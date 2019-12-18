Если рассмотрение закона о рынке земли будет проходить по регламенту, то голосование состоится не ранее февраля 2020 года. Об этом сказал журналистам в среду, 18 декабря, депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич

У здания Верховной Рады продолжаются акции протеста против планов продажи украинской земли. Обстановка сейчас спокойная. Но накануне в столкновениях в правительственном квартале пострадали десятки протестующих и правоохранителей. Работа парламента была прервана. Протестующие требовали снять с рассмотрения законопроект о продаже земли до проведения всеукраинского референдума, немедленно рассмотреть и принять закон о всеукраинском референдуме, продолжить на три года мораторий на продажу земли. В среду работа Рады возобновилась. Что будет с законопроектом о рынке земли, пока не совсем ясно.

«Если мы увидим, что (аграрный — Ред.) комитет начал действовать в рамках регламента, то я могу сказать, что мы вернёмся к этому вопросу не раньше февраля. На этой сессии мы уже этот закон реально рассмотреть не сможем», — сказал Шуфрич во время подхода к журналистам в Верховной Раде. Депутат подчеркнул, что этот прогноз оправдается в том случае, если всё будет происходить «согласно нормам действующего регламента». По словам нардепа, «пока такой консенсус между лидерами фракций определён», но позиция «слуг народа» будет понятна после заседания Аграрного комитета, которое должно состояться в среду во второй половине дня.

Как заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, власть пообещала соблюдать все нормы регламента при рассмотрении законопроекта о рынке земли. Это значит, что одна за другой будут рассмотрены более четырёх тысяч поправок к законопроекту. Такое решение было принято по результатам совещания лидеров депутатских групп и фракций с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Разумков заявил, что рынок земли будет открыт осенью 2020 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Спикер Разумков, все руководство Верховной Рады, глава Аграрного комитета клятвенно нам подтвердили: во время рассмотрения законопроекта о продаже земли будут соблюдены все нормы закона, статьи Регламента. Власть поклялась, что все четыре тысячи правок будут рассмотрены сначала на заседании Аграрного комитета, потом все четыре тысячи правок будут рассмотрены в сессионном зале, и уже через 10 дней мы получим сравнительную таблицу. После ее изучения станет понятно, что на самом деле власть собирается делать с землей. Если их обещания правдивы, никаких «напёрстков» не предусмотрено, то на рассмотрение закона о земле мы выйдем где-то к марту месяцу. Если же власть нарушит свое слово, она сама себя посадит в тюрьму, и это будет правильно. Нельзя поступать с землей и людьми так, как поступает сегодняшняя власть. Никакой срочности в этом вопросе нет и быть не может. Земля — это не игрушка», — заявил парламентарий, чьи слова приводит официальный сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Первый раунд битвы за землю мы выиграли, — отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. — Власть поняла, что не сможет протянуть решение «под одеялом», по-тихому внести законопроект в зал и как-то проголосовать, потому что напряжение в обществе очень велико. Нахрапом продать украинскую землю непонятно кому не получится».

Тем не менее, несмотря на вроде бы достигнутый консенсус между руководителями фракций, на четверг запланирована новая большая акция протеста у здания парламента. Объясняется это отсутствием доверия.

«Бдительность терять нельзя, ведь мы знаем, с кем имеем дело», — считает Рабинович. А Шуфрич пояснил: «пока договорились, что завтра этих законов (о земле — Ред.) не будет, но знаете принцип: доверяй, но проверяй». Нардеп также отметил, что необходимо сделать всё для того, чтобы в этой новой акции не пострадали правоохранители и митингующие, чтобы не повторился тот случай, когда на одном из митингов скончался человек (обстоятельства его смерти выясняются). Милованов предрек Украине потерю до 3% ВВП в случае незапуска рынка земли © Тимофей Милованов / facebook

Шуфрич подчеркнул, что в решении земельного вопроса необходимо действовать в рамках закона и с учётом мнения общественности и граждан Украины.

«Конечно, идеальный вариант был бы — это референдум. А сегодня мы не должны позволить, чтобы кровь во время рассмотрения этих законопроектов проливалась и дальше, как это произошло вчера», — сказал политик, добавив, что власть должна обеспечить безопасность всех людей, которые придут на мирные акции протеста.

Ранее о необходимости проведения референдума по вопросу о продаже земли заявляла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, напомнившая о предвыборном обещании Зеленского принимать все важные решения, только посоветовавшись с народом.

Понятно, что сторонники продажи земли (а это «слуги народа», монобольшинство в Раде) вряд ли пойдут на это, понимая, что неизбежно проиграют. Но, учитывая напряжённость в обществе вокруг земельного вопроса, альтернативой референдуму будет «агромайдан», который может окончательно «утопить» страну.

На совместном с руководителями аграрных ассоциаций брифинге в Раде в среду, 18 декабря, Юлия Тимошенко отметила, что принятие закона о рынке земли планировалось уже на этот четверг (19 декабря), и «только благодаря борьбе и работе тех людей, которые представляют сегодня фермеров, аграриев, удалось эту беду остановить».

На этом брифинге выступили и представители «Национального корпуса», заявившие, что накануне «полиция первой атаковала гражданских лиц». Они пояснили, что «Нацкорпус» помогал фермерам устанавливать палатки.

В свою очередь, Тимошенко поблагодарила всех аграриев, которые участвуют в акциях, и поздравила их «только с первой маленькой победой».

«Но дальше наши общие действия, наша общая борьба должны не допустить проведения закона о продаже земли. Это для нас сегодня вопрос жизни Украины, вопрос жизни наших детей. И потому бороться должны сегодня все украинцы…» — сказала лидер «Батькивщины». У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру заявил, что беспорядки у Верховной Рады в четверг были инспирированы с целью дискредитации движения против продажи земли.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что угроза нового Майдана вполне реальна, все условия для этого есть — «не хватает только внешней легитимизации и спускового крючка, но это приходит не сразу».

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.