"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"
12:35 26.11.2024 (обновлено: 12:36 26.11.2024)
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины и представителями охранного агентства из Одессы возникла стычка. Результат - один убитый и один раненый. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*
Директор охранного агентства, сотрудники которого конфликтуют с ГУР, является также и начальником муниципальной стражи города Южное Одесской области. Он ввел их в штат отдела по благоустройству, чтобы "свои ребята" получили отсрочку от мобилизации и хорошую зарплату. По всей видимости, представителям ГУР такой расклад не понравился, пишет Мосийчук* в телеграм-канале.
© Ігор Мосійчук / Telegram
© Ігор Мосійчук / Telegram
Мосийчук* опубликовал групповую фотографию охранников. Мужчина, который на снимке обведен красным - это убитый, белым - это раненый. А слева - тот самый начальник охраны, ранее работавший в СБУ - Иван Сурьев.
По информации Мосийчука*, Сурьев планирует занять должность заместителя мэра, так как в администрации у него есть лоббист - заместитель мэра Леонид Нейков, который ранее работал прокурором в в городах Южный и Белгород-Днестровский.
"Вы себе представить не можете, что там делается! У нас сил уже нет от этого бардака в стране! Там столько неприкасаемых рыл бегает за которых они договорились через свои связи, что капец! Можно целый батальон боеспособный мобилизовать!" - возмутился Мосийчук*.
По последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.
Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.
Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
15 ноября, 13:41Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИУкраинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко вывел со своего криптокошелька, куда он собирал помощь для ВСУ, более миллиона долларов. Об этом 15 ноября написало украинское издание "Политика Страны"
Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский* объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".
Правда, при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.
19 ноября, 12:37Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.