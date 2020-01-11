Политолог, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал признание Ираном вины за крушение украинского «Боинга» и сделал свой прогноз относительно развития этой ситуации в дальнейшем

Погребинский: Зеленский в вопросе «Боинга» в Иране не стал ложиться под США и отреагировал адекватно © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк - Павел Николаевич, насколько вообще можно было прогнозировать, что самолет был именно сбит, и что Тегеран возьмет на себя ответственность?

— То, что это была ракета, было фактически очевидно. Вопрос лишь в том, чья она. Но признание Ирана мне кажется сенсацией. Подобные вещи случались и раньше, но их мало кто признавал, даже когда припирали к стенке.

Например, когда Украина в 2001 году еще при Кучме сбила российский самолет, она официально не признавала свою вину, даже когда продолжала платить компенсации. У Ирана были свои мотивы, но когда они взвесили все «за» и «против», решили признать свою вину.

То, что это не было технической неисправностью, было понятно еще до заявлений канадского правительства. Но признание Тегераном вины — это экстраординарный поступок.

- Как вы оцениваете реакцию президента Зеленского? Учитывая, что бывший вице-спикер Рады Геращенко уже стала упрекать его в том, что он сразу не поддержал версию о ракете, а также попыталась обвинить в крушении Россию?

— Президент Зеленский повел себя на удивление мудро и взвешенно, несмотря на то, что были всякие приходящие обстоятельства, было прямое давление американцев. Так что эта позиция была оптимальной со всех точек зрения.

Зеленский не ввязался в преждевременные обвинения Ирана, вместе с тем не спрятал голову в песок. Первое его заявление было человеческим заявлением государственного деятеля, с акцентом на соболезнования жертвам.

Потом последовало уточнение, что речь может идти о ракете, он дождался доказательств, что самолет погиб в результате внешнего воздействия и сегодня утром выбрал взвешенную линию, насколько это было возможно в нынешних условиях для Украины, чьи граждане тоже пострадали. Это как раз пример того, как должен поступить глава государства в такой ситуации.

- Чем завершится эта ситуация и как она повлияет на расклад сил на Ближнем Востоке?

— Затихать эта история не будет, учитывая такую взбаламученную ситуацию в мире. Будут предприниматься усилия для того чтобы нагнетать этот скандал. Но в этой плохой ситуации, в которой оказался Иран еще до ситуации с «Боингом», он может найти некоторые позитивные моменты.

Признание своей вины и ответственности при определенных обстоятельствах поможет Ирану не допустить формирования ситуативной международной коалиции, в которую американцы пытались склонить Европу после убийства Сулеймани и ракетными ударами по базам в Ираке.

Теперь Европа может воспользоваться этими по виду искренними действиями военного и политического руководства Ирана и отказаться от дополнительных санкций, которые сейчас принимаются и вступают в действие. Для Тегерана это важный выигрыш в проигрышной ситуации.