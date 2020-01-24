Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в Facebook написал, что применённая методика электронной переписи населения Украины – это откровенная профанация, которую практически невозможно проверить

37,9 млн человек населения Украины — фикция на заказ власти!

Результаты электронной переписи населения Украины откровенно подогнаны под цифру удобную властям. По данным Госстата Украины без Крыма и Севастополя население Незалежной — 41,9 млн. А по данным электронной, читай, фиктивной переписи — 37,3 но уже без Крыма, Севастополя и Донецка с Луганском, т.е. меньше на 4,6 млн человек. Откуда они это взяли? Все просто! 4 миллиона — это население ДНР и ЛНР, 0,5-0,6 млн — это уменьшение допустимое в рамках приличия за счёт эмиграции и отрицательной динамики рождаемости/смертности, а так же допустимой погрешности, которую сами «переписчики» оценивают в 2,89% а это более 1 млн человек.

Применённая методика электронной переписи — это удобная власти профанация, которую практически невозможно проверить, при этом, сделав умный вид на использовании «новых технологий» отмыть 1,4 млрд грн (~60 млн $). Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

При этом министр кабинета министров Дубилет заявляет, что это население не просто имеющее украинские паспорта, а именно находящееся на территории Украины, что ставит его в ещё более идиотское положение. Кто же тогда те люди, которые домой прислали 12 млрд $ работая гастробайтерами в Европе, а те кто бежали из страны, но не отказались от гражданства?

Методика электронной переписи, якобы базируется на данных мобильных операторов, что тоже профанация, т.к. на Украине совсем не обязательно даже предъявлять паспорт, чтобы купить сим-карту и пользоваться телефоном. Их можно иметь хоть десять на каждого, плюс не менее 600-700 тысяч жителей Донбасса по старой привычке ещё используют украинскую мобильную связь, да и гастрабайтеры периодически приезжающие домой, свои карточки не выбрасывают, а продолжают, хоть иногда, но использовать.

Традиционные данные загсов и Пенсионного фонда также не корректны, в них сохранены данные не только по людям живущим в Донбассе и Крыму, но и по эмигрантам выехавшим из Украины, но не отказавшимися от украинского гражданства. Зачастую это просто невозможно сделать. Украинские консульства просто не отвечают на такие запросы.

Этого пока достаточно, чтобы точно понимать, что цифра в 37,9 млн человек высосана из пальца и назначена быть якобы официальными данными. Ситуация значительно хуже, ещё несколько лет назад по данным украинской оппозиции, которые считали по т.н. «хлебной методике», т.е. по количеству потребляемого хлеба на душу населения, на Украине живет не более 30 млн. человек. А подтвердить это или опровергнуть может только настоящая классическая перепись населения, но это никому не нужно и этого не будет. Ее заменять очередной мутной схемой и цифру нарисуют с потолка, которая будет выгодна.

И на закуску слайды. Даже по этим фиктивным данным Украина (снова же без Крыма) достигла численности населения 1950 года. Страны, пережившей чудовищную войну, голод и разруху…