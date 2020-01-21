Заявление Юлии Тимошенко о «начале процесса ликвидации Украины», сделанное 19 января в эфире оппозиционного канала ZIK оказалось неожиданным и имело резонанс. Пожалуй, это самое сильное заявление экс-премьера после поражения на выборах 2019 года и являет собой попытку восстановить положение в политике

В 2019 году Тимошенко действительно постигла катастрофа. Ведь это третье подряд её поражение на президентских выборах. Тем более обидное, что ещё за год до выборов считалось, что кампания будет идти по сценарию противостояния Тимошенко и Порошенко, в которой шансов у второго не будет. Однако уже осенью 2018 года концепция Коломойского поменялась и Тимошенко заняла только четвёртое место. После этого она надолго затихла. Критика Зеленского была на тот момент не самой перспективной позицией.

И вот в нынешней ипостаси особенно неожиданно то, что она фактически выступила против завоеваний Майдана. Ведь Евромайдан начался в знак протеста против попытки Януковича проводить самостоятельную внешнюю политику. Целью было заставить украинское руководство делать так, как скажут Европа и США.

Справедливости ради надо сказать, что Тимошенко к этим требованиям Майдана никакого отношения не имела (она вообще в тюрьме была). Но позже, выйдя на свободу, она ничуть против такой политики не выступала, хотя она и противоречила её установкам. Более того, Тимошенко отказалась от самостоятельного внешнеполитического позиционирования и сосредоточилась на критике социальной политики Порошенко. Кстати, тема коммунальных тарифов, казавшаяся очень острой и потому выигрышной, её подвела. Результат выборов был во многом обусловлен именно этим.

Сейчас же она заговорила совсем другим языком — Украина перестала быть субъектом мировой политики, попала под кураторство извне, и государство «все используют как хотят».

Тимошенко сразу начали критиковать, причём вполне заслуженно. Процесс утраты Украиной внешнеполитической субъектности начался не вчера, а самое позднее в 2004 году, когда Тимошенко «стирала грязное бельё» в штабе Ющенко во имя проевропейского курса. Так что её вклад в утрату субъектности ощутим.

Однако отвлечёмся от «дел давно минувших дней» и попробуем понять, чем руководствуется Тимошенко сейчас.

Во-первых, заявление Тимошенко прямо следует из борьбы против рынка земли.

Она против купли-продажи земли выступает давно и последовательно. Справедливости ради надо сказать, что Тимошенко против не потому, что она против, а Тимошенко против, потому что против общественное мнение. Она — популист, а значит, должна учитывать это самое мнение.

Очевидно и то, что правительство не потому выступает за рынок земли, что думает, что так будет лучше (хотя оно так думает — начало купли-продажи земли увеличит ВВП, хотя вряд ли отразится на сельскохозяйственном производстве, но в правительстве знают, что такое ВВП, но не знают, что такое производство и как оно с ВВП связано), а потому что так требует МВФ. Тимошенко об этом отлично знает, поскольку и её правительство именно под давлением МВФ готовило проект закона о рынке земли, хотя на словах она была против, да и на деле намерений делать что-то реальное в этом направлении у неё не было.

Во-вторых, у Тимошенко появилась призрачная перспектива стать премьером.

Под премьером Гончаруком явно зашаталось кресло, и Тимошенко вполне логично показывает, что именно она может исправить ошибки предыдущего правительства.

Понятно, что она налегает на непопулярную земельную реформу, но развивает тему в направлении критики правительства грантоедов, которые и по уровню своей компетентности, и по общей ориентации не в состоянии проводить самостоятельную политику в интересах Украины (в особенности так, как эти интересы понимает сама Тимошенко).

При этом Тимошенко выступает в качестве относительно нейтрального варианта — она представляет собой оппозицию «соросятам», но и не является в полной мере человеком Коломойского.

Понятно, что шансов у неё немного.

Тимошенко уже напрашивалась в премьеры к Зеленскому, но её всерьёз не рассматривали. Уж очень она не соответствует общим принципам кадровой политики президента.

К Тимошенко настороженное отношение на Западе — в 2010 году там более чем спокойно восприняли её поражение на выборах и отказались поддерживать её претензии на пересмотр их результатов (притом что формальных оснований было не меньше, чем в 2004 году). Такой премьер Зеленскому точно не нужен.

В Раде в поддержку Тимошенко может собраться голосов до 60. Всё остальное должен где-то в недрах своей фракции набрать Зеленский. А зачем ему нужно сотрудничество с неуправляемой и непредсказуемой Тимошенко, к тому же обладающей значительно большим политическим опытом?

В-третьих, Тимошенко выступила против диктата Запада в условиях изменений глобальной политики.

Судя по тому, какую большую роль сейчас играет Украина во внутренней политике США, наша страна действительно может претендовать на внешнеполитическую субъектность. Почему нет? Тем более что положение США в глобальной политике сейчас неравновесное. Да, Америке удалось свести последний конфликт с Ираном в свою пользу, но важно уже то, что США на полном серьёзе ведут борьбу с каким-то Ираном…

В целом такие суждения могут быть и ошибочными, но тенденция к тому, что Украина может проводить самостоятельную внешнюю политику, в повестке дня присутствует.

Тем более что о невыгодности условий соглашения об ассоциации с ЕС говорил даже Порошенко, а необходимость следовать своим путём становится постепенно важной темой.

В-четвёртых, повторимся, что Тимошенко очень чувствительна к общественному мнению.

И раз она позволяет себе выступить с требованием проводить самостоятельную внешнюю политику на канале, который входит в медиахолдинг Виктора Медведчука (а он тоже давно говорит о необходимости проведения Украиной именно самостоятельной политики в своих интересах), значит, она что-то учуяла в атмосфере. Значит, ей кажется, что общественность готова такие идеи воспринять…