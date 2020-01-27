Население Украины сокращается катастрофическими темпами. После 2001 года, когда в стране проводили последнюю перепись, украинцев стало на 11 миллионов меньше. Сегодня на Украине постоянно проживают немногим более 37 миллионов человек. Таков результат проведённой украинскими властями оценки численности населения

В украинских СМИ сначала писали об «электронной переписи», но в данном случае о переписи можно говорить только условно, численность населения оценивали по косвенным данным. Как сообщается на сайте Кабмина, при оценке использовали данные мобильных операторов, данные реестров, данные о количестве пенсионеров и учащихся и т.д. При таких методах погрешность может быть существенной (заявленная — 2,8%). При этом не учитывалось население Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса (около 5 млн человек).

Не все отнеслись к результатам правительственной оценки с доверием. Так, представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал их «фикцией на заказ власти». По его мнению, «…цифра 37,9 млн человек высосана из пальца и назначена быть якобы официальными данными».

«Ситуация значительно хуже, ещё несколько лет назад, по данным украинской оппозиции, которые считали по т.н. «хлебной методике», т.е. по количеству потребляемого хлеба на душу населения, на Украине живет не более 30 млн человек. А подтвердить это или опровергнуть может только настоящая классическая перепись населения, но это никому не нужно и этого не будет. Ее заменят очередной мутной схемой и цифру нарисуют с потолка, которая будет выгодна», — заявил Мирошник.

Но даже и официальный результат оценки поразителен: получается, что за все годы независимости убыль населения составила около 15 миллионов человек (в 1991 году в стране проживали более 52 миллионов человек). Украина пустеет. Смертность почти вдвое превышает рождаемость, а разрушение промышленного потенциала привело к тому, что миллионы украинцев вынуждены были выехать в поисках работы и лучшей жизни в другие страны. Как отметил украинский экономист Александр Гончаров, «бегство украинцев из страны на заработки — вот наша новая реальность». Карасев: Когда население убежит из Украины, у нее отнимут территории

«Бегут все, включая предпринимателей. Специалисты бегут от трудовой бедности, бизнесмены — от нарастающего налогового давления и произвола силовиков», — написал эксперт на своей странице в Facebook. По его мнению, правительство Гончарука не имеет представления о том, как справиться с проблемой, и выразил опасение, что трудовая бедность в стране «и далее будет только возрастать и оставаться главной проблемой не власти, а украинского общества».

Куда же бегут украинцы? Бегут в Европу, бегут и в Россию, с которой официальный Киев якобы воюет с 2014 года. В том, что поток не иссякает, можно в любой день убедиться на Киевском вокзале в Москве. По данным МВД РФ, за прошлый год полмиллиона граждан Украины посетили Россию с частными визитами, в том числе для работы, для учебы или как туристы.

Сколько украинцев укрепляют в настоящее время экономический потенциал других стран, точно сказать сложно. По данным Минфина Украины (июнь 2019 года), количество трудовых мигрантов составило 3,2 млн человек, но ряд экспертов считают эту цифру заниженной минимум вдвое. При этом Нацбанк прогнозировал дальнейшее увеличение денежных поступлений от заробитчан.

Эти переводимые мигрантами средства значительно превосходят суммы кредитов от МВФ и прямые иностранные инвестиции, однако вряд ли можно рассчитывать на то, что они сыграют решающую роль в развитии экономики. Сокращение населения приводит к «схлопыванию» внутреннего рынка, что влечёт за собой дальнейшее сокращение производства и отталкивает инвесторов. Не говоря уже о том, что это свидетельствует и о дальнейшем падении уровня благосостояния граждан. По данным главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексея Дорошенко, которые приводит издание Страна.ua, уменьшение потребления идёт из года в год и уже коснулось практически всех товарных категорий, в том числе хлеба и круп.

Украинские работодатели давно бьют тревогу: в стране уже остро ощущается нехватка специалистов. По сути Украина экспортирует рабочую силу, получая взамен денежные переводы. Власть на словах проявляет обеспокоенность. Так, занимавший при режиме Порошенко пост главы МИД Украины Павел Климкин заявлял: «Очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем… Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов. Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что через несколько лет примерно будет так, половина украинцев будут здесь, а половина — там». В 2018 году трудовые мигранты перевели на Украину $11 млрд © РИА Новости, Михаил Кутузов | Перейти в фотобанк

Хотя это заявление было простым сотрясением воздуха (именно при Порошенко власти сделали всё для того, чтобы украинцы начали буквально разбегаться из разорённой и погружающейся в хаос страны), одно Климкин подметил верно: в конкурентном мире за украинский трудовой ресурс развернулась настоящая борьба. Польша, Чехия, Германия — везде задумались о том, как создать более привлекательные условия для мигрантов с Украины. И не без оснований. Так, по оценке польских исследователей, в 2015 году вклад украинцев в рост ВВП Польши составил 0,3%, в 2016 году — 0,6%, в 2017 году — 0,7%, а в 2018 году — 0,3%.

Россия в этом смысле была в отстающих. Мы не раз писали о сложностях, с которыми приходится сталкиваться украинским беженцам, о бюрократических препонах в получении гражданства, о трудностях в получении вида на жительство. А ведь после победы евромайдана в Киеве и начала вооружённого конфликта на Донбассе многие вынуждены были не просто искать заработка в РФ, а спасать жизнь. Но даже без учёта морального фактора Россия проигрывала конкурентам в борьбе за квалифицированные кадры, в борьбе за людей, притом что демографическая ситуация здесь не многим лучше, чем на Украине, — Росстат сообщает о сокращении населения второй год подряд.

Учитывая важность проблемы, издание Украина.ру организовало ряд мероприятий с целью показать актуальность этой проблемы. С тех пор ситуация несколько изменилась к лучшему. Однако для победы в конкурентной борьбе за наших же соотечественников сделать предстоит ещё многое.

Напомним, ранее МВД РФ представило предложения по дополнительным преференциям гражданам Украины, желающим получить российское гражданство в упрощённом порядке, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве. По данным пресс-службы ведомства, за 2019 год 299,4 тысячи граждан Украины получили российские паспорта, ещё более 50 тыс. получили разрешение на временное проживание.