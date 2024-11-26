"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну" - 26.11.2024 Украина.ру
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"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"
"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну" - 26.11.2024 Украина.ру
"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"
Между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины и представителями охранного агентства из Одессы возникла стычка. Результат - один убитый и один раненый. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*
2024-11-26T12:35
2024-11-26T12:36
новости
украина
одесса
донбасс
игорь мосийчук
верховная рада
сбу
мобилизация
главное управление разведки украины (гур)
охрана
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Директор охранного агентства, сотрудники которого конфликтуют с ГУР, является также и начальником муниципальной стражи города Южное Одесской области. Он ввел их в штат отдела по благоустройству, чтобы "свои ребята" получили отсрочку от мобилизации и хорошую зарплату. По всей видимости, представителям ГУР такой расклад не понравился, пишет Мосийчук* в телеграм-канале.Мосийчук* опубликовал групповую фотографию охранников. Мужчина, который на снимке обведен красным - это убитый, белым - это раненый. А слева - тот самый начальник охраны, ранее работавший в СБУ - Иван Сурьев.По информации Мосийчука*, Сурьев планирует занять должность заместителя мэра, так как в администрации у него есть лоббист - заместитель мэра Леонид Нейков, который ранее работал прокурором в в городах Южный и Белгород-Днестровский.По последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский* объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".Правда, при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.Другие темы: Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.**Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, украина, одесса, донбасс, игорь мосийчук, верховная рада, сбу, мобилизация, главное управление разведки украины (гур), охрана
Новости, Украина, Одесса, Донбасс, Игорь Мосийчук, Верховная Рада, СБУ, мобилизация, Главное управление разведки Украины (ГУР), охрана

"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"

12:35 26.11.2024 (обновлено: 12:36 26.11.2024)
 
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
Кулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Читать в
Между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины и представителями охранного агентства из Одессы возникла стычка. Результат - один убитый и один раненый. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*
Директор охранного агентства, сотрудники которого конфликтуют с ГУР, является также и начальником муниципальной стражи города Южное Одесской области. Он ввел их в штат отдела по благоустройству, чтобы "свои ребята" получили отсрочку от мобилизации и хорошую зарплату. По всей видимости, представителям ГУР такой расклад не понравился, пишет Мосийчук* в телеграм-канале.
© Ігор Мосійчук / Telegram
© Ігор Мосійчук / Telegram
Мосийчук* опубликовал групповую фотографию охранников. Мужчина, который на снимке обведен красным - это убитый, белым - это раненый. А слева - тот самый начальник охраны, ранее работавший в СБУ - Иван Сурьев.
По информации Мосийчука*, Сурьев планирует занять должность заместителя мэра, так как в администрации у него есть лоббист - заместитель мэра Леонид Нейков, который ранее работал прокурором в в городах Южный и Белгород-Днестровский.
"Вы себе представить не можете, что там делается! У нас сил уже нет от этого бардака в стране! Там столько неприкасаемых рыл бегает за которых они договорились через свои связи, что капец! Можно целый батальон боеспособный мобилизовать!" - возмутился Мосийчук*.
По последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.
Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.
Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
Фото: украинские соцсети, Сергей Стерненко
15 ноября, 13:41
Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИУкраинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко вывел со своего криптокошелька, куда он собирал помощь для ВСУ, более миллиона долларов. Об этом 15 ноября написало украинское издание "Политика Страны"
Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский* объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".
Правда, при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.
19 ноября, 12:37
Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*
Другие темы: Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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