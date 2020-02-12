Кто лучше для Украины: Сурков или Козак?
Украинские политологи не устают спорить по поводу того, кто выгоднее для Украины: Сурков или Козак, в качестве куратора украинского направления.
При этом формальных критериев «выгодности» никто, как правило, не приводит. В основном все сводиться к описанию каких — то личных черт характера и откровенному гаданию на кофейной гуще.
Между тем такой формальный критерий, позволяющий провести различие между Козаком и Сурковым, есть и он довольно простой.
Генеральная стратегия Путина по отношению к Украине заключается в ее деградации и потере государственности. Этой цели будут добиваться оба куратора.
Но Козак при этом считает, что Украина, помешавшись на национализме, сама своими руками разрушит свою государственность (как и 100 лет назад!) и «помогать» ей в этом нет необходимости, чтобы не портить отношения с Западом.
А Сурков является сторонником активной «помощи» Украине в деле ее саморазрушения.
Вот, собственно, и вся разница между двумя этими направленцами.