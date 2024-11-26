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Организаторы украинского геноцида

Организаторы украинского геноцида - 26.11.2024 Украина.ру

Организаторы украинского геноцида

Если бы украинских мужчин не ловили и не отправляли на фронт, боевые действия давно бы закончились по причине исчезновения ВСУ, так как добровольно воевать они бы не пошли.

2024-11-26T11:47

2024-11-26T11:47

2024-11-26T11:50

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Но почему же эти не желающие воевать люди, получая в руки оружие, не сдаются и не поворачивают его против тех, кто их заставляет умирать, готовясь прислать им на смену их детей?Человек – существо стадное, даже в христианских молитвах человеческое общество именуется "словесными овцами", идущими в том направлении, в котором ведут их добрые пастыри (Христос, апостолы, отцы церкви). Дети хотят играть, но целый класс подчиняется одному учителю, требующему дисциплины и знаний, студенты в ВУЗе (взрослые люди, уже не дети) подчиняются преподавателю и сидят на лекции, хоть зачастую большинство с удовольствием бы занялось в это время чем-то другим.Люди выбирают одежду, которую рекламируют "звёзды", смотрят на политику глазами лидеров общественного мнения и, в конечном итоге, попав в армию, точно так же делают ровно то, что требуют от них командиры. Огромные, оснащённые всем необходимым группировки, способные и желающие воевать, сдаются по приказу командующего, а слабые части, практически без обеспечения и поддержки, голодая и не имея возможности ни восполнять потери, ни лечить раненных, бьются до конца, не получая приказа сдаться.Характерен пример, "Баязетского сидения" 1877 года. Подполковник Пацевич чуть не сдал крепость, которую гарнизон был готов защищать, но не смел выступить против воли начальника. Однако стоило Пацевичу выбыть из строя, после чего командование гарнизоном стали осуществлять полковник Исмаил-хан Нахичеванский, капитан Штоквич и штабс-капитан Томашевский, и те же солдаты защищали крепость до её деблокады, несмотря на отсутствие воды, исчерпание запасов продовольствия и острый дефицит боеприпасов.Аналогичным образов в самом конце Великой Отечественной войны немецкий гарнизон "крепости Бреслау" держался с 13 февраля до 6 мая 1945 года. При том, что уже к концу февраля и командование гарнизона, и солдаты осознавали бессмысленность сопротивления, не способного спасти Рейх, но несущего смерть и страдания гражданским (городским обывателям и укрывшемуся в городе населению окрестностей). Более, чем на два месяца (март, апрель и начало мая) агонию гаризона продлил один человек – гауляйтер Бреслау обергуппенфюрер СС Карл Август Ханке – фанатичный нацист, 29 апреля назначенный Гитлером последним рейхсфюрером СС. 5-го мая (по другим данным 6-го мая утром) Ханке бежал на самолёте из осаждённого Бреслау, а к вечеру 6 мая гарнизон капитулировал.Механизм, определяющий будет армия воевать или сдастся без единого выстрела точно определил маршал Ней, 6 апреля 1814 года сказавший настаивавшему на продолжении сопротивления союзникам и грозившему обратиться к армии Бонапарту: "Армия подчиняется своим генералам". Даже такой популярный и любимый солдатами полководец, как император Наполеон не в силах был осуществлять командование войсками без промежуточного звена – генералов и старших офицеров, транслирующих и уточняющих приказы главнокомандующего, доводящих их до непосредственных исполнителей и контролирующих исполнение.Ни демократия, ни диктатура не могут обращаться к каждому солдату непосредственно. Стихийная сдача возможна если во время боя или в результате манёвра противника войска теряют управление и начинается паника. В этих условиях на подсознательном уровне, потерявший начальника солдат начинает видеть в противнике новое начальство, "имеющее право" отдавать приказы. Но масштабные катастрофы, когда целые армии сдавались врагу, хоть и неоднократно случались в мировой военной истории, всё же являются исключением из правила.В целом, солдат так же интуитивно видит в выполнении приказов начальника единственную возможность когда-нибудь вернуться домой. Человек обычно до последнего момента не верит, что погибнет именно он (или что погибнут все), он потому и борется, что надеется спастись, даже вопреки надежде, а отдельные случаи чудесных спасений бившихся до конца воинов, информацию о которых всегда широко распространяет военная пропаганда, служат материальной основой этой надежды.Собственно на этих особенностях человеческой психики держится не только армейская дисциплина, но, как было сказано выше, организация всего человеческого общества, от уровня отдельной семьи, до уровня всего человечества.Давайте посмотрим, кто составляет основу того самого промежуточного звена, связывающего главковерха Зеленского и главкома Сырского с украинскими армией и обществом. Сдвинем в сторону маячащие на первом плане фигуры Порошенко, Тимошенко, Кличко и прочих редких уцелевших в водовороте последнего десятилетия политиков старого призыва. Кого мы увидим? Сотни ноунеймов, вчерашних мелких бизнесменов, аферистов-неудачников, не умеющих писать "журналистов" и не умеющих думать "экспертов". Не случайно звездой у них оказался способный связать несколько слов в непротиворечивое предложение Арестович.