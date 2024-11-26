Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций - 26.11.2024 Украина.ру
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Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций
Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций - 26.11.2024 Украина.ру
Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября ответил на вопросы журналистов, какова позиция Кремля по отношению к талибам и означает ли, что Россия готова исключить талибов из черного списка до конца года или в 2025 году
2024-11-26T13:34
2024-11-26T13:34
новости
россия
"талибан"
дмитрий песков
кремль
афганистан
сергей шойгу
совбез
госдума
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"Эти контакты осуществляются. Как только будет приняты соответствующие решения и как только они будут формализованы, мы сразу же вас проинформируем", - заверил Песков.Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан" из перечня террористических организаций. Песков подтвердил, что России важно налаживать контакты с руководством Афганистана.Подробнее об исключении организации из списка террористов - в материале "Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане на сайте Украина.ру. *Террористическая организация, запрещенная в России
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новости, россия, "талибан", дмитрий песков, кремль, афганистан, сергей шойгу, совбез, госдума
Новости, Россия, "Талибан", Дмитрий Песков, Кремль, Афганистан, Сергей Шойгу, Совбез, Госдума

Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций

13:34 26.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября ответил на вопросы журналистов, какова позиция Кремля по отношению к талибам и означает ли, что Россия готова исключить талибов из черного списка до конца года или в 2025 году
"Эти контакты осуществляются. Как только будет приняты соответствующие решения и как только они будут формализованы, мы сразу же вас проинформируем", - заверил Песков.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию.
Кроме того, в Госдуму был внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан" из перечня террористических организаций.
Песков подтвердил, что России важно налаживать контакты с руководством Афганистана.
Подробнее об исключении организации из списка террористов - в материале "Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане на сайте Украина.ру.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
НовостиРоссия"Талибан"Дмитрий ПесковКремльАфганистанСергей ШойгуСовбезГосдума
 
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