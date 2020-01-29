На Дунае в районе болгарского города Белен село на мель украинское судно. Как сообщает болгарское информационное агентство «БТА», в настоящее время фарватер временно закрыт

По словам директора управления речного надзора Управления морской администрации Ивана Жекова, капитан украинского судна не соблюдал условия судоходства, а именно предельную глубину прохода порога и будет оштрафован. Следом за украинским судном на мель село и румынское плавсредство. В Белене всего застряли около 15 судов. Сейчас идет их буксировка.

Два порога затрудняют навигацию по реке Дунай на болгарском участке, еще 29 — в Венгрии. А ведь этот речной путь является важным маршрутом транспортировки нефти и прочих грузов в Восточную и Центральную Европу. Не тот вес. Почему не реализуем украинский проект канала из Черного моря в Балтийское © yes-ukraine.org | yes-ukraine.org | Перейти в фотобанк

То, что украинские суда везут грузы по Дунаю через Болгарию, когда у Украины есть собственный судовой ход, — факт почти закономерный. Глубоководный природный канал «Дунай-Черное море» по праву считается самым удобным речным путем для транспортировки грузов. Однако этот проект до сих пор заморожен. Перспективный и многострадальный торговый путь в Европу так и остался нереализованным. Канал проходит в устье Дуная в Одесской области, далее идет по Килийскому рукаву и далее вверх по течению реки. Это глубоководный природный путь, который позволяет проходить крупнотоннажным судам. В советское время канал поддерживался в рабочем состоянии, и его глубины позволяли проходить даже военным кораблям. В 2004 году Украина решила превратить канал в «золотую жилу», однако столкнулась с конкурирующей Румынией, которая на протяжении многих лет эффективно мешает развитию украинского канала.

Румынский канал — Сулинский — является альтернативой украинскому. Он связывает морской торговый порт Констанца через Дунай с крупными европейскими городами. Однако Сулинский канал рукотворный, имеет множество шлюзов и дорог в обслуживании. А значит, уступает украинскому каналу, проход по которому стоит на 40% дешевле. Но отдавать соседям грузопотоки румыны не собираются и фактически добились запрета на дноуглубительные работы в русле канала «Дунай-Черное море» (они нужны на коротком перешейке на отрезке около Быстрого), ссылаясь на экологические конвенции.

Дело в том, что украинский канал пролегает через Дунайский биосферный заповедник. На этом и закончился проект. Его время от времени реанимируют, но пока вопрос находится на стадии переговоров. Последний раз к этому вопросу возвращались в 2018 году. Тогда одесское издание «Думская» писало: «после многолетнего забвения строительства глубоководного судового хода река Дунай — Черное море Украина возвращается к проекту, закрытому не без давления Румынии, которую тогда поддержали и Евросоюз, и Госдепартамент США».

Тогдашний заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк обещал реанимировать проект, который бы дал возможность развиваться портам, а значит, целой отрасли. Однако признал, что «реализация проекта возможна только после решения вопросов в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которые регулируются двусторонним договором между правительством Украины и Румынией».

Судя по тому, что украинское судно застряло в дунайских водах Болгарии, отстоять свои интересы Украине опять не удалось.

И в этом есть очевидная закономерность.