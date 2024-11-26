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ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин

ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин - 26.11.2024 Украина.ру

ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин

Западные спецслужбы рассчитывают задействовать подготовленных на Украине боевиков из формирования белорусских националистов во время январских президентских выборов в Белоруссии. Об этом 26 ноября в Москве на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

2024-11-26T12:45

2024-11-26T12:45

2024-11-26T12:45

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СВР располагает информацией о планах Запада использовать в Белоруссии во время президентских выборов 2025 года боевиков из "полка Калиновского". Это военизированное формирование белорусских националистов участвует в СВО на стороне украинской армии. Согласно ранее распространённым заявлениям представителей этого "полка" (численностью около роты), они намерены с оружием в руках свергнуть Александра Лукашенко.Сергей Нарышкин обратил внимание участников совещания на роль "полка Калиновского" в планах спецслужб США и Британии. Президентские выборы в Белоруссии состоятся в январе следующего года.В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников сообщил участникам совещания, что НАТО усиливает своё присутствие на границах Союзного государства России и Белоруссии.Деятельность "калиновцев" в Белоруссии запрещена. Об их планах вмешаться в белорусскую политику периодически сообщали КГБ и МВД республики.Так, 20 ноября белорусский гостелеканал "ОНТ" продемонстрировал фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь". В нём рассказывалось о плане белорусских националистов и Запада напасть на четыре района на юго-западе республики. Участие в этом, по мнению создателей фильма, должны были принять вооружённые группы из Польши, Литвы и Украины.Полк назван в честь одного из лидеров польского мятежа 1863 года Викентия Константина Калиновского – польского дворянина, руководившего террористическими акциями в Северо-Западном крае Российской империи. Участники подчинявшихся ему банд отметились убийствами православных священников, чиновников и массовым террором в отношении православных крестьян, считавших себя русскими. В числе других участников мятежа Калиновский был осужден и повешен в Вильнюсе. На торжественное перезахоронение останков мятежников в 2019 году прибыли делегации из Польши и других постсоветских республик.МВД Белоруссии и государственные СМИ Белоруссии информировали о привлечении к уголовной ответственности белорусских граждан, участвовавших в боевых действиях на территории Украины и народных республик Донбасса.Также на эту тему: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации "Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию

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