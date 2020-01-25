По городам и весям Украины разъезжает западный проповедник. Как и положено проповеднику, он тщится собрать хоть где-нибудь в кучку аборигенов и, подняв горе очи, вздеть к небесам палец и важно вопросить: «знаете ли вы, о несчастные, что всем лучшим в жизни вы обязаны Европе или Америке, а все худшим - России?»

Зовут проповедника Альвидас Медалинскас. Он — отставной литовский политик и, да — это он так на хлеб зарабатывает. Сегодня, например, он проделывал это в Киеве, но не брезгует и Донбассом. У него там теперь своя линия фронта.

Профессия — русофоб

Надо сказать, что литовскому витии можно только позавидовать — он и икру на свой хлеб с маслом имеет, и удовольствие получает. Потому что он искренний русофоб. Достаточно почитать его многочисленные, как по команде появившиеся за несколько месяцев интервью украинским СМИ, чтобы понять — целью своей жизни человек видит разделение русских народов на ненавидящие друг друга нации. При этом, про великороссов, собственно, г-н Медалинскас говорит просто через губу. В сегодняшнем эфире на киевском сайте «Главком» он, например, прямо заявил, что в ближайшем будущем для Украины самым важным вопросом (особенно при гипотетичной реинтеграции Донбасса) является устранение влияния русского мира, «полный отказ от идеологии русского мира».

Такой вот человек учит украинских граждан тому, как им быть с Донбассом. Разумеется, усилия его направлены прежде всего на то, чтобы смущать умы граждан Донецкой и Луганской народных республик, живущих на территориях, которые летом 2014 года оказались в ситуации гражданской войны с Киевом. И Киеву, и западным его покровителям очень хочется побыстрей перекодировать этих людей. А они почему-то в массе своей упорно считают себя русскими. Даже, если по национальности являют украинцами, греками, татарами, евреями, армянами. Поняв за пять лет работы в Донбассе (ему для легализации даже должность заместителя директора придумали в каком-то смешном мариупольском обществе «Донбасские врата»), что русский интернационал этого края не убить, литовский проповедник решил зайти с другой стороны. Теперь в своих лекциях он учит, что Россия, Союз, русские почти ничего не сделали для Донбасса. Все, что Донбасс имеет — заслуга Запада, который в свое время вложился в промышленность и построил несколько крупных заводов. И ведь не поспоришь с верхоглядом — строили. Вот только забывает он рассказать, что почти во всех случаях вкупе с иностранными подданными в производства вкладывались и российские. А самое главное — Донбасс весь был выстроен силами прежде всего великороссов (с 1870-го по 20-е годы прошлого века), а затем и многих других народов Советского Союза, для которых объединяющим началом были русский язык и русская культура, а также советская идея о всеобщем братстве труда. Но куда литовскому ловкачу до таких обобщений? Думать он не хочет (а может, и не умеет), поэтому ничтоже сумняшеся он выдает перлы вроде такого:

«Это такой исторически правдивый ответ на мифы и стереотипы, которые очень живучи на территории Донецкой и Луганской областей. Здесь много опросов делается. И мы видим, что очень распространено мнение, что на этих территориях всегда была только Россия, так называемый «русский мир». Но это не так. Это территория влияния разных европейских народов, и украинского, конечно, в первую очередь…».

Да кто такие, эти русские?

Медалинскас за годы зарабатывания денег на антирусской пропаганде так и не смог связать свои куцые сведения из Википедии в сколько-нибудь четкую сеть знаний. Например, говоря о какой-то «народной колонизации» в Российской империи, он говорит, что сами собой, вот взяли, захотели, да и пришли в Приазовье греки, армяне и почему-то грузины (где он их увидел?). При этом он, конечно, не говорит, что это правительство Российской империи, русские цари уговаривали христиан в конце XVIII века покинуть мусульманский Крым дабы ослабить его. Что не просто так, где захотели, там и сели на жительство народы, а именно там, где им определили царские чиновники. И никак иначе. Ровно также, как во второй половине XVII века, спасая от гнета поляков-католиков православных малороссов, Москва разрешила селиться жителям Правобережной Украины на территориях современных Харьковской, Сумской и Воронежской областей, тогда пустынных.

