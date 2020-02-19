На предложение созвать заседание Совбеза ООН украинская сторона отреагировала негативно: Киев назвал это попыткой «сместить акценты» перед специальным заседанием Генассамблеи ООН, которое состоится 20 февраля в Нью-Йорке.
Более того, встреча Совбеза ООН проходила на фоне обострившегося конфликта в районе Золотого, где осенью прошлого года прошло разведение сил. По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле. Чтобы эвакуировать бойцов, ВСУ открыли огонь по нескольким населенным пунктам ЛНР. В Киеве же это отрицают, заявляя о «наступлении вражеских войск» на украинские позиции.
Представитель украинской делегации, замглавы МИД Украины Сергей Кислица в своей речи первым делом с готовностью коснулся вопроса обострения.
«Наступление на Золотое со стороны российских сил в годовщину Дебальцево — особенно цинично. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться вперед небольшими, но непрекращающимися шагами. Полностью попирая соглашения, заключенные в декабре в Париже, наши позиции подвергали обстрелам более 400 раз. Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе, развязанная российскими войсками и их наемниками», — заявил Кислица.
Свои слова замминистра подкрепил распечатанной на листе фотографией 22-летнего бойца ВСУ, погибшего во время обстрелов 18 февраля.
В речи Кислица также упомянул Владимира Пашкова, бывшего вице-мэра Иркутска, недавно возглавившего правительство Донецкой Народной Республики, отметив, что Украина не хотела бы вести переговоры о судьбе Донбасса с «выходцем из Сибири».
Кроме того замминистра не упустил возможности раскритиковать тот факт, что в Донбассе 125 тысяч украинцев уже получили паспорта РФ, а также назвать Крымский мост «огромной экологической угрозой».
В конце своей речи Кислица перешел на русский и процитировал стих Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны».
Позицию украинской делегации поддержали представители США, Германии, Великобритании и Эстонии.
«Наши санкции будут, пока Россия не прекратит аннексию Крыма. Просим освободить около 80 политзаключенных в российских тюрьмах. Мы никогда не примем меньшее, чем полное восстановление контроля Украины на своей территории», — заявила представительница США в Совбезе ООН Шерит Норман Шале.
Представитель же российской делегации Василий Небензя напомнил, что стороны Минских договоренностей — это Украина и республики Донбасса, поэтому обвинять Россию в их невыполнении бессмысленно.
По его словам, украинские чиновники пытаются саботировать Минские соглашения. В качестве примера он привел слова заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о том, что ВСУ «должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса». Небензя также напомнил, что против разведения и за силовой вариант также выступали министр обороны Андрей Загороднюк и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
Представитель российской делегации также отметил, что из 13 пунктов Минских соглашений постоянно выполняются лишь два — о работе группы в Минске и мониторинговой миссии ОБСЕ. Состоится ли следующая встреча в «нормандском формате», по словам Небензи, будет зависеть только от Украины.
Он также подчеркнул, что выборы на территории республик Донбасса возможны лишь в условиях доверия и при наличии гарантий того, что те, кого Украина считает «сепаратистами», а жители Донбасса — защитниками, не будут преследоваться.
«Сегодня, к сожалению, не услышали ничего нового — одни и те же песни. Призываете Москву выполнить Минские соглашения, но к Киеву вы не обращаетесь. Вы правда так наивны, что думаете, что Кремль "кукловодит" людьми на Донбассе?» — заявил постпред, обращаясь к остальным участникам заседания.
В ответ на слова о «выходце из Сибири» Пашкове Небензя напомнил, что гражданка США Наталья Яресько некогда занимала пост министра экономики Украины, а Ульяна Супрун была министром здравоохранения.
Он также озвучил версию обострения в районе Золотого, заявив, что его спровоцировала исключительно украинская сторона.