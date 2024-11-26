https://ukraina.ru/20241126/1059217524.html

Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду

Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду - 26.11.2024 Украина.ру

Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду

Наличие действующего парламента - основа легитимности современной Украины, в России это знают, поэтому могут ударить по зданию Верховной Рады во время заседания. Такое заявление в беседе с украинским "Апострофом" сделал депутат от "Слуги народа" Олег Дунда

2024-11-26T13:33

2024-11-26T13:33

2024-11-26T13:33

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Он отметил, что в случае гипотетического удара РФ по Верховной Раде, после которого часть депутатов погибла, логичным образом встал бы вопрос легитимности украинской власти.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.На Киеве сначала испугались реакции России, и на следующий день украинские депутаты даже отменили заседание в Верховной Раде, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что забеспокоились не только на Банковой."Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.В украинском сегменте Интернета пытаются понять, что будет, если Россия решит нанести удар прямо по парламенту Украины. Например, блогер, кандидат химических наук Глеб Репич заявил, что изучил вопрос и понял: если баллистическая ракета "Орешник" в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет.Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Другие темы: "Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну".

https://ukraina.ru/20241125/1059187393.html

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новости, россия, украина, киев, джо байден, дмитрий кулеба, верховная рада, вооруженные силы украины, рада, "орешник"