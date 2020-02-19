В связи с пятой годовщиной подписания Минских соглашений во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН провел открытое заседание, на котором обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Заседание прошло по инициативе России

На предложение созвать заседание Совбеза ООН украинская сторона отреагировала негативно: Киев назвал это попыткой «сместить акценты» перед специальным заседанием Генассамблеи ООН, которое состоится 20 февраля в Нью-Йорке.

«Задушить любую попытку начать выход из ситуации войны»: соцсети Украины про обстрелы на Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Представитель украинской делегации, замглавы МИД Украины Сергей Кислица в своей речи первым делом с готовностью коснулся вопроса обострения.

«Наступление на Золотое со стороны российских сил в годовщину Дебальцево — особенно цинично. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться вперед небольшими, но непрекращающимися шагами. Полностью попирая соглашения, заключенные в декабре в Париже, наши позиции подвергали обстрелам более 400 раз. Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе, развязанная российскими войсками и их наемниками», — заявил Кислица.

Свои слова замминистра подкрепил распечатанной на листе фотографией 22-летнего бойца ВСУ, погибшего во время обстрелов 18 февраля.

В речи Кислица также упомянул Владимира Пашкова, бывшего вице-мэра Иркутска, недавно возглавившего правительство Донецкой Народной Республики, отметив, что Украина не хотела бы вести переговоры о судьбе Донбасса с «выходцем из Сибири».

Кроме того замминистра не упустил возможности раскритиковать тот факт, что в Донбассе 125 тысяч украинцев уже получили паспорта РФ, а также назвать Крымский мост «огромной экологической угрозой».

В конце своей речи Кислица перешел на русский и процитировал стих Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны».

Позицию украинской делегации поддержали представители США, Германии, Великобритании и Эстонии.

«Наши санкции будут, пока Россия не прекратит аннексию Крыма. Просим освободить около 80 политзаключенных в российских тюрьмах. Мы никогда не примем меньшее, чем полное восстановление контроля Украины на своей территории», — заявила представительница США в Совбезе ООН Шерит Норман Шале.

Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк Василий Небензя напомнил, что стороны Минских договоренностей — это Украина и республики Донбасса, поэтому обвинять Россию в их невыполнении бессмысленно.

По его словам, украинские чиновники пытаются саботировать Минские соглашения. В качестве примера он привел слова заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о том, что ВСУ «должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса». Небензя также напомнил, что против разведения и за силовой вариант также выступали министр обороны Андрей Загороднюк и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Представитель российской делегации также отметил, что из 13 пунктов Минских соглашений постоянно выполняются лишь два — о работе группы в Минске и мониторинговой миссии ОБСЕ. Состоится ли следующая встреча в «нормандском формате», по словам Небензи, будет зависеть только от Украины.

Он также подчеркнул, что выборы на территории республик Донбасса возможны лишь в условиях доверия и при наличии гарантий того, что те, кого Украина считает «сепаратистами», а жители Донбасса — защитниками, не будут преследоваться.

«Сегодня, к сожалению, не услышали ничего нового — одни и те же песни. Призываете Москву выполнить Минские соглашения, но к Киеву вы не обращаетесь. Вы правда так наивны, что думаете, что Кремль "кукловодит" людьми на Донбассе?» — заявил постпред, обращаясь к остальным участникам заседания.

В ответ на слова о «выходце из Сибири» Пашкове Небензя напомнил, что гражданка США Наталья Яресько некогда занимала пост министра экономики Украины, а Ульяна Супрун была министром здравоохранения.

Он также озвучил версию обострения в районе Золотого, заявив, что его спровоцировала исключительно украинская сторона.