммунистам.На это решение повлияли многие факторы. Сталин поссорился с югославами, которые обеспечивали грекам стратегический тыл, Советский Союз испытывал первоочередную необходимость в восстановлении разрушенной промышленности и сельского хозяйства, а прямое военное столкновение с Западом на Балканах не входило тогда в планы советского руководства.Победившие устроили репрессии. Так, выдающийся композитор Микис Теодоракис, автор известного каждому танца "Сиртаки", который многие считают эталоном народной греческой музыки, прошел через подполье, тюрьму и концлагерь.Но пересажать половину страны у западников не вышло, и в итоге местные коммунисты, расколовшиеся на разные группы, сохранили свое влияние.Так, что они могут задерживать поставки натовской техники и трепать нервы украинским дипломатам.Подробнее о накачке Киева оружием — в материале "Ищут оружие по всей планете"
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, греция, владимир зеленский, новости, иосиф сталин, нато, вторая мировая война
Эксклюзив, Украина, Греция, Владимир Зеленский, Новости, Иосиф Сталин, НАТО, Вторая мировая война

Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов

13:14 26.11.2024
 
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Сергей Котвицкий
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В греческом городе Мандра местные жители сорвали акцию, организованную украинскими дипломатами. Об этом происшествии почему-то сообщил не кадровый дипломат, а греко-католический священник Игорь Посоленик.
"Группа агрессивно настроенных людей под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев. Нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, прибегли к агрессивным действиям. Неизвестные пытались устроили столкновения и применяли пиротехнику", – написал он в социальных сетях.
Украинское министерство иностранных дел требует расследовать этот инцидент, но не факт, что это приведет к каким-то существенным результатам.
Во-первых, в силу исторической специфики, в Греции существует множество коммунистических организаций или неорганизованных групп.
Во-вторых, акции против стран НАТО или против их сателлитов – к которым относится Украина – здесь нормальное и даже обыденное явление. Что-то вроде традиции, обязательной для определенного круга политиков.
К примеру, совсем недавно, в начале ноября, в греческом городе Тирнавос члены Коммунистической партии Греции (ККЕ) и ее молодежного крыла (KNE) заблокировали колонну грузовиков, пытавшихся провезти боеприпасы для Украины. Посмотрев на собравшуюся толпу с красными флагами, водители развернулись и уехали прочь, а левые провели по этому поводу довольно многочисленный марш, который поддержали местные власти.
"Народ Тирнавоса с его боевыми традициями, отправивший свои антивоенные послания много раз, не допустит, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустит дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню", – отметил мэр Стелиос Цикрицис, сам принимавший участие в антинатовской акции.
Таких случаев более чем достаточно. Весной греческие коммунисты даже сумели остановить международный состав с западными танками, предназначенными для Украины, который следовал из порта Александруполис в Болгарию. Причем, американские танки украсили понятными всем словами "killers go home".
В греческом обществе серьезно переживают по поводу очередных натовских провокаций против России, которые могут привести к новой войне. Потому что из-за членства в НАТО в случае глобального конфликта непременно достанется и самим грекам.
"Решение США и других стран НАТО разрешить использование ракет большой дальности режимом Зеленского на территории России является крайне опасной эскалацией и очередным шагом к дальнейшему распространению и расширению уже идущей войны между НАТО и Россией… Наша страна во многих отношениях активно вовлечена в войны на Украине и на Ближнем Востоке и рискует стать мишенью для возмездия в случае расширения войны. Причем ответственность за это лежит исключительно на правительстве, которая поддерживает это", – было сказано несколько дней назад в политическом заявлении КПГ.
17 ноября по всей территории Греции прошли антинатовские митинги. Общество настроено соответствующим образом, и в этих условиях протестовать против действий украинского посольства мог кто угодно – украинские флаги выступают в качестве стопроцентного раздражителя. А проводить антироссийские политические акции в Греции очень тяжело. Местные жители определенно против таких перформансов.
