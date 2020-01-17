Лавров ответил на главные вопросы мировой политики, в том числе по Украине. Итоговая пресс-конференция МИД РФ

В пятницу, 17 января, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ключевые вопросы мировой политики, в том числе ситуацию на Украине. Экс-глава ведомства ответил и на вопрос, который интересен всем, - о своей судьбе после отставки правительства РФ

Комментируя итоги прошедшего года, и.о. главы внешнеполитического ведомства РФ отметил подвижки в урегулировании внутриукраинского кризиса.

«После трёхлетнего перерыва состоялся саммит в «нормандском формате» после того, как новое руководство в Киеве смогло всё-таки сделать шаги по выполнению решений двух предыдущих саммитов «четвёрки». Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского Комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко», — заявил Сергей Лавров. Украина на международной арене: чем запомнился 2019 год © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В комментарии, опубликованном чуть позже на сайте МИД РФ, говорится, что смена власти на Украине не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Дипломаты подчёркивают, что руководство страны провозгласило прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, но пока не спешит с реализацией этой задачи: полное прекращение огня так и не достигнуто, несмотря на объявленное в июле 2019 года перемирие, а внесённые в Верховную Раду конституционные поправки касаются не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти.

16 января состоялась первая встреча Контактной группы — с участием прежнего представителя ОБСЕ Мартина Сайдика и его преемницы Хайди Грау — её главным итогом стало определение 9 новых районов для разведения сил и средств, из которых впоследствии выберут 3. Стороны также должны были обсудить подготовку к следующему обмену пленными, но Киев не прислал представителя, уполномоченного вести переговоры на эту тему.

Роль Германии в решении украинского вопроса

Немецкие журналисты спросили об итогах первого за пять лет визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию.

Лавров сказал, что лидеры регулярно общаются и по телефону, и на полях международных мероприятий, общение между ними не ведётся по принципу «я прав, а ты не прав».

«Мы понимаем, что есть санкции, есть позиция, которую Германия, к сожалению, заняла после госпереворота на Украине, который состоялся в ситуации, когда позицию Германии проигнорировали и к ней отнеслись как к несуществующей величине, — Германия же гарантировала соглашение, которое переворотчики разорвали. Германия тогда смирилась с незаконным актом, совершённым вопреки её подписи, и стала рассматривать украинский кейс с той точки, когда Россия ответила на волеизъявление жителей Крыма», — заявил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, вопрос заключается в точке отсчёта: западные политики считают от момента воссоединения полуострова с РФ, а то, как госпереворот на Украине сделали, как лидеры госпереворота приняли закон, отменивший права русскоязычного населения, как путчисты потребовали, чтобы русские убирались из Крыма, — это всё не считается, потому что было до того.

Атака на самолёт «Международных авиалиний Украины» над Ираном

11 января власти Ирана признались в атаке на «Боинг». Украинский гражданский самолёт, пролетавший вблизи военного объекта (по некоторым данным, запретной зоны военного комплекса, где ведётся разработка баллистической ракеты большой дальности), приняли за вражескую крылатую ракету, и оператор ПВО решил сбить его. При этом Тегеран возлагает часть вины за произошедшее на американцев — если бы США не убили в Багдаде командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса страж исламской революции Касема Сулеймани, то не пришлось бы приводить Вооружённые силы Ирана в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны Штатов. «Путают Хомейни и Хаменеи». Золотарев о том, как отреагировала Украина на авиакатастрофу в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Я никого не хочу оправдывать, это (атака на «Боинг». — Ред.) человеческая ошибка. То, что это было непреднамеренно, по-моему, все уже поняли. Но я никого не хочу убеждать, что этого могло и не быть. Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Американцы уничтожили беспрецедентной операцией генерала Сулеймани. Иранцы ответили выверенно, предупредив Ирак, есть информация в СМИ, что и американцы были предупреждены и приняли это за данность. Есть информация, что после этой атаки иранцы ожидали ещё одного удара США, не знали в какой форме, но в воздухе было минимум шесть F-35, в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Эта информация ещё подлежит перепроверке, но, хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях», — заявил Лавров.

По его словам, обострение ирано-американских отношений не будет способствовать урегулированию ни одного кризиса в регионе, а трагедия с украинским самолётом — это серьёзный сигнал к тому, чтобы начать заниматься деэскалацией, а не постоянными угрозами.

Один из вопросов про «Боинг» МАУ задал корреспондент британской газеты Independent. Предвосхищая его вопрос, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая модерировала пресс-конференцию, предположила, что речь пойдёт об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а когда была заявлена тема авиакатастрофы в Иране, с сожалением сказала: «Не хотят про Скрипаля говорить».

Тот же журналист поинтересовался у Лаврова, видит ли он основания, чтобы принести извинения родственникам погибших в авиакатастрофе за то, что МИД РФ до последнего называли дезинформацией Запада данные о том, что ответственность за трагедию лежит на Иране. Дипломат сказал, что не припомнит, чтобы ведомство делало такое официальное заявление, и попросил привести факты. Сотрудник Independent ответил, что не помнит точно, добавив «кто-то из МИДа говорил, я читал, Ваш заместитель Сергей Рябков, по-моему». Ситуацию прояснила Мария Захарова, процитировав заявление Рябкова, сделанное 10 января в Токио: «Я глубоко убеждён, что пытаться наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя. Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определённые выводы, а начинать некие игры, по меньшей мере, недостойно. Никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями».