Из этого же лагеря гнусно хихикающая, пирующая на фоне чумы толпа "слуг народа" "зелёного призыва" в Раде, "гауляйтеры" (главы областных администраций) и большая часть неоднократно люстрированной по итогам двух майданов бюрократии. Все они связывают власть с обществом и ежедневно, ежечасно талдычат, что иного выхода, кроме войны нет. Отсюда парадоксальная ситуация, когда не желающие воевать люди, считают, что война всё равно будет и, главное, должна продолжаться и пытаются спастись от неё лично, не только ничего не имея против того, чтобы воевать отправлялся другой, но даже радуясь этому (на сегодня молох войны получил свою жертву и можно спокойно жить до завтра).Поэтому крайне редко жители украинских городов и сёл пытаются кого-то коллективно отбить от ТЦК на улице. Они прекрасно знают, что стрелять в них не будут и СБУ всех не пересажает. Когда речь идёт об отоплении или о подаче в дом воды и электроэнергии они и дороги перерывают, и с полицией подраться могут. Но там у них действительно есть коллективная цель, а в случае с сохранением жизни каждый имеет свой отдельный индивидуальный интерес, не только не совпадающий с интересом другого – противоречащий ему.Армию толкают на продолжение бессмысленного сопротивления такие люди, как террористы Андрей Билецкий и Кирилл Буданов. Простых полковников и генералов – коррупционеров, предавших Януковича в феврале 2014 года и парой месяцев спустя начавших гражданскую войну, среди командиров бригад осталось мало (если вообще остались). Им на смену пришли личности ещё более жадные до денег, выросшие за это время из капитанов 2014 года.Тот же Буданов – в 2016 году подполковник, то есть на момент переворота майор, в 2019 году уже полковник, в 2023 году генерал-лейтенант (в украинской системе званий перелицованной под американскую, это трёхзвёздный генерал, аналог нашего генерал-полковника, выше только генерал, аналог американского генерала и российского генерала-армии). Билецкий на момент переворота – уголовник, сидящий в тюрьме за разбой. В том же году выпущенный из тюрьмы как "борец с режимом" ("политический заключённый"), он создаёт батальон "Азов"*, превратившийся затем в полк, а на настоящий момент в 3-ю штурмовую бригаду, командиром которой полковник Билецкий является на сегодня, осуществляя "командование" без отрыва от нацисткой политической деятельности, в рамках которой он создал украинский аналог Гитлерюгенда, а также нацистскую партию ("Национальный корпус") и базовое для неё "Азовское движение", успев заодно депутатом рады поработать.Какие завидные карьеры. Кроме Буданова, который всё же и до переворота в армии служил, практически все остальные пришли к успеху прямо с помойки. Да и Буданову генеральские и даже полковничьи погоны, без войны вряд ли бы светили. Кончится война и им, как и их предводителю Зеленскому, деваться некуда. Бесплатно кормить их будут только в тюрьме, а наворованное, даже, если его стразу не отберут ушлые "союзники", быстро закончится.Когда поднялся из грязи в князи, падать назад в дерьмо очень не хочется. Поэтому они и кричат на каждом углу, что живых украинцев ещё осталось непозволительно много, ещё можно мобилизовать пару миллионов, а если поднапрячься, то и больше, ещё можно повоевать два-три года, прежде чем страна опустеет окончательно, вновь превратившись в Дикое поле.Вот это "среднее звено", эти "генералы", гауляйтеры, депутаты, выращенные нацистским путчем и ничего из себя не представляющие в обычной нормальной жизни, и являются заинтересованными исполнителями, организованного американцами геноцида населения Украины. Именно из-за их наличия мечты некоторых россиян о конце войны при помощи убийства или переизбрания Зеленского являются нереализуемыми. Эти "гауляйтеры Ханке" заставят украинцев драться до последнего и при Зеленском, и без Зеленского.Выступление против них возможно только в формате любого стихийного народного бунта, который начинается, когда каждый (или хотя бы каждый третий) понимает, что смерть для него и его семьи не какая-то отдалённая перспектива, а реальность, которая наступит прямо сейчас, если только он не убьёт "гауляйтеров". К сожалению даже самая тупая и преступная власть очень редко доводит ситуацию до того, что необходимость уничтожить её ради собственного выживания становится понятной подавляющему большинству населения. Обычно люди до последнего делятся на тех, кто ловит, кого поймали и кто пока спрятался. У всех групп интересы формально разные, все друг друга ненавидят и против власти объединиться не могут.Потому и умирают.О том, кто такой Билецкий и чем сейчас занимается - в статье Дмитрия Ковалевича "Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий"Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ

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мнения, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, андрей билецкий, сс, вооруженные силы украины, вуз