"Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева - 26.11.2024 Украина.ру
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"Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева
"Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева - 26.11.2024 Украина.ру
"Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева
На Украине задумались о ближайшем уже будущем — то ли их спасет некое "чудо-оружие" (как надеялись на это и в нацистской Германии перед самым разгромом), то ли пора уже, что говорится, рвать когти? Многие склоняются к последнему варианту.
2024-11-26T02:14
2024-11-26T02:14
эксклюзив
украина
россия
дональд трамп
скубченко
владимир зеленский
the times
der spiegel
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Обсуждают возможность обретения киевским режимом своего (или чужого) ядерного оружия. В Киеве не раз намекали на такую возможность, хотя сразу за этим следовали опровержения.Ранее The Times со ссылкой на Минобороны Украины писала, что Украина (киевский режим — Ред.) может разработать элементарную атомную бомбу (вроде таких, какие американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки) в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США Киеву.Реакцию на эту публикацию журналисты издания Украина.ру подробно разбирали здесь.Сейчас отношение к такой гипотетической возможности Киева обзавестись собственной бомбой более спокойное. Покинувший страну украинский экономист и общественный деятель Александр Скубченко в связи с этим напомнил о публикации Der Spiegel. Пообщавшись с учеными и экспертами, издание пришло к выводу, что "Украина не сможет создать ядерную бомбу в обозримом будущем, а её наличие не только не улучшит положение Киева в войне, но и создаст для него очень большие риски"."По обещанию Зеленского создать ядерную бомбу могут сказать только одно. У России сильная разведка, одна из сильнейших в мире. Россия просто этого не допустит.Если бы была хоть малейшая угроза создания, уже ни Зеленского, ни Украины (как государства) не существовало. А языком молоть — так это работа у шута такая", - заявил Скубченко.Впрочем, ранее в беседе с изданием Bild неназванный украинский чиновник заявлял, что у киевского режима будто бы есть и материал, и знания для того, чтобы создать первую бомбу за пару недель после того, как будет отдан соответствующий приказ.Но в этом можно усомниться, особенно после того, как от днепропетровского завода "Южмаш", где когда-то делали знаменитую советскую ракету Р-36М (по классификации НАТО - "Сатана"), как говорят, "осталась одна пыль" после удара российского "Орешника". Думается, не зря для удара была выбрана именно эта цель.По мнению источников Украины.ру, если бомба у Киева вдруг появится, то это будет чужая бомба. Такое может быть - как мы уже указывали, западные СМИ пишут о предложении неких чиновников вернуть Украине (киевскому режиму — Ред.) ядерное оружие в качестве "гарантии безопасности".Пока США могут передать Киеву крылатые ракеты JASSM, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии 300 км на территории России. Вероятно, в расчете на мощный ответ Москвы? Эскалация продолжается, и кому-то она очень нужна…Тем временем украинские политики и чиновники-богатеи уже готовят для себя пути отхода, сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.По его словам, которые приводит GOLOS.EU, сейчас в кулуарах украинского парламента "много людей думают о том, где они будут, но только не в Украине"."Туда (за границу — Ред.) перевозят свой бизнес, уже приобретены квартиры, а у кого-то дома или дворцы. Все понимают, что когда наступит час "Ч", бежать нужно налегке", - рассказал политик.Он добавил, что парламентарии боятся мести своих избирателей, в том числе за мобилизацию, ведь своих родных они в окопы не отправили. В общем, "кто побогаче — у их самолётов двигатели давно прогреты"."Все понимают, что наступает "Трампец". Медленно, но наступает. Но Россия никогда не делает так, как хотят оппоненты и враги. Они берут "на слобо", хотят ядерный ответ, но этого не будет", - уверен Олейник. По его мнению, ракетной системы "Орешник" вполне достаточно для ответа, "и чем дальше в западный лес, тем толще будет орешник".Более подробно о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность"
https://ukraina.ru/20241115/1058924663.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, скубченко, владимир зеленский, the times, der spiegel
Эксклюзив, Украина, Россия, Дональд Трамп, Скубченко, Владимир Зеленский, The Times, Der Spiegel

"Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева

02:14 26.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
Все материалы
На Украине задумались о ближайшем уже будущем — то ли их спасет некое "чудо-оружие" (как надеялись на это и в нацистской Германии перед самым разгромом), то ли пора уже, что говорится, рвать когти? Многие склоняются к последнему варианту.
Обсуждают возможность обретения киевским режимом своего (или чужого) ядерного оружия. В Киеве не раз намекали на такую возможность, хотя сразу за этим следовали опровержения.
Ранее The Times со ссылкой на Минобороны Украины писала, что Украина (киевский режим — Ред.) может разработать элементарную атомную бомбу (вроде таких, какие американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки) в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США Киеву.
Реакцию на эту публикацию журналисты издания Украина.ру подробно разбирали здесь.
Сейчас отношение к такой гипотетической возможности Киева обзавестись собственной бомбой более спокойное. Покинувший страну украинский экономист и общественный деятель Александр Скубченко в связи с этим напомнил о публикации Der Spiegel. Пообщавшись с учеными и экспертами, издание пришло к выводу, что "Украина не сможет создать ядерную бомбу в обозримом будущем, а её наличие не только не улучшит положение Киева в войне, но и создаст для него очень большие риски".
"По обещанию Зеленского создать ядерную бомбу могут сказать только одно.
У России сильная разведка, одна из сильнейших в мире. Россия просто этого не допустит.
Если бы была хоть малейшая угроза создания, уже ни Зеленского, ни Украины (как государства) не существовало. А языком молоть — так это работа у шута такая", - заявил Скубченко.
15 ноября, 06:10
Ядерное оружие Зеленского. Шантаж Трампа, блеф или предлог к переговорам — обсуждают экспертыКогда вокруг Украины в информационном поле намечается снижение градуса интереса, пора запускать рабочую тему про ядерное оружие. "Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США", — с таким посылом вышла статья в The Times со ссылкой на Минобороны Украины
Впрочем, ранее в беседе с изданием Bild неназванный украинский чиновник заявлял, что у киевского режима будто бы есть и материал, и знания для того, чтобы создать первую бомбу за пару недель после того, как будет отдан соответствующий приказ.
Но в этом можно усомниться, особенно после того, как от днепропетровского завода "Южмаш", где когда-то делали знаменитую советскую ракету Р-36М (по классификации НАТО - "Сатана"), как говорят, "осталась одна пыль" после удара российского "Орешника". Думается, не зря для удара была выбрана именно эта цель.
По мнению источников Украины.ру, если бомба у Киева вдруг появится, то это будет чужая бомба. Такое может быть - как мы уже указывали, западные СМИ пишут о предложении неких чиновников вернуть Украине (киевскому режиму — Ред.) ядерное оружие в качестве "гарантии безопасности".
Пока США могут передать Киеву крылатые ракеты JASSM, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии 300 км на территории России. Вероятно, в расчете на мощный ответ Москвы? Эскалация продолжается, и кому-то она очень нужна…
Тем временем украинские политики и чиновники-богатеи уже готовят для себя пути отхода, сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
По его словам, которые приводит GOLOS.EU, сейчас в кулуарах украинского парламента "много людей думают о том, где они будут, но только не в Украине".
"Туда (за границу — Ред.) перевозят свой бизнес, уже приобретены квартиры, а у кого-то дома или дворцы. Все понимают, что когда наступит час "Ч", бежать нужно налегке", - рассказал политик.
Он добавил, что парламентарии боятся мести своих избирателей, в том числе за мобилизацию, ведь своих родных они в окопы не отправили. В общем, "кто побогаче — у их самолётов двигатели давно прогреты".
"Все понимают, что наступает "Трампец". Медленно, но наступает. Но Россия никогда не делает так, как хотят оппоненты и враги. Они берут "на слобо", хотят ядерный ответ, но этого не будет", - уверен Олейник. По его мнению, ракетной системы "Орешник" вполне достаточно для ответа, "и чем дальше в западный лес, тем толще будет орешник".
Более подробно о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность"
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияДональд ТрампСкубченкоВладимир ЗеленскийThe TimesDer Spiegel
 
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Заголовок открываемого материала
02:14"Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева
19:30Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли
19:15Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия возьмет Великую Новоселку по образцу Угледара, а не Бахмута
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