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Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций

Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций - 26.11.2024 Украина.ру

Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября ответил на вопросы журналистов, какова позиция Кремля по отношению к талибам и означает ли, что Россия готова исключить талибов из черного списка до конца года или в 2025 году

2024-11-26T13:34

2024-11-26T13:34

2024-11-26T13:34

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"Эти контакты осуществляются. Как только будет приняты соответствующие решения и как только они будут формализованы, мы сразу же вас проинформируем", - заверил Песков.Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан" из перечня террористических организаций. Песков подтвердил, что России важно налаживать контакты с руководством Афганистана.Подробнее об исключении организации из списка террористов - в материале "Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане на сайте Украина.ру. *Террористическая организация, запрещенная в России

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новости, россия, "талибан", дмитрий песков, кремль, афганистан, сергей шойгу, совбез, госдума