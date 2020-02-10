В пятницу, 7 февраля, президенты России и Белоруссии встретились в Сочи. Переговоры Путина и Лукашенко прошли в несколько этапов и продлились пять с половиной часов. Прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло, однако стороны договорились об условиях поставок нефти и газа

Москва и Минск в ходе переговоров в Сочи договорились сохранить условия экспорта газа в Белоруссию на условиях 2019 года. Поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, но договоренность распространяется только на 2020 год. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе именно потому, что у стран общий рынок, в рамках которого необходимо устранить противоречия.

Чиновник также отметил, что Минск просил скидки на нефть, однако это означает введение государственного регулирования рынка, что невозможно сделать.

Козак охарактеризовал прошедшую встречу президентов Путина и Лукашенко как позитивную, добавив, что стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Сочинские переговоры: отложить неизбежное. Путин с Лукашенко не договорились © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Издание Украина.ру опросило украинских, белорусских и российских политических экспертов, которые рассказали об итогах переговоров двух президентов, а также спрогнозировали, как будут развиваться отношения России и Белоруссии в 2020 году.

Москва и Минск: никак друг без друга?

Белорусская делегация ехала в первую очередь с экономическими задачами, считает белорусский историк и политолог Нина Стужинская. Но можно точно утверждать, что изменились отношения между Белоруссией и Россией, добавляет эксперт.

«Трудно сейчас думать, что произойдёт в период президентских выборов и будет ли подготовлена кандидатура со стороны России, но считаю, что, скорее всего, такое произойдет, и активным игроком на белорусском политическом поле будет ставленник российской стороны, ставленник Кремля. По крайней мере, по тому, как развиваются события, можно это предугадать. Любовь братская, по-моему, кончилась», — отмечает Стужинская.

Прорывов в отношениях между лидерами двух стран, к сожалению, не произойдёт, говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, нет личного доверия между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

«Более того, существует известная личная неприязнь. Конечно, как профессионал Путин умеет переступать через себя, но не всегда любит это делать, не всегда считает это целесообразным», — заявил Бондаренко.

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Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник называет результаты переговоров Путин — Лукашенко нормальными: «Говорить ни о прорыве, ни о срыве коммуникаций сегодня нельзя. Всё же о хорошей цене на газ для Белоруссии договорились, но по нефти пока не договорились».

«Стороны постоянно выполняют очень динамичные и эмоциональные танцы на месте в этой части. Россия демонстрирует готовность отпустить Беларусь в свободное плавание, хотя я думаю, что реально Россия не готова, и это, знаете, такая определенная имитация для Белоруссии. И поэтому говорят, что, ну, покупайте нефть по мировым ценам — мы вам готовы даже танкеры дать для норвежской нефти, если захотите. Шутят таким образом.

Беларусь тоже демонстрирует готовность отправиться в суверенное плавание без России, но реально на это тоже не способна», — заявил политолог.

«Абсолютно нормальной» встречу двух президентов назвал и белорусский политолог Александр Шпаковский. Он отметил, что все необходимые проблемы президенты решили.

«У Белоруссии не было контракта на поставку российского газа начиная с марта 2020 года. Этот вопрос решен, газ будет поставляться по прошлогодним условиям. Это может быть изменено в процессе переговоров, однако уже есть рамки, от которых можно отталкиваться.

То же самое касается вопросов нефти. Белоруссия настаивала на возможности приобретения российской нефти по конкурентным ценам, то есть без премиальных выплат. Такие возможности на сегодняшний день есть. Если белорусские импортеры договорятся с российскими нефтяными экспортными компаниями, то эта возможность появляется», — рассказал эксперт.

Кроме того, продолжил Шпаковский, у Минска сейчас развязаны руки для поиска альтернативных источников поставки нефти, это не будет восприниматься российским руководством как недружественный жест.

«Уйти на Запад без глубочайшего кризиса невозможно»

До встречи с Путиным Лукашенко вёл переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и даже заявлял о потеплении отношений с «величайшей империей мира» — США. Высказывались версии, что так Лукашенко поднимает ставки в отношениях с Россией и намекает на возможный «уход на Запад».

