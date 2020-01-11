В субботу 11 января Иран признал, что его вооруженные силы сбили украинский пассажирский Boeing утром 8 января. Это признание вызвало ожесточённую дискуссию среди украинских политиков

Утром 11 января президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прозвучавшие за несколько часов до этого заявления властей Ирана по трагедии с украинским самолетом Boeing 737-800, который потерпел крушение 8 января под Тегераном.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам. Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препон. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие к установлению справедливости», — заявил Зеленский.

Так он отреагировал на признание ВС Ирана, а затем и первых лиц этого государства в том, что иранские военные сбили украинский самолет. Позже Зеленский заявил, что работа украинских экспертов продолжится для завершения юридической части расследования.

На Украине признания Ирана вызвали скандал. Ряд политиков попытались использовать их для нападок на Россию.

Поругаться с Ираном и наказать Россию

Народный депутат Владимир Арьев — член порошенковской «Европейской солидарности» — призвал не доверять Ирану даже несмотря на признание властей последнего.

«Украинская власть должна настаивать на завершении следствия, не доверять Ирану, даже после признания, и настаивать на допуске международной группы по правилам ИКАО. Главное — не бояться добиваться правды. Она нужна, прежде всего, родным и близким погибших. И Украине, для которой это дело чести», — отметил Арьев.

При этом он подчеркнул, что каждый шаг катастрофы должен быть установлен поминутно.

«Кто и когда поставлял оружие? Как и кто отдавал приказ на запуск? Кто присутствовал в момент пуска ракет? Куча вопросов», — отметил Арьев.

Последняя фраза — попытка возложить ответственность за произошедшее на Россию, ведь российские ЗРК среди прочих находятся на вооружении Ирана. Его соратница по партии — нардеп Ирина Геращенко еще более откровенна.

«Иран признал, что сбил наш самолет. Теперь важно, чтобы украинская власть, наконец, перестала вести себя как испуганный подросток, и четко задала вопрос о типе ракеты и прямую или косвенную участие в этом кошмаре Москвы, которая продает оружие таким странам и чьи инструкторы обучают сбивать авиацели. Украина просто обязана созвать Совбез ООН и президент должен был не молчать в унисон с Москвой, а требовать этого еще три дня назад, и именно там ставить вопрос о совместной с другими странами, граждане которых пострадали, группу расследования», — заявила она.

При этом Геращенко не упустила возможности и покритиковать действующую власть.

«Единственные, кто посмел на весь мир нанести первый мощный удар по авторитету и памяти погибшего украинского экипажа — это украинская власть. Сначала посольство, в первом официальном сообщении исключило ракету или теракт, затем президент, который поручил Генпрокурору возбудить дело о неисправности самолета и ошибки экипажа. И уже когда весь мир говорил о ракете, и честь Украины защищали премьеры Канады, Великобритании, Австралии, украинский президент не сдавался и повторял «не всё так однозначно», — отметила она.

В свою очередь экс-секретарь СНБО Александр Турчинов тоже не упустил возможности покритиковать Россию.

«Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого страшного преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника — Российской Федерации, которая системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносную оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, что оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января», — заявил он.

При этом на самом деле признание Ирана, а также ранее сделанные заявления США и Канады о данных разведки, подтверждающих ракетную атаки, могут неожиданно ударить по Украине.

Что там с «Боингом»?

С самого начала произошедшее в Иране сравнивали с тем, что произошло в небе над Донбассом летом 2014 года, когда потерпел крушение малазийский Boeing 777 рейса MH17. После признания Ираном своей вины в катастрофе 8 января трагедию, произошедшую в Донбассе, вспомнили уже в другом ключе. Погребинский: Зеленский в вопросе «Боинга» в Иране не стал ложиться под США и отреагировал адекватно © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Для меня интересны обстоятельства того, как все это развивалось. Почему потребовалось два дня, для того чтобы появилась информация от американских спецслужб, а потом очень аккуратное высказывание самого Трампа о возможности, но без прямых указаний. Что это вообще значит? Я думаю, что у США с очень большой вероятностью есть спутниковые данные о том, как откуда был сбит MH17, но почему-то американцы не показывают эти данные. И у меня естественно закрадывается подозрение, что им невыгодно их показывать. Что их вполне устраивает нынешняя интерпретация, что его сбили ополченцы из российского «Бука».

Почему в этом случае это показали, а в том не показали? Вот на этот счет у меня есть такие соображения», — отметил в комментарии изданию Украина.ру политолог Михаил Погребинский.

Вспомнил об этом и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Мы видим, как на следующий же день после катастрофы в Иране западные разведки, включая австралийскую (!) и канадскую, хором стали говорить о наличии практически точных данных об обстоятельствах трагедии. То есть, оказывается, данные получить в нашем электронно-информационном мире несложно. Причём данные не по фото из соцсетей. Разведка, космос, свидетели. А вот в 2014 году разведки фактически молчали. Нет данных? Украина была менее интересна чем Иран? Той же канадской разведке? Вы в это верите? И поэтому расследование опирается не на фото и факты суперспецслужб, а на данные сомнительной «общественной» конторки, зарегистрированной за несколько дней до падения самолета на Донбассе — я имею в виду «Беллингкэт»?», — написал он в Facebook.

Как бы то ни было, но ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. Однако эксперты сохраняют сдержанный оптимизм, утверждая, что эскалации ждать не следует.

Признание и разрядка обстановки

Политолог Погребинский уверен: признание Ираном своей вины не приведет к катастрофическим последствиям для этого государства.

«Иран признал, что самолет сбили, значит он признает и ответственность. Я думаю, что признает и необходимость каких-то компенсаций и так далее. Да, могут быть споры об объеме этих компенсаций, но я думаю, что они будут. Мне не кажется, что это приведет к какому-то краху режима. Ясно, что в нынешней ситуации это создает дополнительные проблемы для иранского руководства, но я не думаю, что они будут катастрофическими для режима», — отметил он.

В свою очередь политолог Павел Рудяков в комментарии изданию Украина.ру заявил, что Ирану поможет его признание. Иран признал вину в авиакатастрофе украинского «Боинга». Что будет дальше © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Затихать эта история не будет, учитывая такую взбаламученную ситуацию в мире. Будут предприниматься усилия для того чтобы нагнетать этот скандал. Но в этой плохой ситуации, в которой оказался Иран еще до ситуации с «Боингом», он может найти некоторые позитивные моменты. Признание своей вины и ответственности при определенных обстоятельствах поможет Ирану не допустить формирования ситуативной международной коалиции, в которую американцы пытались склонить Европу после убийства Сулеймани и ракетными ударами по базам в Ираке. Теперь Европа может воспользоваться этими по виду искренними действиями военного и политического руководства Ирана и отказаться от дополнительных санкций, которые сейчас принимаются и вступают в действие. Для Тегерана это важный выигрыш в проигрышной ситуации», — заявил он.

В общем, признание своей вины на деле может помочь Ирану.

А вот призывы ряда украинских политиков наказать Россию и порвать с Ираном напоминают миру о другой авиакатастрофе, виновные в которой не установлены до сих пор.