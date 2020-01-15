В среду, 15 января, украинские профсоюзы начали акцию протеста возле Кабмина, который рассматривает в этот день законопроект «О труде», существенно ограничивающий права работников. На 16 января профсоюзы и вовсе запланировали всеукраинское профсоюзное вече

В подконтрольной Киеву части Луганской области профсоюзы тоже вывели людей на акцию протеста. «Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Чтобы соблюдалась Конституция Украины, закон "О профсоюзах". Кроме того, на фоне изменения закона "О труде" не выполняются социальные гарантии перед людьми — не выплачена зарплата шахтерам за октябрь, ноябрь, декабрь», — заявил 15 января представитель профсоюза угольщиков на акции протеста в Лисичанске.

Дело в том, что 9 января Верховная Рада опубликовала законопроект "О труде", который должен заменить "Кодекс законов о труде" (КЗОТ), принятый еще в 1971 году. Новый Трудовой кодекс составлен преимущественно в интересах работодателя. Чтобы его интересам никто не мешал, законопроект предполагает пересмотр роли профсоюзов, которые глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова с пренебрежением называет «совковыми». Ранее она открыто заявляла о намерении дискриминировать рабочего. «Вы увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, too much (чересчур. — Ред.) либеральным для работодателя», — говорит Третьякова, признавая, что «это означает, что мы будем немного "наезжать" на права и дискриминировать наемного рабочего». Как трудящихся превратить в рабов? Что готовит новый Трудовой кодекс Украине © ТСН.ua | ТСН.ua | Перейти в фотобанк

Как уничтожить профсоюзы

В первую очередь украинские профсоюзы хотят лишить их собственности, доставшейся им зачастую еще от советских предшественников. Несомненно, такие здания, как Дом профсоюзов на Майдане независимости в Киеве или профсоюзные санатории на берегу Черного моря, являются достаточно дорогими объектами недвижимости. Их-то и решено «отжать» — сначала национализировать, а затем выставить на продажу.

Помимо этого законопроект лишает профсоюзы возможности защищать права работника. В частности, блокировать увольнения и контроль начисления зарплаты. Профсоюзы не смогут также требовать увольнения руководства предприятия за нарушение им норм трудового законодательства. Специальные правительственные контрольные комиссии должны будут проверять деятельность профсоюзов на предмет целевого использования средств, чтобы сделать их в большей степени подконтрольными. Снижаются и денежные поступления в кассу профсоюзов, так как новый кодекс освобождает предприятия от необходимости перечислять 0,3% фонда оплаты труда на культурно-массовую и оздоровительную работу. Для создания профсоюзной ячейки на малом предприятии теперь надо будет иметь минимум не трех, а десятерых членов данного профсоюза.

Отменяется и запрет работодателям применять какие-либо санкции в отношении выборных представителей профсоюзов, что открывает возможность для репрессий против профсоюзных активистов. «Полная свобода, которая предоставляется работодателю в освобождении работников без выплаты выходного пособия, особенно повлияет на профсоюзных активистов и информаторов», — говорится в письме Федерации профсоюзов Украины.

Нарушение Соглашения о Евроассоциации

Против такой «реформы» выступили международные профсоюзы, считая ее нарушением принятых мировых стандартов. Одно из крупнейших в мире объединений профсоюзов — Международная конфедерация профсоюзов (МКТ) — считает, что законопроект нацелен на полное уничтожение профсоюзов на Украине. Руководство МКТ направило правительству Украины письмо, в котором раскритиковало новый трудовой кодекс. Письмо подписали Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП, которая представляет 45 миллионов трудящихся из 90 профобъединений в 38 европейских странах) и представители 10 европейских отраслевых федераций профсоюзов.

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов….Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мировом сообществе», — заявила генсек Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу. В МКТ подчеркивают, что отныне на Украине сверхурочная работа станет нормой, но будет оплачиваться в 5 раз меньше, чем раньше, а уволить работника можно будет в любой момент по одному лишь желанию работодателя. Помимо этого, как отмечают в МКТ, отменяется и ряд социальных гарантий, направленных на защиту молодых матерей.

Из Трудового кодекса в новой версии убирается запрет на увольнение беременных, а в случае ухода женщины в декретный отпуск работодатель уже не по закону, а лишь на свое усмотрение будет решать, сохранить ли за работницей ее рабочее место на время отпуска. Поскольку в ясли ребенка можно оформить только с двух месяцев, многие из рожениц будут вынуждены увольняться совсем, терять работу, чтобы ухаживать за новорожденным, либо ходить на работу с ребенком и там же на производстве кормить его и пеленать. В наихудшем положении окажутся матери-одиночки, у которых, кроме собственной работы, нет иных источников заработка. Такую по сути дискриминирующую женщин норму, принятую в интересах работодателя, пытаются на словах оправдать борьбой с дискриминацией. Авторы закона фактически подменяют смысл понятий, утверждая, что боязнь работодателей брать на работу женщин детородного возраста (из-за необходимости оплачивать им вероятный «декрет») ведет к дискриминации при приеме на работу. На этом основании, то есть для борьбы с дискриминацией, предлагается отменить декретный отпуск.