Литовский политолог любит говорить во всех своих интервью, что больше всего мы, Донбасс, обязаны немцам. Они-де и сельское хозяйство подняли, создали «Немецкий округ» (так у него — авт.). И по этому поводу далее несет вообще полнейшую дичь:

«Российская Империя не просто звала — она усиленно вербовала именно немцев, чтобы они приезжали группами сюда. Дело в том, что Донецкая область — это степи. А немцы очень хорошо знают, как работать в степной зоне, как развивать сельское хозяйство. И они очень трудолюбивые. К примеру, Виктор Графф, немец, приехал сюда и засадил степь лесом — это он высадил Великоанадольский лес. Его деятельность здесь стала серьезным фактором для развития сельского хозяйства в степи».

То есть, пассажир с трудом понимает, что говорит. Немцы — степная нация, до такого, кажется, еще никто не додумывался. Ну, а уж русского лесничего немецкого происхождения Виктора Егоровича Граффа, родившегося на Волыни от отца-немца и матери итальянки, женатого на русачке по фамилии Курочкина, относить к немецкой нации и вовсе не следовало бы. Да и опыта будущий создатель Великоанадольского леса (на землях греческого села) набирался в Санкт-Петербургской и Казанской губерниях. Что касается, «немецкого круга», то он был в Донбассе крохотным, следы его теперь можно найти в Тельманово. При этом, не стоит забывать, что немцы-меннониты, густо заполнявшие пустынный край Новороссии своими колониями, волею русских людей спаслись от религиозного преследования в своем отечестве.

Как же тебя понять, коль ты не говоришь ничего?

Литовский пропагандист очень любит приводить в пример Мариуполь и братьев Кеннеди. Дескать, кабы не они, да не капиталист прусский Ротштейн, ни в жисть ничего тут не было бы. Ну, да говорит, он, советская власть построила «Азовсталь», но то такое. Вот Кеннеди! И снова молчит, что предприятие было русско-американским по акционерному капиталу. Но Медалинскас так взахлеб говорит о компании «Русский Провиданс» (будущий комбинат им. Ильича), что становится и вовсе косноязычным. Вот из его интервью:

«Идет индустриализация, завод Ильича, очень важный завод для Мариуполя и Украины, металлургия. Откуда он? Он буквально привезен из США. То есть завод стоял в Америке, взяли его на плот, и он приплыл». Без комментариев.

Слушаешь этого господина и понимаешь, что он в общем-то и украинцев за полноценных людей не считает. Увлекаясь, он поет соловьем о Европе, которая бескорыстно строила рай на земле в Донбассе, а «Русский мир» безжалостно уничтожил это наследие, зачем-то построив множество здесь заводов и фабрик.

«В результате ничего не осталось от Запада — один «русский мир». В музеях, конечно, сохранились сведения, но в сознании людей — нет», — сетует пропагандист.

Мы не станет здесь приводить примеры того, как приехавший из прибалтийского мини-государства, которое получило из рук СССР отобранную у поляков столицу и половину территории, выдает за новости то, что в Донбассе всегда знали с детских лет — про блоковскую «Новую Америку», Юзовку с Юзом и гречанку Пашу Ангелину. Начетчик он и есть начетчик, что с него взять? Мы лучше зададим себе такой вопрос: какую цель преследуют те, кто таких умников засылает на многолетние диверсии? Да очень просто — это часть хорошо оплачиваемой, но, слава богу, коряво исполняемой, программы оболванивания русских людей нашего промышленного края.

Заезжий миссионер терпит фиаско в своей миссии уже тогда, когда говорит вот такие благоглупости: «Стерлась память. А без памяти невозможно любить землю. Нужно пробираться к корням, чтобы полюбить ее».

Ну, а мы любим свою землю по иным причинам. А по каким, мы ложно-европейскому пошляку не скажем. Да ему и не понять все-равно — глухарь на току все одно только себя и слышит.