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«Люди меняются, жизнь идет вперед, а руководитель Белоруссии не меняется. Он остался ментально вот таким вот советским человеком, и именно игра на ностальгии по советскому прошлому, на желании халявы позволяет ему оставаться бессменным руководителем, как в восточных деспотиях», — заявила политолог.

Лукашенко всегда пытался в похожих ситуациях искать какие-то возможности на Западе. Но Белоруссия не рассматривалась и никогда не будет рассматриваться Западом как страна, которая может стать частью ЕС и каких-то других организаций, и Лукашенко это прекрасно понимает, считает Олег Бондаренко.

«Все эти заигрывания — это попытки продемонстрировать Путину: «Ах так, если вы с нами так, то мы можем и в другую сторону посмотреть». И то, что Лукашенко совершил визит в Вену впервые, кажется, за семь лет, то, что он принимает у себя американских чиновников, говорит только об одном. Лукашенко как человек, который правит Белоруссией с 1994 года, хочет сохраниться. В этом году ему предстоят выборы в сентябре, и в этой связи он ищет точки опоры вовне», — сообщил политолог.

Белоруссия попытается использовать нынешнюю ситуацию для достижения определенных позитивных результатов на Западе, прогнозирует Руслан Бортник. Он говорит, что Минск уже использовал украинский кризис для восстановления коммуникаций с Европой, для снятия части санкций, для перехвата части экономических, транзитных потоков.

«И я думаю, что Минск может воспользоваться и нынешним кризисом, для того чтобы улучшить отношения с США. Но говорить о том, что Беларусь способна сегодня уйти на Запад, я думаю, что это крайнее преувеличение.

Беларусь глубоко интегрирована социально в российское общество, и, хотя поле для маневра есть, уйти на Запад безболезненно — без какого-то глубочайшего политического кризиса по примеру украинского — будет невозможно», — уверен эксперт.

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«Более того, белорусские представители сейчас осуществляют руководство в Евразийском экономическом союзе и в ОДКБ, о чем почему-то сейчас многие забывают.

А в отношениях с США наметились только первые шаги к тому, чтобы от аномалии перейти к здоровой реальности», — сообщил эксперт.

Шпаковский добавил, что основными партнёрами Белоруссии остаются Российская Федерация и Китай: «исходя из этого и планируется внешняя политика».

Как будут развиваться отношения России и Белоруссии в 2020 году

Наверняка теперь разговор между двумя странами будет идти с позиции силы от России, говорит Нина Стужинская.

«У России есть хороший инструмент для давления — Белорусская АЭС. Шикарный был проект. Понятно, что это был кремлёвский проект, чтобы испортить отношения Белоруссии со всеми соседями, которые у нас есть. Те решения, которые принимают наши прибалтийские соседи, свидетельствуют об этом — наши отношения заметно испортились.

И дать эту станцию в долг — то есть за неё еще должны. Скажем так, за все эти изменения не в лучшую сторону надо еще и заплатить», — заявила политолог.

Отношения Россия — Белоруссия будут сложными, потому что 2020 — год выборов в Белоруссии, напоминает Олег Бондаренко.

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«Кроме того, это может подтолкнуть белорусское руководство к каким-то жестким действиям в отношении России, как в своё время действовал Кучма по Тузле. Или, что хуже всего, это может создать поле информационное и политическое внутри самой Беларуси для игр правых радикалов: они могут попытаться раскачать ситуацию с опорой на внешние силы, как это случалось во многих странах, в том числе в Украине, Молдавии и других», — рассказал политолог.

Впрочем, описанная ситуация опасна для обеих сторон, поэтому, считает Бортник, Россия и Белоруссия договорятся в ближайшие месяцы в отношении приемлемой и мирной, компромиссной модели сотрудничества.

Ничего трагичного в отношениях Белоруссии и России не произойдёт, убеждён Александр Шпаковский. Страны и так достаточно близки, между ними отсутствует государственная граница, есть серьезный товарооборот в размере $35 млрд — в прошлом году он снова вырос.

Эксперт считает, что отношения Москвы и Минска будут спокойно развиваться «без каких-либо форсирующих тем».