Новогодние праздники, как никакие другие, делают все, чтобы здоровый образ жизни к ним и близко не подходил. Естественно, что в такой щедрой на угощения стране, как Украина, ему особенно несладко. Но чтобы с ясной головой пойти на работу в редкие декабрьско-январские календарные будни, надо иметь какой-нибудь рецепт. А то и несколько

Известно, что в своем Отечестве пророкам голоса не дают. А вот заезжих фокусников привечают, сажают в красном углу и слушают во все уши. Особенно в последнее время в Украине в почете грузины.

Во-первых. это красиво. Во-вторых, их президент Саакашвили украинских поносил как хотел, пока его самого не понесло за пределы чернозема. В-третьих, украинцу с грузином всегда есть о чем поговорить — о России, например, и политике Путина. Темя такая, что для застольной беседы может и печени не хватить. Поэтому надо периодически ее восстанавливать — желательно народными методами.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк князь Владимир, который говорил: "Питие на Руси веселие есть". Припоминают, что была даже издана до революции — той еще, а не этих вот — книжица с названием "Рецепты князя Опохмелидзе" и со всякими ятями, которые нетрезвому человеку только боли головной добавляют читать. А были в ней такие рецепты возвращения то ли молодости, то ли человечского обличья после долгого застолья.

Казбек в бурке. Это на 100% безалкогольное средство, которое готовится так: берется пачка папирос одноименной марки, из которых вытряхивается табак и складывается в горку. Потом желающий, так сказать, восстать из пепла, накрывается пледом и вдыхает как можно большее количество вышеозначенного средства. Противопоказаний нет, последствия разнообразны, громогласны и неприлично выражаемы. Но из-под пледа появляется совсем другое лицо — проверено!

Сказки бабушки Мананы. Для приготовления к процедуре надо иметь одну палочку чурчхелы и одну глубокую миску чачи. Отламывая частичку чурчхелы (так, чтобы в ней обязательно был орешек) и макая в миску с чачей, надо рассказывать какую-нибудь сказку, по окончании которой употреблять выпивку с закуской. Конечно, сказка должна быть грузинская — украинские не в счет, потому что смешивать на похмелье категорически не рекомендуется. Козленочком при смешении не стать, но Ивасиком-Телесиком — вполне возможно. Новогодняя шпаргалка впадающим в детство © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Золотое руно. Это, пожалуй, самый старый рецепт. Возможно даже, что был завезен в Колхиду аргонавтами Ясона. Старожилы, как всегда, ничего не помнят, и это, хотя и не подкрепляет, но и не опровергает версию. Итак, берется средний барашек. Обильно поливается белым вином, если белый, и красным — если не белый. После чего надо быстро забраться под него и ловить ртом капли стекающей жидкости. Как известно, закон земного притяжения действует и в Грузии, поэтому кто больше нахватается, тот и алко… то есть, аргонавт.

Еще князю Опохмелидзе приписывают коктейль из боржоми, аджики и бастурмы — первые два ингридиента надо смешать, но не взбалтывать, а кусочек бастурмы положить на край сосуда для пикантного послевкусия. Но знающие люди говорят: лучше всего брать воду из Набеглави.

Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Будьмо, генацвале!