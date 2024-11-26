https://ukraina.ru/20241126/1059212257.html

Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов

Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов - 26.11.2024 Украина.ру

Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов

В греческом городе Мандра местные жители сорвали акцию, организованную украинскими дипломатами. Об этом происшествии почему-то сообщил не кадровый дипломат, а греко-католический священник Игорь Посоленик.

2024-11-26T13:14

2024-11-26T13:14

2024-11-26T13:14

эксклюзив

украина

греция

владимир зеленский

новости

иосиф сталин

нато

вторая мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059213389_3:0:691:387_1920x0_80_0_0_b17c3f5517aec504a12436077ad4aed8.jpg

"Группа агрессивно настроенных людей под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев. Нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, прибегли к агрессивным действиям. Неизвестные пытались устроили столкновения и применяли пиротехнику", – написал он в социальных сетях.Украинское министерство иностранных дел требует расследовать этот инцидент, но не факт, что это приведет к каким-то существенным результатам.Во-первых, в силу исторической специфики, в Греции существует множество коммунистических организаций или неорганизованных групп. Во-вторых, акции против стран НАТО или против их сателлитов – к которым относится Украина – здесь нормальное и даже обыденное явление. Что-то вроде традиции, обязательной для определенного круга политиков.К примеру, совсем недавно, в начале ноября, в греческом городе Тирнавос члены Коммунистической партии Греции (ККЕ) и ее молодежного крыла (KNE) заблокировали колонну грузовиков, пытавшихся провезти боеприпасы для Украины. Посмотрев на собравшуюся толпу с красными флагами, водители развернулись и уехали прочь, а левые провели по этому поводу довольно многочисленный марш, который поддержали местные власти."Народ Тирнавоса с его боевыми традициями, отправивший свои антивоенные послания много раз, не допустит, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустит дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню", – отметил мэр Стелиос Цикрицис, сам принимавший участие в антинатовской акции.Таких случаев более чем достаточно. Весной греческие коммунисты даже сумели остановить международный состав с западными танками, предназначенными для Украины, который следовал из порта Александруполис в Болгарию. Причем, американские танки украсили понятными всем словами "killers go home".В греческом обществе серьезно переживают по поводу очередных натовских провокаций против России, которые могут привести к новой войне. Потому что из-за членства в НАТО в случае глобального конфликта непременно достанется и самим грекам."Решение США и других стран НАТО разрешить использование ракет большой дальности режимом Зеленского на территории России является крайне опасной эскалацией и очередным шагом к дальнейшему распространению и расширению уже идущей войны между НАТО и Россией… Наша страна во многих отношениях активно вовлечена в войны на Украине и на Ближнем Востоке и рискует стать мишенью для возмездия в случае расширения войны. Причем ответственность за это лежит исключительно на правительстве, которая поддерживает это", – было сказано несколько дней назад в политическом заявлении КПГ.17 ноября по всей территории Греции прошли антинатовские митинги. Общество настроено соответствующим образом, и в этих условиях протестовать против действий украинского посольства мог кто угодно – украинские флаги выступают в качестве стопроцентного раздражителя. А проводить антироссийские политические акции в Греции очень тяжело. Местные жители определенно против таких перформансов.В чем же состоит причина такой особенности местной политики?Для начала греки традиционно были положительно настроены к русским. Два народа ничего не делили между собой, а, вдобавок, русские сыграли особую роль в освобождении Греции от многовекового османского ига.Греческую войну за независимость в 1821 году готовили российские понтийские греки, которые постоянно плавали по торговым делам в Элладу из бассейна Черного моря на юрких лодках-фелюгах. Под грузом оливок и ставриды они везли повстанцам порох и оружие.Руководителем исторического восстания стал национальный герой Греции Александр Ипсиланти – генерал, который уволился с русской службы вместе со своими братьями, чтобы сражаться за свободу своей родины."Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал – и, мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории", – писал об этом человеке Александр Сергеевич Пушкин, вспоминавший об Ипсиланти неоднократно.Успехам греческих партизан на суше способствовала морская победа над турками в битве при Наварине, в которой активно участвовал русский военный флот. Причем, среди капитанов был и один из первооткрывателей Антарктиды Михаил Лазарев.Ну а первым правителем независимой Греции считается еще один имперский "отпускник" – российский чиновник Иван Каподистрия.Однако существующие на сегодняшний день греческие политические силы зародились позднее – после Второй мировой войны, которая переросла в Греции в гражданскую.Когда нацисты оккупировали Грецию, оборонявшие ее британцы бежали, прихватив с собой греческого короля. Однако в стране сразу же разгорелось повстанческое движение во главе с армией местных коммунистов. Немцы осмеливались показаться за пределами больших городов только днем, да и то с опаской.Уинстон Черчилль, который придавал Балканам особую роль, называя их "мягким подбрюшьем Европы", боялся активности коммунистических партизан больше, чем гитлеровцев. Это не преувеличение. Сегодня известно: Британия и Германия договорились в Португалии о том, что немцы смогут покинуть Грецию осенью 1944 года, избежав стратегической ловушки, в которой они оказались.Вслед за этим в Афинах показались англичане и их сторонники. И тут оказалось, что их поддержка в народе является критически низкой. Король Георг II из династии Глюксбургов был непопулярен среди крестьян, которые подозревали в нем немца. Греческие коммунисты не претендовали на власть – таких инструкций из Кремля не было. Но они хотели, чтобы с ними считались. А в Лондоне рассчитывали установить над Грецией жесткий монопольный контроль.Результатом такой ситуации стала Декемвриана: уличные бои в Афинах между формальными союзниками – британскими солдатами, их монархическими прокси и греческими коммунистами, разгоревшиеся в декабре 1944 года. Только британцы потеряли в них свыше 200 человек убитыми и около тысячи ранеными.При этом они вели себя совсем не по-джентльменски. Когда контролировавшие холм Акрополя греки решили сделать из него нейтральную зону, чтобы не подвергать опасности памятники искусства, британские солдаты немедленно зашли туда сами. При том, что в XIX веке англичане безжалостно изуродовали фриз Парфенона, чтобы переправить украденные скульптуры к себе в музей.Гражданская война бушевала в Греции до 1949 года, и кончилась только потому, что Москва перестала помогать греческим коммунистам.На это решение повлияли многие факторы. Сталин поссорился с югославами, которые обеспечивали грекам стратегический тыл, Советский Союз испытывал первоочередную необходимость в восстановлении разрушенной промышленности и сельского хозяйства, а прямое военное столкновение с Западом на Балканах не входило тогда в планы советского руководства.Победившие устроили репрессии. Так, выдающийся композитор Микис Теодоракис, автор известного каждому танца "Сиртаки", который многие считают эталоном народной греческой музыки, прошел через подполье, тюрьму и концлагерь.Но пересажать половину страны у западников не вышло, и в итоге местные коммунисты, расколовшиеся на разные группы, сохранили свое влияние.Так, что они могут задерживать поставки натовской техники и трепать нервы украинским дипломатам.Подробнее о накачке Киева оружием — в материале "Ищут оружие по всей планете"

https://ukraina.ru/20241108/1058725106.html

украина

греция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, греция, владимир зеленский, новости, иосиф сталин, нато, вторая мировая война