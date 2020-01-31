Рост долгов по зарплате ускорился до 15%, Украина за год существенно нарастила государственный долг, Кабмин изменил принцип формирования цены на газ для населения. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю с 25 по 31 января

Украина за год увеличила госдолг на 6 млрд долларов

По состоянию на 31 декабря 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 1 998,28 млрд грн, или $84,36 млрд. Об этом во вторник, 28 января, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В течение прошлого года сумма долга сократилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд грн (435,42 млрд руб.), или на 7,86%, а в долларовом — выросла на $6,04 млрд (на 7,71%). Разница между этими суммами обусловлена укреплением гривны к доллару за 2019 год на 14,5%.

Внешний долг по состоянию на 31 декабря составил 1159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы долга), или $48,94 млрд.

Внутренний долг — 839,05 млрд грн (41,99%), или $35,42 млрд.

Государственный долг составил 1761,37 млрд грн (88,14 от общей суммы долга), или $74,36 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 236,91 млрд грн (11,86%), или $10,0 млрд.

В прошлом году расходы бюджета по погашению государственного долга составили 345,2 млрд грн (882,33 млрд руб.), по обслуживанию — 119,2 млрд грн (304,68 млрд руб.). Госбюджет Украины – 2020: Деньги уйдут на долги и армию © пресс-служба НБУ

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2168,63 млрд грн, или $78,32 млрд. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд.

Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения

Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго к котировкам на нидерландском хабе TTF. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном во вторник, 28 января.

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа… по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки газа на нидерландском газовом хабе…, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа на Украину…" — говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

По задумке правительства, такой механизм в краткосрочной перспективе должен способствовать снижению цен на газ для населения.

Привязка к бирже означает, что цены на газ для населения будут плавающими (действующий до этого механизм фиксировал цену на газ на определенном уровне на определенный период времени) и меняться в зависимости от рыночных тенденций. В рамках нового механизма в течение трех недель будет определяться средняя цена на хабе TTF и 1 числа каждого месяца будет устанавливаться на следующий месяц с учетом дополнительных затрат.

Таким образом, цена на газ для населения в рамках механизма PSO будет формироваться с учетом котировок на хабе TTF плюс разница в уровне цен между TTF и границей Украины плюс плата за вход в украинскую ГТС плюс торговая наценка и стоимость капитала "Нафтогаза".

В свою очередь "Нафтогаз" установил цену на газ по новой методике. В январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, составит 4,65 гривны за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку). В сообщении пресс-службы «Нафтогаза» подчеркивается, что это на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Задолженность по зарплатам на Украине выросла на 15%

Общая задолженность по выплате заработной платы на Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн (7,75 млрд руб.), тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%. Об этом в среду, 29 января, сообщила Государственная служба статистики. По законам нищеты. Почему на Украине растут долги по зарплатам © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн (4,73 млрд руб.). При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7%, а для работников экономически активных предприятий — на 27,1%.

Как сообщается, наибольший рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях.

По данным Госстата, в отраслевом разрезе задолженность по выплате зарплаты в 2019 году выросла в сфере образования в 2,5 раза, профессиональной, научной и технической деятельности — на 52%, оптовой и розничной торговли — на 42,7%, в сельском и лесном хозяйстве — на 42,1%, в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания — 38,8%, на предприятиях промышленности — на 15,4%, на транспорте, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности — на 12,5%.

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей сторонке в Facebook, по состоянию на 27 января 2020 года пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн (1,8 млрд руб.). По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются: АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) — 251 млн грн (642 млн руб.), ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) — 221 млн грн (565 м лн руб.), ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) — 134 млн грн (343 млн руб.), ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" (Киев) — 53 млн грн (135 млн руб.), ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) — 30 млн грн (77 млн руб.).

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях из-за задержки пенсий и зарплат.

«Идея сработает как очередной пар, выпущенный в гудок, — считает Алексей Кущ. — Пока законопроект примут, пока имплементируют, учетная ставка снизится до минимума. И поскольку пеня, как правило, привязывается к размеру учетной ставки, выплаты будут копеечные. Но довольно симптоматична сама постановка вопроса. Почему речь об этом зашла именно сейчас? Создается компенсатор под будущие задержки с выплатами?» — задается вопросом экономист.