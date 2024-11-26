ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин - 26.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241126/1059213162.html
ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин
ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин - 26.11.2024 Украина.ру
ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин
Западные спецслужбы рассчитывают задействовать подготовленных на Украине боевиков из формирования белорусских националистов во время январских президентских выборов в Белоруссии. Об этом 26 ноября в Москве на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
2024-11-26T12:45
2024-11-26T12:45
новости
белоруссия
россия
украина
сергей нарышкин
александр лукашенко
александр бортников
служба внешней разведки
цру
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102236/82/1022368291_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_2746cb0e4fe6946b216b2d2f02442191.jpg
СВР располагает информацией о планах Запада использовать в Белоруссии во время президентских выборов 2025 года боевиков из "полка Калиновского". Это военизированное формирование белорусских националистов участвует в СВО на стороне украинской армии. Согласно ранее распространённым заявлениям представителей этого "полка" (численностью около роты), они намерены с оружием в руках свергнуть Александра Лукашенко.Сергей Нарышкин обратил внимание участников совещания на роль "полка Калиновского" в планах спецслужб США и Британии. Президентские выборы в Белоруссии состоятся в январе следующего года.В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников сообщил участникам совещания, что НАТО усиливает своё присутствие на границах Союзного государства России и Белоруссии.Деятельность "калиновцев" в Белоруссии запрещена. Об их планах вмешаться в белорусскую политику периодически сообщали КГБ и МВД республики.Так, 20 ноября белорусский гостелеканал "ОНТ" продемонстрировал фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь". В нём рассказывалось о плане белорусских националистов и Запада напасть на четыре района на юго-западе республики. Участие в этом, по мнению создателей фильма, должны были принять вооружённые группы из Польши, Литвы и Украины.Полк назван в честь одного из лидеров польского мятежа 1863 года Викентия Константина Калиновского – польского дворянина, руководившего террористическими акциями в Северо-Западном крае Российской империи. Участники подчинявшихся ему банд отметились убийствами православных священников, чиновников и массовым террором в отношении православных крестьян, считавших себя русскими. В числе других участников мятежа Калиновский был осужден и повешен в Вильнюсе. На торжественное перезахоронение останков мятежников в 2019 году прибыли делегации из Польши и других постсоветских республик.МВД Белоруссии и государственные СМИ Белоруссии информировали о привлечении к уголовной ответственности белорусских граждан, участвовавших в боевых действиях на территории Украины и народных республик Донбасса.Также на эту тему: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации "Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию
белоруссия
россия
украина
бывший ссср
польша
прибалтика
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102236/82/1022368291_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_be6c5f2dea4c82e1d04b2acad6600a8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, украина, сергей нарышкин, александр лукашенко, александр бортников, служба внешней разведки , цру, мвд, бывший ссср, постсоветское пространство, спецслужба, польша, прибалтика, сво, ато, союзное государство, президентские выборы, кгб, донбасс, белорусские националисты
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, Александр Бортников, Служба внешней разведки , ЦРУ, МВД, бывший СССР, постсоветское пространство, спецслужба, Польша, Прибалтика, СВО, АТО, Союзное государство, президентские выборы, КГБ, Донбасс, белорусские националисты

ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин

12:45 26.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные спецслужбы рассчитывают задействовать подготовленных на Украине боевиков из формирования белорусских националистов во время январских президентских выборов в Белоруссии. Об этом 26 ноября в Москве на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
СВР располагает информацией о планах Запада использовать в Белоруссии во время президентских выборов 2025 года боевиков из "полка Калиновского". Это военизированное формирование белорусских националистов участвует в СВО на стороне украинской армии. Согласно ранее распространённым заявлениям представителей этого "полка" (численностью около роты), они намерены с оружием в руках свергнуть Александра Лукашенко.
Сергей Нарышкин обратил внимание участников совещания на роль "полка Калиновского" в планах спецслужб США и Британии. Президентские выборы в Белоруссии состоятся в январе следующего года.
"Коллаборантов из "полка Калиновского" ЦРУ и Ми-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов", - заявил Нарышкин.
В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников сообщил участникам совещания, что НАТО усиливает своё присутствие на границах Союзного государства России и Белоруссии.
Деятельность "калиновцев" в Белоруссии запрещена. Об их планах вмешаться в белорусскую политику периодически сообщали КГБ и МВД республики.
Так, 20 ноября белорусский гостелеканал "ОНТ" продемонстрировал фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь". В нём рассказывалось о плане белорусских националистов и Запада напасть на четыре района на юго-западе республики. Участие в этом, по мнению создателей фильма, должны были принять вооружённые группы из Польши, Литвы и Украины.
Полк назван в честь одного из лидеров польского мятежа 1863 года Викентия Константина Калиновского – польского дворянина, руководившего террористическими акциями в Северо-Западном крае Российской империи. Участники подчинявшихся ему банд отметились убийствами православных священников, чиновников и массовым террором в отношении православных крестьян, считавших себя русскими. В числе других участников мятежа Калиновский был осужден и повешен в Вильнюсе. На торжественное перезахоронение останков мятежников в 2019 году прибыли делегации из Польши и других постсоветских республик.
МВД Белоруссии и государственные СМИ Белоруссии информировали о привлечении к уголовной ответственности белорусских граждан, участвовавших в боевых действиях на территории Украины и народных республик Донбасса.
Также на эту тему: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации "Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаСергей НарышкинАлександр ЛукашенкоАлександр БортниковСлужба внешней разведкиЦРУМВДбывший СССРпостсоветское пространствоспецслужбаПольшаПрибалтикаСВОАТОСоюзное государствопрезидентские выборыКГБДонбассбелорусские националисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"
14:44Без оглядки: решающая стадия войны
14:38"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов
14:27Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда
14:01Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
13:56Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще
13:34Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций
13:34Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer
13:33Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду
13:27Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну
13:18Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин
13:14Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов
13:05Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября
13:00Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом
12:58Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ
12:47Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной Кореи
12:46Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие
12:45ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин
12:35"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"
12:26Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников
Лента новостейМолния