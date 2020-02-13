Запуск украинского государственного телеканала для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса на базе канала UA|TV переносится на 1 марта. Ранее планировалось, что новый канал начнет вещание с 15 февраля. И такая неточность с премьерой вызывает вполне оправданные опасения

Как сказано на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, канал будет "объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, а также информационное вещание собственного производства".

Сколько это будет стоить, точно неизвестно

По словам министра культуры Владимира Бородянского, уже почти окончены все переговоры с медиагруппами относительно содержимого для канала. Вскоре будет объявлен конкурс на должность руководителя канала. Кроме того, в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Министр убежден, что люди на оккупированной территории будут смотреть украинский информационно-развлекательный телеканал, поскольку там собираются «показывать лучшие украинские продукты и контент, который будет готовиться специально для этого канала». Лесев: «Телеканал для неподконтрольного Донбасса - это еще одна форма унижения людей» © Facebook, Игорь Лесев

В целом на информационную политику в Минкульте на 2020 год заложили 2,6 млрд грн ($110 млн). Статья расходов на "защиту информпространства, Укринформ и канал UA|TV, на базе которого создается новый государственный телеканал, — 569 млн грн ($23,3 млн). Какую точно сумму потратят непосредственно на новый государственный канал для Донбасса, неизвестно. Однако ранее министр культуры Владимир Бородянский заявлял, что бюджет канала будет превышать 400 млн гривен ($16,38 млн).

Как отмечают специалисты, финансирование такого проекта зависит от цели и контента. По их оценкам, только на информационное, репортерское и документальное вещание потребуется от $15-20 млн в месяц.

Концепция и исполнители

Изначально планировалось, что канал возглавит экс-главред "24 канала" Елена Трибушная. Стоит отметить, что ее кандидатура у многих вызвала резко отрицательную реакцию.

"Полистал страницу девушки, экс-шеф-редактора 24 Канала и экс-замшеф-редактора одиозного НВ. Которую назначили руководить телеканалом, который должен вещать на ОРДЛО. Простите, выбор так себе. Надо было назначить Янину Соколову или Остапа Дроздова. Эффект был бы тот же, но на неделю быстрее, сэкономили бы бюджетные деньги", — написал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Уважаемая Елена Трибушная, а на канале появятся ведущие, которые по вашей «24-той» практике Путина ху*лом в эфире называют, а Донбасс ватой? Какие будут фишечки для ваших любимых сепаров?" — вопрошал ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров. Украинский телеканал для Донбасса. Что не так с деньгами и целями © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В конце концов, Трибушная отказалась делать новости для Донбасса. При этом она заявила, что верит в идею министра Владимира Бородянского вернуть "умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которая обсуждалась".

Как рассказал министр культуры в интервью РБК Украина, «Студия Квартал 95» не имеет никакого отношения к запуску телеканала для оккупированных территорий, но режиссер сериала «Слуга народа» (главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский) Алексей Кирющенко помогает формировать концепцию канала.

«На сегодняшний день он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала», — добавил министр.

Кирющенко также снимал фильмы «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты», «Между нами, девочками». Известно, что у Кирющенко было российское гражданство. В 2015 году он получил вид на жительство на Украине.

Ранее несостоявшийся руководитель канала Елена Трибушная сообщила, что на новый канал пришли люди с канала «112 Украина», которые представились как консультанты этого проекта.

«А мы прекрасно понимаем, что пропагандирует "112 телеканал" и его владельцы. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в «русский мир», а не в украинское пространство», — сокрушалась Трибушная.

Рупор или распил?

В экспертном сообществе звучит мнение, что запуск канала для Донбасса — имитация информационной и гуманитарной политики в отношении неподконтрольных Украине территорий по аналогии с созданным при президенте Петре Порошенко Министерством информационной политики. Эта новосозданная структура имитировала государственную информполитику, а по факту распиливала деньги.

Сомневаются эксперты и в том, что жители неподконтрольных территорий вообще будут смотреть предназначенный им канал, учитывая, что за годы войны информационное поле Донбасса прочно заняли местные и российские медиа. Более того, в Донбассе и так доступны украинские медиа, но они не пользуются там популярностью и доверием, нередко настроены враждебно и используют язык ненависти. Телеканал для жителей неподконтрольного Донбасса создадут за три месяца - Бородянский © Facebook Владимира Бородянского

«Запускает канал один из режиссеров «95 квартала» Алексей Кирющенко, кстати, он выходец из Днепра, достаточно долгое время работал в Москве. Это адекватный, способный режиссер. Но вопрос в другом. Какова будет стратегическая цель этого канала: обратить в свою веру или искать точки соприкосновения? Если этот канал будет устраивать «Бандеровские чтения», эффект от его вещания будет стремиться к нулю. Этот канал не примут, как и многие другие попытки идеологически перевоспитать население Донбасса. А если все-таки будут искать какие-то точки соприкосновения, что людей объединяет, тогда в этом канале появляется смысл.

Если не будет никаких попыток ломать и топтаться на вере и убеждениях людей, тогда от нового канала можно чего-то ждать. А если будут говорить, что Освенцим освобождала Украинская повстанческая армия, и что пока доблестная УПА громила Вермахт, Красная армия отсиживалась в окопах Сталинграда, — результат предсказуем», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Кроме того, у политолога возникает вопрос, кто именно из журналистов будет работать на новом канале.

«Поскольку большинство киевской журналистской тусовки все-таки ближе к нарративу, который продвигал Порошенко. Соответственно, очень высок риск того, что этот канал уподобится Винни Пуху, который полез за медом к неправильным пчелам», — считает Андрей Золотарев.

Политолог, руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко считает, что пока сложно судить об эффективности работы нового канала, поскольку неизвестны очень многие технические параметры.

«Я не знаю, насколько он будет покрывать неподконтрольную территорию Донбасса, будет ли у руководства непризнанных республик возможность блокировать это вещание и многое другое. Но другой момент — я не знаю, насколько профессиональной будет работа людей на этом канале. Потому что, например, опыт украинского иновещания был более чем плачевным. Если средняя смотрибельность UA|TV была 6,5 минуты в месяц, как говорил Бородянский, то понятно, что канал не играл никакой роли. Вопрос — какой будет смотрибельность нового канала и не станет ли это методом списания бюджетных средств?

То, что вести информационную работу необходимо, для меня не представляет никаких сомнений. Но вести ее нужно не топорно — это тоже однозначно», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Кость Бондаренко.