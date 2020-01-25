Исследовать зрительские предпочтения в кинотеатрах легко и просто: смотри на бокс-офис, считай убытки или прибыль и делай умные выводы. Потому что если аналитик и очень близорукий, то большую кассу не заметить невозможно. А вот понять, чего хочется народу в трениках и с подносом снеди на коленках, - это надо быть аналитиком очень дальнозорким

Раньше советские — родоначальники российских — программные директора телевизионных каналов были даже чересчур дальнозоркими: смотрели прямо за океан и высматривали там всяких рабынь Изаур и просто Марий. После распада Союза такая надобность отпала: скрепы между бывшими братскими республиками-сестрами ослабли, и теперь позволительно считать экзотической страной почти любую, хотя товарищ Лукашенко, в плане исключения, только подтверждает правило.

Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны»

Итак, вот какие «ноты» присылает Украина в Россию по «дипломатическим» — неофициальным, бизнесовым каналам, потому что официально между нашими странами сплошные выпуски новостей:

— «Крепостная»: «Это не сопливая сказка о любви, это история, драма, которая пропитана слезами. Здесь вы не увидите обычных муторных сериальных шаблонов, где влюбленные бегают за друг другом, то мирясь, то расставаясь», — пишет один рецензент на одном ресурсе.

«Юная сирота Катерина Вербицкая — очень красивая, умная и образованная девушка. Благодаря ее крестной матери Катя воспитана как благородная девушка,получила образование и знание манер. Но для остальных она — просто крепостная», — пишет другой рецензент.

Феномен украинско-российских новогодних мюзиклов © imdb.com Шевченко повелось называть бедных украинских девушек, пострадавших от любви к российским военным — Катериной. Именно так — не русским, а российским (в изложении Тараса Григорьевича — москалям). Говорят в сериале, тем не менее, на великом и могучем, простолюдинку облекли в шелка и кружева, но, как сказала одна из героинь второго-третьего плана: «Платье красивое, и по-французски говорит, и на рояле может — и шо?»

В общем, можно посочувствовать всем персонажам мелодрамы, кроме красавцев-офицеров: западают они на крепостную, как мухи на липкую ленту.

От того и все неприятности, хотя есть и более выгодные партии и, честно говоря, со всех сторон красивее. Но это все субъективно, а вот лишний раз уничижительно пройтись по самодержавному прошлому — это в русской православной душе завсегда наготове. Даром, что крепостное право в России отменилось раньше, чем в той же стране победившего Голливуда. Во втором сезоне все уже не так пасторально — явный бунт и все такое на фоне усиливающихся страданий героини. Это вам не «рабыни изауры» — это своя, родная сторонушка, пусть даже и почти двести лет тому назад. И кто скажет, что историю нельзя сыграть по-новому?..

— Другой сериал, "Папик" — о другой зависимости, не крепостной, но которая тоже крепит, как принято говорить на сленге, не хило. Известно, что в определенном возрасте и одновременно с сединой в бороду бес так и норовит в ребро. Об этом, а также об извечном стремлении молоденьких барышень выгодно пристроиться в жизни — желательно за уже обеспеченным джентльменом — и сняли незамысловатый фильм с исполнителем главной роли, уже замеченным в роли премьер-министра в «Слуге народа — 1 и 2».

«В центре событий пожилой мужчина, который уже долгие годы находится на заслуженном отдыхе. И сейчас не так все сладко, как в давно забытой молодости… Когда-то он был успешным и талантливым актером, но благодаря не очень хорошим поступкам отдельных людей, теперь он предан всеми и доживает скудные дни в полном одиночестве. Устав от такой пустой жизни, он решается на самоубийство. Вот только приходит к выводу, что надо сделать это красиво, напоследок сходить в барбершоп и привести себя в порядок».

— В следующем рассматриваемом сериале известный шоумен Дзидзьо продолжает эксплуатировать своеобразность суржика — синтетического языка, разновидности которого очень распространены на пограничных территориях, коими так богата Украина. Ведь ее буквально опоясывают регионы, имеющие много общего с соседними Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Белоруссией, Россией.

«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Верки Сердючки. Но он в меру бородат, мужиковат и грубоват. Поэтому зритель его любит, телезритель — тоже. Новое кино с этим персонажем названо «Отмороженный», что является игрой слов: отмороженным оказывается владелец дома, который который собираются продать его родственники, чтобы переехать из провинции в город. Однако владелец оказывается не совсем отмороженным, чтобы основательно помешать планам семьи Дзиндзюков (явная отсылка к сценическому имени хедлайнера). Честно говоря, стремление провинциалов переехать в столицу не является новым трендом, просто сейчас лишний раз подчеркивает неутешительные обстоятельства на Украине — ту же деиндустриализацию, когда люди либо уезжают на заработки за границу, либо как-нибудь — но в центр, а там видно будет. По крайней мере, в Киеве таких «понаприехавших» все больше. В жизни смешного в этом мало, но на экране еще чуть-чуть остается.

— А вот комедийный фильм «Семья на год» режиссера Андрея Силкина уже шел на известном канале ТРК Украина. Это тот самый канал Рината Ахметова, который открыл недавно новостную «дочку» Украина24 и пригласил туда одну обаятельную русофобку. «Вчера подписала соглашение на право трансляции. У нас есть новый телевизионный партнер проекта "Вечер с Яниной Соколовой". В прошлом году мы выходили на канале ATR. Кроме наших интернет-ресурсов, в этом году проект антипропаганды российским фейкам можно увидеть и на канале "Украина 24"», — анонсировала выпуск передачи сама Янина Соколова.

Ну что, рейтинг превыше всего, для достижения оного все средства, видимо, хороши. Как и для Студии "Квартал 95", снявшей этот сериал — уже одно присутствие в кадре Станислава Боклана могло бы подсказать происхождение фильма. Но его и сами «квартальцы» не особо скрывают — торгуют талантом направо и налево, от Офиса президента страны до веб-ресурсов российского проката, где можно за один раз посмотреть и все четыре серии вышеупомянутого мини-сериала.

Самое время сказать: продолжение следует…