В чем же состоит причина такой особенности местной политики?
Для начала греки традиционно были положительно настроены к русским. Два народа ничего не делили между собой, а, вдобавок, русские сыграли особую роль в освобождении Греции от многовекового османского ига.
Греческую войну за независимость в 1821 году готовили российские понтийские греки, которые постоянно плавали по торговым делам в Элладу из бассейна Черного моря на юрких лодках-фелюгах. Под грузом оливок и ставриды они везли повстанцам порох и оружие.
Руководителем исторического восстания стал национальный герой Греции Александр Ипсиланти – генерал, который уволился с русской службы вместе со своими братьями, чтобы сражаться за свободу своей родины.
"Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал – и, мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории", – писал об этом человеке Александр Сергеевич Пушкин, вспоминавший об Ипсиланти неоднократно.
Успехам греческих партизан на суше способствовала морская победа над турками в битве при Наварине, в которой активно участвовал русский военный флот. Причем, среди капитанов был и один из первооткрывателей Антарктиды Михаил Лазарев.
Ну а первым правителем независимой Греции считается еще один имперский "отпускник" – российский чиновник Иван Каподистрия.
Однако существующие на сегодняшний день греческие политические силы зародились позднее – после Второй мировой войны, которая переросла в Греции в гражданскую.
Когда нацисты оккупировали Грецию, оборонявшие ее британцы бежали, прихватив с собой греческого короля. Однако в стране сразу же разгорелось повстанческое движение во главе с армией местных коммунистов. Немцы осмеливались показаться за пределами больших городов только днем, да и то с опаской.
Акция рабочих в Греции - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
8 ноября, 08:32
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для УкраиныГреческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции
Уинстон Черчилль, который придавал Балканам особую роль, называя их "мягким подбрюшьем Европы", боялся активности коммунистических партизан больше, чем гитлеровцев.
Это не преувеличение. Сегодня известно: Британия и Германия договорились в Португалии о том, что немцы смогут покинуть Грецию осенью 1944 года, избежав стратегической ловушки, в которой они оказались.
Вслед за этим в Афинах показались англичане и их сторонники. И тут оказалось, что их поддержка в народе является критически низкой. Король Георг II из династии Глюксбургов был непопулярен среди крестьян, которые подозревали в нем немца. Греческие коммунисты не претендовали на власть – таких инструкций из Кремля не было. Но они хотели, чтобы с ними считались. А в Лондоне рассчитывали установить над Грецией жесткий монопольный контроль.
Результатом такой ситуации стала Декемвриана: уличные бои в Афинах между формальными союзниками – британскими солдатами, их монархическими прокси и греческими коммунистами, разгоревшиеся в декабре 1944 года. Только британцы потеряли в них свыше 200 человек убитыми и около тысячи ранеными.
При этом они вели себя совсем не по-джентльменски. Когда контролировавшие холм Акрополя греки решили сделать из него нейтральную зону, чтобы не подвергать опасности памятники искусства, британские солдаты немедленно зашли туда сами. При том, что в XIX веке англичане безжалостно изуродовали фриз Парфенона, чтобы переправить украденные скульптуры к себе в музей.
Гражданская война бушевала в Греции до 1949 года, и кончилась только потому, что Москва перестала помогать греческим коммунистам.
На это решение повлияли многие факторы. Сталин поссорился с югославами, которые обеспечивали грекам стратегический тыл, Советский Союз испытывал первоочередную необходимость в восстановлении разрушенной промышленности и сельского хозяйства, а прямое военное столкновение с Западом на Балканах не входило тогда в планы советского руководства.
Победившие устроили репрессии. Так, выдающийся композитор Микис Теодоракис, автор известного каждому танца "Сиртаки", который многие считают эталоном народной греческой музыки, прошел через подполье, тюрьму и концлагерь.
Но пересажать половину страны у западников не вышло, и в итоге местные коммунисты, расколовшиеся на разные группы, сохранили свое влияние.
Так, что они могут задерживать поставки натовской техники и трепать нервы украинским дипломатам.
Подробнее о накачке Киева оружием — в материале "Ищут оружие по всей планете"
 
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