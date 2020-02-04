По результатам 2019 года морские порты Украины увеличили объёмы перевалки грузов. Некоторые из них даже вышли на рекордные показатели грузооборота за весь период своего существования. В истории и причинах украинского портового чуда разбиралось издание Украина.ру

Итоги 2019 года формально оказались весьма успешными для портовой отрасли Украины. Предприятия, которые украинское правительство в ближайшем будущем собирается пустить с молотка, увеличили объемы обработанных грузов в сравнении с прошлым годом на 18,4%. Объём перевалки грузов 13 действующих портов Украины впервые превысил 160 миллионов тонн.

Неэффективности вопреки

Раньше администрация морских портов Украины в лице своего руководителя Райвиса Вецкаганса постоянно заявляла о неэффективности государства как собственника стратегических предприятий морской транспортной отрасли. Однако теперь администрация сообщила о невиданных успехах всё еще государственных морских портов в прошедшем году.

Успехи руководства Вецкаганс сформулировал так: "Морские порты Украины третий год подряд демонстрируют увеличение перевалки. В этом году наши 13 портов достигли рекордной отметки за всю историю их существования — 160 млн тонн (для справки: показатель грузооборота украинских портов за 2018 год составил 135,2 млн тонн). Зафиксированы максимальные показатели перевалки зерновых грузов и руды. Контейнерные перевозки преодолели 10-летний максимум — 1 млн TEU. Сразу три порта — Южный, Николаев и Ольвия — вышли на максимальный объем перевалки с момента своего основания…"

Озвученная Райвисом статистика по портам Николаева и Ольвии (бывший Октябрьск) звучит неожиданно и удивительно. Ведь ранее, по заявлениям того же Вецкаганса, порты считались убыточными, то есть существующими в основном за счет аренды и в первую очередь готовились к приватизации.

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Но если обратить более пристальное внимание на детали украинского экономического чуда, читателю станут ясны причины столь бурного роста грузооборота.

Украинское колониальное зерно

Лидирующую позицию в разрезе украинского импорта занимают хлебные грузы и растительное масло — это 37,7% от общего объема грузопотока в украинских портах. Перевалка зерновых по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн.

Увеличение доли зернового экспорта объясняется двумя факторами.

Во-первых, Украина собрала рекордный за всю свою историю урожай зерновых 75,08 млн тонн зерна, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн). Средняя урожайность составила 49,1 центнеров с гектара, против 47,4 в 2018-м.

Во-вторых, помимо рекордной урожайности, ради увеличения посевных площадей зерновых были радикально сокращены посевы остальных культур, что вызвало кризис на внутреннем рынке. Украина впервые с окончания Великой отечественной войны оказалась неспособной обеспечить свое население овощами. Доходило до того, что на одесском «Привозе» за ведро картофеля просили 100 гривен, лук и морковь также оказались лидерами по стоимости на постсоветском пространстве. Помимо овощей пострадали виноградники. Около 500 га виноградников были выкорчеваны в 2019 году в Одесской области, 200 га выкорчеваны в Николаевской области. Высвободившиеся площади засеяли зерном.

Приключения донецкого угля в Одесском порту © со страницы Александра Захарова

Тенденция по сокращению посевных площадей под внутренние нужды Украины носит долговременный характер и усугубится в 2020 году. Вследствие почти повсеместного переориентирования на обслуживание интересов экспортеров сельхозпроизводителя уже не интересует наличие внутреннего спроса на овощи. Ведь в отличие от овощей, зерно и семечки выкупаются экспортерами еще до созревания урожая. Негативную тенденцию ухудшает и то, что большинство земельных участков уже законтрактовано под экспортные поставки.

Таким образом, на Украине в сфере обеспечения продовольственной безопасности сложилась ситуация, ранее присущая только бывшим колониальным государствам Южной Америки и Азии: производство экспортного продукта происходит в ущерб интересам собственного населения.

Вместо бразильской руды

Второй по объему статьей украинского экспорта стала перевалка железнорудного концентрата в размере 37,3 млн тонн в год, что на 9 млн тонн больше, чем в 2018-м году. Росту украинского экспорта способствовал дефицит железной руды на мировых рынках из-за аварии на бразильской шахте Vale в начале прошлого года.

На фоне глобальной ситуации украинские компании нарастили добычу руды, закрыв нишу бразильцев на мировом рынке. Загрузка мощностей горно-обогатительных комбинатов с начала года составляла 89,2%. В текущем году из-за эпидемии коронавируса ожидается замедление общемировой экономики и снижение производства стали, крупнейшим производителем которой является Китай, что повлечёт падение экспорта украинского концентрата.

Метаморфозы белорусских мидий

Являясь абсолютным мировым лидером по разведанным запасам и уровню добычи железной руды, Украина также претендует на региональное лидерство по добыче угля. Несмотря на утрату части Донецкой и Луганских областей, в которых осталось большее количество угольных шахт, за последний год Украина сумела нарастить торговлю углем, добываемым на территории ДНР и ЛНР. Правда, под видом железорудного концентрата.

МВФ требует от Украины продать порты и железную дорогу - Павлив © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Как в случае с белорусскими мидиями, Минск в очередной раз стал удобным транзитером запрещенных товаров, но уже для Украины. Впрочем, долго зарабатывать на политическом упрямстве киевских властей у Минска не получилось. С 1 октября Россия перекрыла коридор поставок энергетического угля через Беларусь на Украину. В среднем каждый месяц 2019 года из Белоруси на Украину поступало около 400 тыс. тонн каменного угля. Часть «белорусского» угля поступала на склады ТЭЦ, принадлежащих ДТЭК, а излишки, вызванные необходимостью навязанных закупок американского, южноафриканского и колумбийского угля, экспортировались через Южный, Одесский и Измаильский порты.

В организации угольного транзита засветилась компания «Портинвест Лоджистик», уже попадавшая в поле зрения СБУ с подобными схемами, когда формально поставляла железорудный концентрат в богатый железной рудой Алжир.

В сухом остатке

Если сравнить качественные характеристики показателей грузооборота морских портов Украины за 2018 и 2019 годы, то увеличение показателей экспорта произошло из-за двух причин: 1) изменения структуры украинской экономики в пользу экспортного аграрного производства и 2) удачно сложившейся для производителей сырья коньюнктуры металлургического рынка.

Таким образом, формальное увеличение украинского экспорта, произошедшее за счет ограбления собственного населения, свидетельствует о печальной вещи. Что процесс деградации украинского государства из высокотехнологичного осколка экономики Советского Союза в аграрную державу, похоже, окончательно завершился.