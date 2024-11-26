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"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"

"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну" - 26.11.2024 Украина.ру

"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"

Между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины и представителями охранного агентства из Одессы возникла стычка. Результат - один убитый и один раненый. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*

2024-11-26T12:35

2024-11-26T12:35

2024-11-26T12:36

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Директор охранного агентства, сотрудники которого конфликтуют с ГУР, является также и начальником муниципальной стражи города Южное Одесской области. Он ввел их в штат отдела по благоустройству, чтобы "свои ребята" получили отсрочку от мобилизации и хорошую зарплату. По всей видимости, представителям ГУР такой расклад не понравился, пишет Мосийчук* в телеграм-канале.Мосийчук* опубликовал групповую фотографию охранников. Мужчина, который на снимке обведен красным - это убитый, белым - это раненый. А слева - тот самый начальник охраны, ранее работавший в СБУ - Иван Сурьев.По информации Мосийчука*, Сурьев планирует занять должность заместителя мэра, так как в администрации у него есть лоббист - заместитель мэра Леонид Нейков, который ранее работал прокурором в в городах Южный и Белгород-Днестровский.По последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский* объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".Правда, при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.Другие темы: Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.**Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241115/1058936386.html

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новости, украина, одесса, донбасс, игорь мосийчук, верховная рада, сбу, мобилизация, главное управление разведки украины (гур), охрана