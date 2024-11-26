Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Наличие действующего парламента - основа легитимности современной Украины, в России это знают, поэтому могут ударить по зданию Верховной Рады во время заседания. Такое заявление в беседе с украинским "Апострофом" сделал депутат от "Слуги народа" Олег Дунда
Он отметил, что в случае гипотетического удара РФ по Верховной Раде, после которого часть депутатов погибла, логичным образом встал бы вопрос легитимности украинской власти.
"Проблема не в списках, их можно поднять и нардепов-списочников восстановить. Проблема в мажоритарщиках. А их - половина. Кворум Верховной Рады 300 человек. Сейчас у нас работает 100 мажоритарщиков, если все они погибнут, возникает вопрос легитимности парламента", - сказал Дунда.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / dunda.sluganarodu
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / dunda.sluganarodu
День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
На Киеве сначала испугались реакции России, и на следующий день украинские депутаты даже отменили заседание в Верховной Раде, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что забеспокоились не только на Банковой.
"Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.
Вчера, 12:40Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"Граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник". Об этом 25 ноября в эфире американского телеканала CNN заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
В украинском сегменте Интернета пытаются понять, что будет, если Россия решит нанести удар прямо по парламенту Украины. Например, блогер, кандидат химических наук Глеб Репич заявил, что изучил вопрос и понял: если баллистическая ракета "Орешник" в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет.
22 ноября, 13:28"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исходРоссия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, но если эта баллистическая ракета в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет. Такое мнение высказал в эфире "Київ 24" украинский блогер, кандидат химических наук Глеб Репич
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.