Смена куратора украинского направления в Москве назрела вместе с политическими изменениями в Киеве, полагает заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов. Его слова 11 февраля приводит РИА Новости

Ермак и Козак. Будет ли написана новая глава в отношениях между Россией и Украиной? © uaportal.com Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов сообщил, что курировавший Украину помощник российского лидера Владислав Сурков пока не ушел в отставку, однако украинским направлением впредь будет заниматься замруководителя Администрации президента Дмитрий Козак.

Данилов полагает, что Козак более прагматичен, при этом умеет достигать компромисс, в частности по проблеме Приднестровья. При этом Сурков, продолжил эксперт, занимал более жесткие позиции, из-за чего возникали трудности при взаимодействии предыдущего куратора украинского направления с МИД.

«Сложно говорить, насколько удастся поддерживать прямую связь по президентской линии Зеленский-Путин. Есть много препятствий к поддержанию подобного диалога, по крайней мере, на постоянной основе. В связи с этим принято решение — перевести отношения на уровень доверенных и уполномоченных президентами лиц. Козак является как раз такой фигурой», — отметил Данилов.

Он добавил, что теперь основной вопрос для властей Украины заключается в том, чтобы подыскать для Козака такого визави, который будет одинаково хорошо представлять в переговорах президента и работать на конкретный результат в двусторонних отношениях.

Ранее в этот же день новым главой Офиса президента Украины был назначен Андрей Ермак, который считается одним из главных переговорщиков с Россией на современном этапе.