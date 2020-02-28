Обсуждение кандидатуры Сергея Тигипко на пост премьер-министра получило продолжение – в СМИ появился список «правительства Тигипко». Происхождение его невнятно, а сам список в высшей степени странный – кажется, авторы задались целью учесть интересы всех групп влияния, включая те, интересы которых учитывать в принципе не нужно

Самое главное, разумеется, состоит в том, что нет никакого решения по кандидатуре премьера и не осуществлены необходимые юридические шаги, которые в принципе сделали бы реальным назначение на пост премьера кого-то из обсуждаемых лиц (они все подпадают под действие закона о люстрации). Ну и, конечно, список не согласован с самим потенциальным премьером.

Тем не менее, краткий анализ списка, предоставленного редакции Олегом Царёвым, всё же стоит провести — просто для того, чтобы представить себе источники вдохновения его авторов.

Итак.

Премьер-министр — Сергей Тигипко. Его кандидатуру мы уже обсуждали, как и причины, по которым его назначение выглядит маловероятным.

Вице-премьер и глава МВД Арсен Аваков — он является самодовлеющей величиной в нынешнем украинском государстве и невключение его в состав кабинета (равно как и попытка назначить премьером) приравнивается к попытке государственного переворота с непредсказуемыми последствиями.

Вице-премьер по европейской интеграции Елена (Лана) Зеркаль. В целом понятно, зачем включать в список столь яркий кадр Порошенко — Зеркаль сделала себе имя на успешных судах с «Газпромом». С другой стороны, именно по этой причине её включать и не стоило — это вызов и России, и Германии, и избирателям Зеленского. Кстати, особой заслуги Зеркаль как юриста-международника в успехе «Нафтогаза» нет — решение суда было откровенно неправовым, поскольку суд подошёл к сторонам конфликта с разными стандартами.

Вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль — назначение уже состоялось. Это один из немногих квалифицированных членов команды «Слуги народа», имеющий значительный управленческий опыт (непонятно, как он не был люстрирован, поскольку при «антинародном режиме» занимал значимые должности во Львовской ОГА). Его назначение в правительство — демонстрация договорённостей президента Зеленского с Ринатом Ахметовым (перед назначением главой Ивано-Франковской ОГА Шмыгаль работал на руководящих должностях в ДТЭК «Западэнерго»).

Вице-премьер и министр инфраструктуры Игорь Палица — сферический в вакууме представитель группы «Приват». Выглядит как попытка подать руку дружбы Игорю Коломойскому. Однако, повторим, неясно, кто именно её протягивает и надо ли днепропетровскому олигарху её жать.

Министр экономики и торговли Александр Шлапак — министр финансов в первом правительстве Яценюка. Тоже представитель группы Порошенко, хотя сам по себе человек опытный и квалифицированный. Впрочем, по сравнению с нынешнем министром даже бывший казак, а ныне таксист Гаврилюк видится приемлемой кандидатурой.

Министр сельского хозяйства Николай Сольский — председатель аграрного комитета Верховной Рады, юрист в области сельского хозяйства. Представитель «Слуги народа», бизнес-партнёр Андрея Богдана.

Министр энергетики Юрий Витренко — в ряде источников исполнительного директора «Нефтегаза Украины» называют кандидатом на должность премьера.

Министр иностранных дел Руслан Демченко — карьерный дипломат, в прошлом — первый заместитель главы МИД. Возглавлял Офис президента Ющенко (не путать с администрацией). Почему автор списка решил заменить нынешнего главу МИД, нам непонятно — дело даже не в том, что любой украинский кадровый дипломат по умолчанию не соответствует должности министра, а в том, что глава МИД — президентская квота.

Министр финансов Игорь Уманский — и.о. министра финансов в правительстве Азарова, первый зампред министра (Натальи Яресько) в правительстве Яценюка. Представитель той же группы по контролю Запада над украинскими финансами, что и нынешняя министр Маркарова. Суверенитет? Нет, не слышали…

Министр образования Лилия Гриневич — бывшая министр образования, которая, по некоторым данным, и сейчас контролирует министерство. Является более квалифицированным представителем той же грантоедской тусовки, чем нынешняя «министр без образования» Новосад.

Министр здравоохранения Максим Степанов — бывший глава Одесской ОГА при Порошенко, «сливший» проект по подкупу избирателей. Награда нашла героя.

Министр социальной политики Галина Третьякова — председатель профильного парламентского комитета. Грантоедка.

Как мы указали выше, источником вдохновения авторов этого списка явно был состав пассажиров Ноева ковчега — каждой твари по паре, с тем чтобы, пристав к Арарату, они плодились и размножались. Не знаем, смогут ли они заселить Землю после потопа, но работать они не будут точно.