Европейская конфедерация профсоюзов заявила о намерении поднять вопрос в Еврокомиссии и Европарламенте относительно нарушения Киевом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, за которую, как известно, «стоял Майдан».

«Мы призываем украинское правительство и Парламент соблюдать положения, изложенные в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, в частности относительно международных трудовых стандартов (МОТ), а также принципа социального диалога ЕС», — говорится в обращении.

Есть еще ряд опасений. Они касаются принудительных переработок и планов по увеличению рабочего дня с 8 до 12 часов. Лоббисты нового кодекса хотят снять ограничения количества рабочих часов в неделю (сейчас максимум 40 часов). Законодатели мотивируют это тем, что работники сейчас и без того часто перерабатывают, однако вместо борьбы с такой практикой они предлагают ее просто узаконить, чтобы работодатели не опасались исков относительно нарушения трудовых прав.

В новом кодексе сохранится право на забастовки, но при этом планируется прописать право работодателя не платить зарплату бастующим и массово уволить их. В интересах работодателя расширяется и формальный список причин для увольнения сотрудника, к ним теперь относится разглашение коммерческой тайны, к которой может относиться и информация о разнообразных махинациях и аферах на предприятии, и информация о нарушении санитарных норм при производстве товаров и т.д. Украинцы в Польше: Рабство со вкусом лимона © Олег Хавич

Рабство в интересах корпораций

Впрочем, есть и те, кто заинтересован в таком дискриминационном трудовом кодексе.

Депутат от «Оппозиционной платформы за жизнь» Александр Качный считает, что новый кодекс противоречит и Конституции Украины. По его мнению, он соответствует интересам международных корпораций, которые собираются зайти в Украину, чтобы выкупить украинские стратегические объекты и лишить работников элементарных прав.

«Делается все для того, чтобы можно было увольнять человека и не оплачивать ему выходной лист. У нас сокращаются все возможности профсоюзов по защите людей. Есть большой перечень вопросов, которые сегодня противоречат Международной организации труда, которые подписывало государство Украина. Все эти учреждения и предприятия будут приватизированы в ближайшее время, для того чтобы зашли сюда корпорации и уже те коллективы, которые сегодня работают на этих предприятиях, были уволены, им нужен такой Трудовой кодекс, в котором нет профсоюзов вообще. Поэтому, я считаю, что все, что сегодня происходит, делается целенаправленно для того, чтобы уничтожить независимость Украины, чтобы уничтожить людей, которые сегодня хотят еще работать в государстве. На Западе никому не нужна наша промышленность», — заявил Качный.

Ранее и депутат «Оппозиционной платформы» Олег Волошин отмечал, что под борьбой с советским прошлым кроется отмена отпусков. «Под борьбу с пережитками давно исчезнувшей страны закамуфлировали страшные антисоциальные вещи: полную отмену Кодекса законов о труде 1971 года и закона о льготах для чернобыльцев конца 80-х. Давняя мечта транснациональных корпораций и части олигархов лишить наемных работников в Украине отпускных, декрета, права не быть уволенным за один день», — пишет Волошин.

Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец считает, что новый кодекс приведет к крепостному праву для одних и массовому бегству других украинцев.

«Ни для кого не секрет, что в Кабинете министров полным ходом идет подготовка нового трудового кодекса, в котором либерализуют (точнее, дискриминируют) права наемных работников. Эти изменения, безусловно, коснутся абсолютного большинства граждан Украины, причем самым худшим образом. Мне почему-то казалось, что проблемы на трудовом рынке Украины нужно решать, но их решили просто узаконить, дабы у работодателя была над наемным рабочим полная свобода действий… Закономерный итог — демонтаж социальных обязательств бизнеса и принятие трудового кодекса с правами на уровне «крепостного права», с вариантом для граждан свалить за границу», — пишет Василец.

Экономист Алексей Кущ полагает, что такой ТК лишь усилит отток украинских рабочих. «Какой смысл заниматься бесправным трудом за копейки в Украине, если можно заниматься таким же бесправным трудом, скажем, в Польше, но за втрое большую сумму», — говорит Кущ.

Как писал в прошлом году бизнес-портал Деньги.юа, работодатели испытывают дефицит рабочей силы. «Первое полугодие 2019 года закончилось для работодателей не слишком весело. Они мечутся в поисках профильных специалистов и неквалифицированных работников — ответственных и толковых. Из-за трудовой миграции дефицит таких рабочих рук очень высок».

Такое сокращение прав работников и удар по профсоюзам происходят на фоне массового оттока украинцев на работу за границу. В таких условиях логично было бы задуматься над увеличением привлекательности работы на Украине и о способах стимулирования работника, а не увеличивать число поводов уехать из страны. Заставить гражданина Украины работать на таких условиях и за нищенскую зарплату можно, только «закрепостив» его, а для этого необходимо максимально перекрыть ему возможности выбора. Европейские профсоюзы утверждают, что новый украинский кодекс нарушает пункты о Евроассоциации, подписание которой стало причиной Евромайдана и условием введения безвиза. Стало быть, Украина может и лишиться безвиза, если не учтет замечания европейских профсоюзов, но, возможно, это и является негласной целью авторов законопроекта.