Во вторник, 19 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы государства. Сурков до отставки занимался украинским направлением российской политики, и его уход может означать начало тектонических изменений в отношениях Украина — Россия

О желании Суркова уйти стало известно еще 25 января. Известный российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса российского руководства».

Однако вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию опроверг, заявив, что Указа об отставке Суркова нет, а стратегия Москвы относительно Украины остается прежней.

Впрочем, уже 11 февраля Песков отметил, что теперь в Кремле Украиной будет заниматься действительно не Сурков, а замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак.

Считается, что после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского Козак наладил продуктивный контакт с бывшим помощником Зеленского, а теперь — главой Офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком.

«Добрый и злой полицейский. Будет как в Приднестровье». Золотарев о Козаке, Суркове и Донбассе © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

В свою очередь экс-глава Совбеза ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский 14 февраля заявил, что Сурков не уходит: он будет курировать Народные Республики Донбасса, в то время как Козак займется украинским направлением.

«Украинское направление» в России: решать всё равно будет Путин

В украинском вопросе в России в последнее время были определённые трения между Сурковым (как «политическим комиссаром») и Козаком (как ответственным за экономическую составляющую отношений с ЛДНР и отчасти с Украиной). Об этом в январе писал политический аналитик, автор Украина.ру Василий Стоякин.

«В августе Чеснаков говорил об этих противоречиях так: «мне кажется, они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? (…) Он ответит: кто угодно, только не мы», — отмечал Стоякин.

Есть большой соблазн в том, продолжает он, чтобы отставку Суркова считать победой Козака и ожидать согласия России на выполнение требований Киева (сначала возвращение контроля над территорией, потом выборы). Однако в российской системе конечные решения принимает Путин, а его риторика относительно выполнения Минских соглашений не изменилась ни на миллиметр.

Отставка Суркова, вечные интересы и тектонические сдвиги © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Вывод Стоякина: украинская тема в данном случае предлог, а сами по себе манёвры Суркова (возможно, даже не согласованные с Путиным) относятся к сфере внутренней политики.

«Линия Козака» против «линии Суркова»

Обозреватель Украина.ру Александр Чаленко отмечает: по поводу того, сменится ли с уходом Суркова курс России в отношении Украины и Донбасса, существует два прямо противоположных мнения. Одна версия, что нет, не изменится ничего: курс будет прежним, его определяет Путин, а не Сурков. Вторая — да, с уходом Суркова изменится всё.

Собеседник Украина.ру, который попросил не называть его имени в печати, полагает, что уход Суркова означает смену курса. Вот что он сказал:

«В отношении Украины в российской власти всегда существовало две стратегические линии. Первая: Украина — это государство, которое в силу внутренних обстоятельств всегда будут сотрясать разного рода тектонические процессы. Которые, пока она существует в том виде, в котором существует, не остановить.

Но эту ситуацию Россия может использовать с пользой для себя: она постепенно, шаг за шагом будет отвоёвывать русское пространство внутри Украины. Не надо надеться на то, что Украина сама по себе развалится. Не развалится. Всё, что мы можем сделать, это увеличивать подконтрольное себе пространство.

С руководством Украины и с Западом договариваться бессмысленно — они всё равно обманут. И не важно, кто во главе Украины, не важно, что тот или иной новый руководитель вам обещает, взятые на себя обязательства он или не будет выполнять, или не сможет, или ему не дадут».

После Суркова. Что может измениться на Украине, если за это направление в Кремле будет отвечать Козак © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Вторая линия, — рассказывает информатор издания, — это попытка договориться с Украиной. Особенно когда у руля новое руководство, которое идет России навстречу. Вот эту линию и олицетворяет Козак».

Сурков был против переговоров, утверждает наш собеседник, поэтому ему и пришлось уйти.

«Но победит ли линия Козака, я пока точно сказать не могу», — рассказал наш собеседник из близкого окружения Суркова.

Мнения экспертов

Политический и экономический эксперт Андрей Головачёв считает, единственное отличие вновь назначенного куратора украинского направления Козака от его предшественника Суркова заключается лишь в отношении к «помощи» Украине в деле ее саморазрушения.

«Кто лучше для Украины: Сурков или Козак? Украинские политологи не устают спорить по поводу того, кто выгоднее для Украины: Сурков или Козак — в качестве куратора украинского направления.

(…) Между тем такой формальный критерий, позволяющий провести различие между Козаком и Сурковым, есть, и он довольно простой. Генеральная стратегия Путина по отношению к Украине заключается в ее деградации и потере государственности. Этой цели будут добиваться оба куратора», — написал Головачёв у себя в Facebook.

Директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков указывает, что глобально политика России по отношению у Украине меняться не будет.

Скачко: Смена Суркова на Козака не изменит подходов России к Донбассу © РИА Новости, Нина Зотина », — утверждает эксперт.

А заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что смена куратора украинского направления в Москве назрела вместе с политическими изменениями в Киеве.

Данилов полагает, что Козак более прагматичен, при этом умеет достигать компромиссов.

«Сложно говорить, насколько удастся поддерживать прямую связь по президентской линии Зеленский — Путин. Есть много препятствий к поддержанию подобного диалога, по крайней мере, на постоянной основе. В связи с этим принято решение — перевести отношения на уровень доверенных и уполномоченных президентами лиц. Козак является как раз такой фигурой», — отметил Данилов.

В свою очередь донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов объяснил Украине.ру, что отставка Суркова не повлияет на вектор России в отношении Донбасса.

«Я считаю, что главный вектор России в отношении Донбасса не изменится… Россия не бросит Донбасс», — заявил Замдыханов.