Шаг навстречу. Прорывной визит Путина в Израиль

Визит президента России Владимира Путина в Израиль может увенчаться передачей России Александровского подворья. Потерянное в результате «Апельсиновой сделки», оно может вернуться в российскую собственность

Уже через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.

«Мы пошли навстречу российской просьбе начать процедуру, связанную с выяснением собственности на Александровское подворье в Старом городе (Иерусалима). Россия подала документы, доказывающие, что это должно являться частью собственности Российской православной церкви через Императорское Православное Палестинское Общество знаменитое», — заявил он. Путин: Холокост — это общая трагедия России и Израиля © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Элькин возглавляет межправительственную комиссию со стороны Израиля. Он заявил, что сейчас началась юридическая процедура, которая сможет выяснить права собственности.

«Опубликованы российские претензии, и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ). Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдет в суд для принятия решения на основании документации, которая есть», — отметил он.

Ранее в среду, 22 января, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья и Иерусалиме.

Передача Александровского подворья может увенчать визит президента России Владимира Путина в Израиль, который и так начался на мажорной ноте: российского лидера встретил у трапа глава МИД Израиля Исраэль Кац, который поблагодарил за освобождение Аушвица.

«Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере», — заявил Кац.

Если удастся выдержать темп, то, вполне вероятно, Россия расширит свое присутствие на Святой Земле.

Роковые апельсины и выходец с Западной Украины

Создавая в 1882 году Императорское православное палестинское общество, вряд ли действительный статский советник Василий Хитрово, император Александр III и его брат Сергей Александрович подозревали, что многое из того, что их общество добьётся, пойдёт прахом, будет буквально обменяно на апельсины.

Однако 7 октября 1964 года это и произошло. В том году правительство СССР объявило себя единственным собственником имущества Императорского православного палестинского общества. На основании этого правительству Израиля СССР продал 22 из 70 объектов, принадлежавших Императорскому православному палестинскому обществу. Среди проданных объектов было и Александровское подворье. Поскольку Израиль платил яффскими апельсинами и текстилем, сделка была прозвана «апельсиновой». Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

Александровское подворье — самое близкое к Храму Гроба Господня русское владение — до Голгофы от подворья около 70 м. Этот комплекс включает в себя Порог Судных Врат, домовую церковь святого Александра Невского, а также музей, построенный Императорским православным палестинским обществом в 1896 году, и ряд других достопримечательностей. Главной реликвией подворья является Порог Судных Врат — порог от городских ворот, через которые прошел Иисус Христос по пути на Голгофу. Левее него в сохранившемся фрагменте крепостной стены есть небольшой лаз, который позволял попасть в Иерусалим путникам после того, как ворота закрывались на ночь. Его могли называть игольным ушком. «Мы с вами до конца» — сенатор Джабаров о том, что в Израиле думают о России и о войне © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сейчас Александровское подворье находится под контролем Православного палестинского общества в Святой Земле, которое называет себя преемником Императорского православного палестинского общества. Возглавляет его Николай Воронцов. Себя он называет потомком графов Воронцовых. Но на деле это эмигрант с Западной Украины по фамилии Гофман, переехавший в Германию в 70-х годах ХХ века.

«До недавнего времени люди, много лет знающие в Мюнхене Николая Гофмана, ничего не знали и не знают о его графском титуле. Мне только известно, что он некогда работал на разных ролях на американской радиостанции «Свобода» в Мюнхене. В нашем епархиальном двуязычном журнале «Вестник»и Der Bote он фигурирует как Николай Гофман, а не как Воронцов», — отмечал в 2017 году в интервью РИА Новости архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт).

Гофман-Воронцов получил подворье от архимандрита Русской православной церкви за границей Антония (Граббе) в 2004 году. Однако того лишили сана еще в 1986 году, в том числе и за продажу ряда земель ИППО.

«Сразу после этого решения в Иерусалиме началось дробление ППО (на две части — Ред.). Архимандрит Антоний и его сторонники перестали допускать представителей РПЦЗ на Александровское подворье и в храм Александра Невского. Группировка Гофмана, с 2004 года обосновавшаяся в Александровском подворье и обладающая храмом Александра Невского, на наш взгляд, находится там незаконно, потому что не имеет на это никаких юридических прав», — рассказывал архиепископ Марк.

В общем, с нынешним владельцем Александровского подворья дело нечисто. А вот у России есть все рычаги для того, чтобы вернуть подворье себе.

Как вернуть подворье

Когда в 1882 году основывалось Императорское православное палестинское общество и когда им покупалась земля в Иерусалиме, церковь была не отделена от государства. Фактически государство управляло церковью. В Израиле Зеленский хочет договориться с Путиным об обмене пленными © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

А вот в 1918 году, когда ИППО уже никаких объектов не покупало, декретом Совета народных комиссаров церковь была отделена от государства. Этот декрет лишал религиозные организации права собственности и права юридического лица. Иными словами, право владения церковью объектами в Палестине после 1918 года может быть поставлено под вопрос.

При этом Россия, со своей стороны, может пойти на уступки Израилю в другом важном для этого ближневосточного государства вопросе. Израиль известен как страна, крайне болезненно реагирующая на преследование своих граждан другими государствами. В 2019 году в РФ к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков была приговорена израильтянка Наама Иссахар, летевшая транзитом через Россию из Индии в Израиль. У нее в багаже обнаружили 9,5 г гашиша. Израильтянка призналась, что везла гашиш для собственного употребления. Накануне визита Путина в Израиль ряд местных СМИ сообщили, что Россия ведет переговоры об «обмене» помилования Иссахар на право собственности на Александровское подворье. Уже во время визита в Израиль Путин встретился с матерью израильтянки Яфрой Иссахар.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что это первый за последние восемь лет визит Путина в Израиль.

В общем, для возвращения Александровского подворья в России есть все необходимые предпосылки.