В ситуации, когда за любым праздничным столом в Украине может разгореться спор на тему "ты меня уважаешь?" - общество буквально атомизировано на почве разногласий всех со всеми - старый добрый шлягер "Ой, мороз, мороз, не морозь меня!" только добавит жару. Альтернативой могут быть иноязычные песни, но их тексты бывают совсем не подарок

С новым счастьем на аглицкий манер в известных новогодних шлягерах туго. То ли Туманный Альбион депрессии добавляет, то ли Гольфстрим не так горяч, как его малюют. Но фактом является следующее: что группе АББА веселье, то русскому человеку без рассола не зайдет. Судите сами: в разгуляе известнейшего хита "Хэппи Нью Йеа" таится безнадега всего Британского конгресса тред-юнионов: Настроение на экспорт. Для кого Украина надувает елочные шары © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Всё шампанское выпито, фейерверки давно погасли.

И вот мы сидим, я и ты, словно потерянные, с тоской глядя друг на друга.

Вечеринка закончилась, и наступившее утро кажется таким серым

И далёким от шумного веселья праздника. Сейчас самое время сказать…

Иногда мне кажется, что мы живём в дивном новом мире,

Процветающем на пепле наших душ.

Да, мы наивны, мы думаем, что всё будет хорошо.

Идя на глиняных ногах сквозь серые будни,

Мы и не подозреваем, что сбились с пути,

И продолжаем идти дальше…

Сейчас мне кажется, что все наши прежние мечты

Растаяли, как сон. Теперь они не более

Чем конфетти, усыпающие пол.

Очередное десятилетие осталось позади.

Кто знает, что предложит будущее,

Что ждёт нас там, за чертой 1989 года…

Пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений,

Ведь без этого лучше просто взять и умереть,

Тебе и мне…

Вот ведь как — 30 лет прошло с момента написания, а лучше товарищам не стало. Так выпьем же за то, чтобы между Альбионом и Гольфстримом всегда было место подвигу!

Возьмем другую подходящую к празднику песенку. На таком же почти певучем, как и украинский, итальянском языке в исполнении Ганны Татанджело: Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Слышишь, как разгорячен город,

Слышишь, как поет безумие.

Видишь, это солнце надо мной

Возвращает мне радость, что я потеряла с тобой.

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Потеряла радость, вроде бы, рогацца (девушка, по-ихнему), а веселится как не в себя. Всякие рогаццо (парни, значит) вокруг меняются, как в калейдоскопе — только успевай просекко подливать. У нас бы за такую верность чувствам рогацци-то быстро пообломали, а у них же — все повод для праздника!

Хорошо, возьмем тогда, для разнообразия, немецкую песню про елочку "O Tannebaum", которую пели даже знаменитые тенора Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, но интереснее она звучит в этой версии: Плавка, девушка, медведь: Яркая и веселая советская пропаганда © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк

О, Ёлочка, о, ёлочка,

Наряд твой нас научит:

Надежде и живучести

И силе и могуществу!

О, ёлочка, о, ёлочка,

Наряд твой нас научит.

Кажется, что это замаскированный тевтонский марш, под который кованый кайзеровский сапог готов снова пройтись Европой, чтобы насадить орднунг. И как раз в новогоднюю ночь, когда всем не до обороны. Однако вот эта версия песни показывает, чем заканчивается такой поход, если он направлен в страну Генерала Мороза.

Так любимая Советским Союзом французская певица Мирей Матье тоже отметилась новогодним репертуаром, даже целый альбом выпустила в 1968 году. Была там одна интересная песенка на окситанском (прованском) языке "La Cambo Me Fai Mau", перевести которую в наших условиях, ввиду непопулярности профессии переводчика с этого языка, крайне трудно. Поэтому лучше дать ее в а-капелльном варианте, дабы не подпадать под очарование певицы:

Paroles (orthographe non garantie):

Lia proun de gènt

Que van en roumevage

Lia proun de gènt

Que van en Betelèn

Li vole ana

Ai quàsi proun courage

Li vole ana S'iéu pode camina

La cambo mi fai mau

Bouto sello, bouto sello

La cambo mi fai mau

Bouto sello à moun chivau

Как было написано выше, орфография паролей не гарантирована, а перевод невозможен. Но уже по тому, что язык практически исчез, ни о чем хорошем там петься не могло, а если и пелось — все средневековый обман и инквизиция.

В финале зайдем совсем с другой стороны — со стороны Латинской Америки. Ведь нигде испаноязычные ритмы не бывают так страстны, как в исполнении потомков ацтеков и майя. Притом что в метрополии только иглесиасы всякие и энрики напомаженные, а на той стороне планеты — Шакира и все. Возьмем, к примеру, ее новогодне-рождественский хит "Санта Беби". Хотя нет — лучше не брать. Потому что глобализм вынудил даже щирую латиноамериканку запеть на североамериканском. Или на языке жажды наживы — в принципе, это один и тот же международный язык. Поэтому, чтобы послушать настоящую новогоднюю песню на испанском, надо послушать "Mariachi Los Panchos": Рецепты князя Опохмелидзе © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

…Сбудется что снится,

Что опять нас обманут, ничего не дадут.

Ждать уже недолго,

Скоро будет елка.

Только мало толка,

Если Дед Морозу песню дети не запоют.

Конечно, можно сказать, что эта песня уже где-то звучала — от Москвы до самых до окраин — и звучала она гораздо задорнее и без этих вот фрустраций на весь праздник. А что касается "Хэппи Нью Йеа!", то как ни крути — все там будем, в новом счастье.