Расследование катастрофы МН-17 в Донбассе

И.о. министра иностранных дел РФ подчеркнул, что так же, как в истории с украинским «Боингом», Москва хочет иметь ясность в обстоятельствах крушения малайзийского MH-17 в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года.

Лавров обратил внимание на те моменты, которые нидерландцы (сначала сказал «голландцы», но потом уточнил, можно ли их ещё так называть — королевство с 1 января официально отказалось от названия «Голландия», чтобы улучшить имидж страны за рубежом из-за ассоциации с наркотиками и «кварталами красных фонарей») предпочитают замалчивать. Во-первых, Россия была одним из авторов резолюции ООН, требующей регулярного отчёта следователей Совету Безопасности ООН о ходе расследования, которое должно проходить в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), но ни одного доклада не было.

Он напомнил, что в международную следственную группу вошли Украина, Австралия, Бельгия и Нидерланды, а Малайзию, чей «Боинг» сбили, пригласили только полгода спустя и то не в группу по уголовному расследованию, а в группу по выяснению технических аспектов катастрофы. Россия, которую в международной следственной группе никто не ждал, предоставляла всю запрашиваемую информацию, в том числе первичные данные с радаров. Премьер-министр Малайзии: Расследование атаки на MH17 необъективно, а доказательств вины России нет © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«На наш вопрос, где данные с украинских радаров? Ответ странный — их нет. Но потом кто-то сказал, что эти радары случайно выключились. Все радары на Украине, которые наблюдали за этой частью воздушного пространства! Точно так же, как выключилась видеокамера на первую половину дня, когда Скрипали были найдены на лавке в парке. Камера, которая наблюдала за их домом. А потом включилась», — отметил Лавров.

Кроме того, нет ответа, почему украинцы не могут предоставить данные переговоров диспетчеров, которые велись в день крушения MH-17, хотя эти записи должны автоматически передавать следователям, а также где снимки с американских спутников, о которых много говорили.

«С самого начала, когда Малайзию не позвали участвовать в расследовании, четыре страны, мы доподлинно знаем, условились, что любая информация, которая будет идти вовне, должны быть одобрена всеми четырьмя членами этой группы, включая Украину. Когда нидерландские парламентарии спрашивали правительство, почему Украине не задают вопрос о причинах, по которым не закрыли воздушное пространство, правительство молчит», — заявил Лавров.

Главу внешнеполитического ведомства возмутила позиция его нидерландского коллеги, который говорит, что Москва не сотрудничает со следствием по эту делу.

«Когда мы им предъявляем то, что мы сделали и спрашиваем, на каком основании делаются подобные заявления, знаете, какой ответ?— «Россия не сотрудничает, потому что Россия не признала свою вину». Австралия и Нидерланды предложили нам вести консультации. Мы согласились при понимании, что будем рассматривать все те вопросы, которые нас интересуют, и будем отвечать на их дополнительные вопросы. Они уходят от этого и пытаются всё представить таким образом, что «следствие не закончено, но вы виноваты, давайте начнём разговор о компенсациях». Так себя мужики ведут или кто? Я вот не думаю», — заявил Лавров.

Фраза про «мужика» прозвучала неслучайно. Один из журналистов, задававших вопрос чуть ранее, попросил прокомментировать высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что Иран, призвав атаку на украинский самолёт повёл себя как мужик.

Нацизм на Украине

В связи с обвинением России в фальсификации истории со стороны Сейма Латвии и.о. министра иностранных дел спросили, как Москва допустила расцвета неонацизма в Европе.

По словам Лаврова, Россия не может силой повлиять на эту ситуацию, но стыдить Евросоюз может и делает это, но европейцы прячут глаза в пол и уходят от разговора, в лучшем случае упомянут про необходимость уважать свободу слова, выражения мнений.

«По этой же причине воздерживаются каждый год в Генеральной Ассамблее ООН, когда мы вносим резолюцию о недопустимости героизации нацизма и возрождения любых форм человеконенавистнической идеологии и так далее. Американцы вместе с украинцами голосуют против, что тоже не удивительно. Американцы просто не хотят себя ни в чём ограничивать, а украинцы, наверное, не смогут, если будут резолюцию поддерживать, противостоять тем неонацистским радикалам, которые многие вещи сейчас под себя подминают», — добавил он.

Импичмент Трампа

Американская журналистка спросила, как повлияет на поддержку Украины со стороны США судебный процесс в Сенате в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, который должен начаться 21 января. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Дело об импичменте Трампа передано в Сенат США © AP, Susan Walsh | AP, Susan Walsh | Перейти в фотобанк

«Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам видней», — иронично ответил Лавров, известный своим чувством юмора.

Вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году касались не только внешней политики. Корреспондент австрийского телеканала задала вопрос, который последние дни беспокоит миллионы людей по всему миру — хочет ли Лавров возглавлять Министерство иностранных дел РФ в составе нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным, назначенным на пост премьер-министра. В зале раздался смех, потому что эту тему журналисты, собравшиеся в пресс-центре, обсуждали в кулуарах перед началом и очень хотели получить ответ из первых уст. Улыбки появились на лицах и Сергея Лаврова, и Марии Захаровой. Очевидно, что этого вопроса они тоже ждали. Пауза.

«Мне поручили три дня назад исполнять обязанности, я исполняю», — по-дипломатически лаконично ответил Лавров.