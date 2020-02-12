В среду, 12 февраля, новоиспеченный руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел свой первый брифинг на этой должности. Он выступил с 10-минутной речью, в которой обозначил свои приоритеты на новом посту и ответил на пять вопросов журналистов

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего Офиса Андрея Богдана и назначении на его должность своего помощника Андрея Ермака.

В ходе брифинга новоиспеченный руководитель ОПУ поблагодарил президента за доверие, а Богдана — за проделанную работу. Ермак подчеркнул, что его предшественник на этом посту — «профессиональный человек и специалист».

Помимо этого он поделился с журналистами планами работы Офиса президента Украины.

Принципы работы во главе Офиса президента

По словам Ермака, главными спикерами ОПУ должны стать дела и результат. Он пообещал, что будет делать все необходимое для того, чтобы в Офисе Зеленского царили комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга.

«Мы все в ОП должны работать на то, чтобы президент был успешен и Украина была успешной. Эта работа будет сконцентрирована на выполнении всех обещаний президентской кампании Владимира Зеленского… Никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы. Никаких интриг — все будет прозрачно и честно», — заявил Ермак.

«Никаких интриг»: Ермак рассказал о новых принципах работы Офиса президента © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Главные направления работы Офиса президента

Одним из основных приоритетов в работе ОПУ, по словам Ермака, было и остается прекращение войны в Донбассе.

Также важным направлением является региональная политика — работа на местах с губернаторами. Задача здесь заключается в том, чтобы заставить каждого гражданина Украины почувствовать результаты реформ президента, отметил Ермак.

Кроме того, Украина должна стать «инвестиционной Меккой».

«Такую задачу получили губернаторы и правительство, а также все, кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата. ОП должен стать экспертным офисом президента Украины, где будут сконцентрированы лучшие, самые профессиональные кадры, которые помогут президенту выполнять его функцию и достигать результатов по всем направлениям его деятельности», — заявил руководитель Офиса.

Ермак назвал себя человеком, настроенным на плодотворную коллективную эффективную работу, поэтому в ближайшее время он намерен встретиться со всеми своими подчиненными, чтобы поговорить.

«Пока в плане у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет», — отметил он.

Сотрудничество Офиса президента с журналистами

Ермак пообещал, что при нем ОПУ будет гарантировать свободу слова и независимость работы средств массовой информации на Украине.

«Мы будем максимально открытыми… ОП будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране. Будьте в этом уверены», — сказал он.

При этом руководитель Офиса пообещал изучить скандальный законопроект о дезинформации и поделиться своим мнением. По его словам, никакие законы, ограничивающие свободу слова, на Украине приняты не будут.

Контакты с Россией

Будучи помощником президента, Ермак занимался ведением международных переговоров, в том числе с Москвой. По его словам, после назначения на новую должность он эти обязанности не забросит.

Офис президента будет защищать свободу слова на Украине — Ермак © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Дмитрием Козаком, который теперь курирует «украинское направление» в Кремле.

«Я еще не разговаривал с господином Козаком после его и моего назначения. Думаю, буду иметь такую ​​возможность», — сказал Ермак.

В то же время он подчеркнул, что вне зависимости от того, кто будет представлять РФ в «нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), принципы Зеленского останутся такими же, какими они были и до нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года.

Встреча Зеленского и Путина до "нормандского саммита"

Ермак также не исключил возможность встречи украинского президента с его российским коллегой Владимиром Путиным до саммита в «нормандском формате», запланированного на апрель.

«Это решение будет принимать президент Зеленский. Если он будет видеть, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения реальных результатов в "нормандском формате", мы ее не исключаем», — заявил он.

Что касается «неизменных принципов Зеленского», то речь идет прежде всего об условиях проведения местных выборов в Донбассе. Так, сегодня украинские власти фактически призывают к пересмотру Минских договоренностей, настаивая на невозможности проведения выборов, пока границы не находятся под контролем Киева.

«Невозможно проводить выборы, если на территории Украины присутствуют какие-либо иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди, а граница не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с ним», — заявил Ермак.

При этом он подтвердил готовность Киева выполнить все договоренности, которые были достигнуты в Париже, и идти на компромиссы. Одним же из основных итогов парижского саммита было согласие сторон о том, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».

«Цветущий экономический хаб»: Ермак рассказал о будущем Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Интеграция Донбасса

Помимо прочего Ермак признался, что мечтает о том, что после возвращения в состав Украины Донбасс станет современным экономическим хабом, а Украина — Меккой экономики.

«Мы должны сделать из Донбасса действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика, — после окончания войны, после установления контроля над границей. Хотим сделать там современный экономический хаб», — рассказал он.

По мнению главы ОПУ, этот регион заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь.