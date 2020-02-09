Что такое любовь? Это зубная боль в сердце, утверждал Генрих Гейне. Поговаривают, очень давно на нашей прекрасной планете были такие времена, когда человечество не страдало от зубной боли, кариес не косил ряды белых красивых зубов, да и самой профессии стоматолога не существовало вовсе

Тогда зубы каким-то невероятным образом самоочищались и совсем не портились, служили ровно столько, сколько требовалось человеку. Это было ещё до того, как человек приручил пшеницу и стал вести оседлый образ жизни, в те волшебные и канувшие в Лету времена, когда человек только учился брать взаймы у природы её богатства. Все стоматологи как один, которых я встречала в свой жизни, рассказывали мне эту прекрасную сказку о временах докариесных и счастливых, а потом включали бор и заставляли меня что есть силы вжиматься в дерматин пыточного кресла.

Для справки: некто Альфред Саутвик, по профессии стоматолог, в конце XIX века изобрёл электрический стул. В 1881 году Альфред оказался свидетелем гибели рабочего, который прикоснулся к контакту генератора под напряжением. После этого Саутвик решил принять участие в конкурсе, объявленном правительством США, по поиску самого гуманного метода казни. За основу «эшафота» Саутвик предложил взять подобие стоматологического кресла.

9 февраля ежегодно на всей планете отмечается праздник врачей-стоматологов. Почему именно 9-го? Именно в этот день трагически оборвалась жизнь Святой Аполлонии — раннехристианской мученицы, которую стоматологи выбрали себе в покровительницы. Медицинский геноцид на Украине. Минздрав доводит украинцев до смерти © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Немного истории

Стоматология — одна из древнейших отраслей медицины. Самыми первыми зубными врачами были древние этруски. Они умели вставлять новые зубы, которые вырезались из подходящих зубов животных. Зубные протезы, изготовленные в седьмом веке до нашей эры, конечно, мало походили на современные искусственные зубы, но были довольно прочными и вполне годились для жевания грубой пищи.

Возраст самого древнего зубного сверла составляет около 9000 лет. Оно было найдено в раскопках Мергара — Пакистанского захоронения, отнесённого к эпохе неолита. Кроме того у одиннадцати из захороненных там древних людей при осмотре были обнаружены следы зубоврачебного вмешательства.

А вот «Международный день стоматолога» праздник относительно молодой. Праздник отмечается в день почитания католической церковью христианской мученицы святой Аполлонии Александрийской, которую язычники подвергли страшным пыткам, требуя, чтобы она отреклась от христианства. Аполлония выдержала все мучения. 9 февраля 248 или 249 года Аполлонии пригрозили казнью на костре, если она не выполнит требования язычников, она сама с разбега прыгнула в огонь и сгорела заживо. Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру её мучений, стали зубы или щипцы. С тех пор существует поверье, что стоит произнести: «Santa Apollonia!», и зубная боль отступит.

До XVIII века Аполлония считалась покровительницей страдающих от зубной боли. В XVIII веке с лёгкой руки Пьера Фошара, основателя современной стоматологии как науки и профессии, Аполлония стала покровительствовать и стоматологам, призванным эту боль устранять.

Разговор с профессором

В преддверии Международного дня стоматолога я поговорила с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой стоматологии детского возраста ДонНМУ им. М. Горького Иваном Чижевским. Есть такое мнение, что стоматологи — это единственные врачи, которых хватает на постсоветском пространстве. Именно этим и обусловлено крайне малое количество бюджетных мест на стоматологических факультетах. Так ли это, я спросила у Чижевского.

«С одной стороны стоматологов действительно выпускалось и выпускается довольно много, — говорит профессор, — а с другой стороны, я точно знаю, что на периферии детских стоматологов очень часто не просто мало, а практически нет. Мы очень часто сталкиваемся с последствиями этой ситуации. Когда привозят к нам детей в состоянии, когда некуда уже отступать. И каждый раз мы убеждаемся, что эта ситуация возникла из-за того, что ребёнок не смог своевременно попасть к специалисту».

Все мы знаем, что стоматология — это дорого, именно поэтому многие наши соотечественники имеют во рту «развалины почище Парфенона». Всё упирается в финансовую несостоятельность пациентов, а с войной ситуация усугубилась. Кто определяет цены и почему поход к дантисту так сильно бьёт по кошельку?

«Тут всё просто, — комментирует мои слова Чижевский, — сам труд врача не так дорог, как кажется. Высокая цена на услуги стоматолога определяется высокой стоимостью материалов и оборудования, которое применяется для оказания помощи. Стоматологическая установка — это очень недешёвое оборудование, а кроме того материалы, которые используются для пломбирования и прочих манипуляций, преимущественно импортные, а значит, привязаны к курсу доллара. А какой курс доллара к рублю сейчас, вы сами знаете».

ВИЧ, Гепатит С и т.д.

Многие пациенты объясняют свой отказ посещать стоматолога страхом «подцепить заразу». Насколько велика вероятность того, что в стоматологическом кабинете пациента может поджидать опасность.

«Конечно, безопасность определяется тем, насколько тщательно происходит обработка материалов и инструментов, — отвечает Чижевский, — существуют определённые стандарты. В общем-то могу сказать, что и поликлиники, и отделения, и отдельные кабинеты проверяются санитарной службой. Но очень много зависит от добросовестности и порядочности врача, который пользуется этим инструментарием. Хорошо бы иметь одного проверенного доктора, не ходить к разным врачам. Главное — это доверие между врачом и пациентом. Именно доверие и даёт гарантию».

Как часто надо посещать стоматолога?

Стандартная рекомендация, которую дают стоматологи, — посещать врача дважды в год. Именно это позволит и зубы сохранить, и кошелёк не истончить. Чем раньше выявляется та или иная стоматологическая проблема, тем проще и дешевле её решить. Простая пломба всегда будет дешевле пломбировки каналов, установки штифта и коронки. А приведение в эстетически приемлемый вид сохранённого корня всегда будет стоить дешевле имплантации.

Тем не менее всё крайне индивидуально. Действительно, есть пациенты, которым достаточно посещать доктора раз в год, но это сказать может только сам врач, никак не пациент. Врач оценивает перспективу подверженности кариесу. «Но не реже одного раза в год, — говорит Чижевский, — даже в том случае, если у пациента не подверженные кариесу зубы. Некоторым пациентам нужно посещать стоматолога и три, и четыре раза в год. Тем, у которых активный кариес».

Необходимо ли лечить молочные зубы?

Молочные зубы — это сменные зубы, они нам даются на определённый период жизни. Некоторые люди считают, что молочные зубы не стоит лечить, ведь они всё равно выпадут. Я неоднократно слышала такую версию, многие родители поддерживают её.

«Это страшная родительская ошибка, — повышает голос Чижевский, словно я своим вопросом наступила на его самое больное место, — молочные зубы надо лечить обязательно. И ухаживать за ними надо обязательно, с момента прорезывания самых первых зубов ребёнка родителям надо обеспечить уход за ними. Молочные зубы влияют на рост и развитие челюстей, ранняя потеря молочных зубов чревата многими проблемами: неправильным соотношением челюстей и другими патологиями. Кроме того, надо помнить, что если молочный зуб не лечится, возникает воспаление кости под молочным зубом, а там располагается зачаток постоянного зуба».

СС

Самое страшное, что может приключиться с зубами человека, это два С! Первое С — это сахар, второе С — это сигареты. По шкале вредности для зубов Чижевский ставит на первое место даже не сахар, а именно сигареты, хотя многие стоматологи делают наоборот. «От сигарет страдает не только пародонт, но и твёрдые ткани зубов, — говорит профессор, — особенно в том случае, когда курит мама ещё до наступления беременности. И во время беременности тоже! Никотин является тяжёлым сосудистым ядом! Нарушается трофика, нарушается питание всех тканей под влиянием никотина. Это очень серьёзный яд. Что касается сахара, то его избыток тоже негативно влияет на зубы. И не только на зубы, но и на обменные процессы организма, которые обеспечивают устойчивость зубов к кариесу».

Чистить или нет?

И до сих пор на моём путь попадаются люди, которые искренне считают, что чистить зубы вредно, так как стирается эмаль. Это дремучее заблуждение. Чистить зубы надо обязательно, чтобы убрать с эмали постоянно образующийся мягкий налёт. Как известно, именно мягкий зубной налёт способствует появлению кариеса, а в результате затвердевания невычищенного мягкого налёта образуется зубной камень. Конечно, чистить зубы надо правильно. Зубная эмаль может стираться из-за неправильного и чрезмерного употребления сильно абразивных зубных паст, особенно тех, которые предлагаются для отбеливания зубов в домашних условиях. Так же крайне вредно чистить зубы пищевой содой, так как она является очень жёстким абразивом.

«По поводу чистки зубов есть разные мнения, — ответил на мой вопрос Чижевский, — некоторые считают, что зубы надо чистить после каждого приёма пищи. Особенно после сладкого, которое имеет свойство налипать на зубы. Для того чтобы сохранить зубы без поражения кариесом, чистить зубы надо дважды в день: перед сном и после завтрака. Считается, что это обеспечит достаточную гигиену полости рта».

Региональный аспект

Очевидно, что существуют некие региональные аспекты, касающиеся зубов. На зубы влияют качество потребляемой пищи, вода, вредные привычки и т.д. Я спросила Чижевского, есть ли какие-то региональные особенности у жителей Донбасса. Понятное дело, что все мы наследники красной страны, в которой стоматология была не на самом высоком уровне, и периода лихих 90-х, в которых правило бал безденежье и большинству было совсем не до зубов.

«Донбасс в этом смысле, по крайней мере, до последнего времени был более-менее благополучным регионом, — считает Чижевский, — высокая поражаемость кариесом зависит от содержания фтора в питьевой воде. Фтора на Донбассе не совсем нормальное количество, примерно половина необходимого оптимума, но кроме того, что жители Донбасса получали фтор из воды, он был им доступен и из внешней среды. Металлургическое производство связано с выбросами фтора в воздух. А из воздуха фтор попадает уже на почву, в овощи, фрукты. Практически жители Донбасса были обеспечены этим микроэлементом. Высокая заболеваемость кариесом у донбассовцев связана с другими факторами: экология и т.д. Должно быть разнообразное полноценное питание, без увлечения углеводами, с достаточным количеством молочных продуктов».

Чем отличается детский доктор от взрослого?

Вопрос мой очень понравился Ивану Чижевскому, и он бодро ответил: «Детские стоматологи — это почти святые люди! Большие трудности подстерегают врачей, выбравших для себя работу с детьми. Прежде чем ребёнок откроет рот, его нужно ещё уговорить это сделать. А иногда и уговоры не помогают. Почти всё, что делается во взрослой стоматологии, применимо в детской, за исключением некоторых манипуляций. Плюс детский стоматолог должен знать особенности роста и развития челюстей, сроки прорезывания зубов, рассасывания корней и т.д. Нам бывает сложно подобрать кадры в детскую стоматологию, будущие доктора, зная эти трудности, просто не хотят идти работать с детьми, так как со взрослыми людьми взаимодействовать гораздо проще! Но если человек пришёл именно в детскую стоматологию, очень немногие из неё уходят». Секрет непотопляемости "Доктора смерть": Ульяна Супрун имеет высоких покровителей в США и Канаде © Міністерство охорони здоров'я України

И напоследок

Не могу удержаться, чтобы не доставить и себе, и вам, дорогие читатели, удовольствие. От серьёзного разговора с профессором перейдем к шуточному разделу, в котором найдётся место и бородатому анекдоту от Карена Джангирова, и стихотворению великого Бродского, у которого, как известно, были довольно серьёзные проблемы с зубами.

Совсем недавно я разговаривала с маэстро верлибра Джангировым о зубах и стоматологии, и он напомнил мне детский, бородатый, но при этом не утративший своей актуальности анекдот:

— Больше всего на свете боюсь стоматологов и темноты!

— А темноты-то чего?

— А кто его знает, сколько там в этой темноте стоматологов!

В озёрном краю

Иосиф Бродский

В те времена, в стране зубных врачей,

чьи дочери выписывают вещи

из Лондона, чьи стиснутые клещи

вздымают вверх на знамени ничей

Зуб Мудрости, я, прячущий во рту

развалины почище Парфенона,

шпион, лазутчик, пятая колонна

гнилой цивилизации — в быту

профессор красноречия, я жил

в колледже возле главного из Пресных

Озёр, куда из водорослей местных

был призван для вытягиванья жил.



Всё то, что я писал в те времена,

сводилось неизбежно к многоточью.

Я падал, не расстегиваясь, на

постель свою. И ежели я ночью

отыскивал звезду на потолке,

она, согласно правилам сгоранья,

сбегала на подушку по щеке

быстрей, чем я загадывал желанье.