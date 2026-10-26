По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск - 26.10.2026 Украина.ру
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По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск
По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск - 26.10.2026 Украина.ру
По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск
Российская армия все ближе и ближе подходит к "поясу крепостей", который создали ВСУ в Краматорско-Славянской городской агломерации. Украинская сторона ожидает, что в скором времени боевые действия развернутся сначала на подступах, а потом перекинутся и в сами города, прежде всего, с восточной стороны
2026-10-26T17:00
2026-10-26T17:00
эксклюзив
сво
краматорск
славянск
авдеевка
фаб
александр чаленко
позывной "керчь"
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В связи с этим несколько дней назад, 22 октября, глава украинской Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил полную принудительную эвакуацию с территории Краматорска и Славянска всех семей с детьми. Официальная причина: ухудшение военной ситуации и удары российской армии по военным объектам внутри этих городов.Саму эвакуацию из пригородов украинские власти объявили еще в июне 2026 года. Затем в августе вообще со всей территории ДНР, подконтрольной Украине, в том числе и из Славянска и Краматорска. Однако совершеннолетние жители тогда еще могли написать заявление с отказом от выезда. Теперь же агломерацию должны покинуть все."И это очень хорошо, так как мы сможем в таком случае сохранить жизни наших людей. А жители Краматорска и Славянска – наши люди. Я знаю их настроения, потому что сам в 2014 году воевал в Славянске. Возникла даже конспирологическая теория, что наши авиация и дроны специально делают невозможной жизнь в этих городах для гражданского населения, чтобы понудить его побыстрее выехать оттуда. Выедут – сохранят свои жизни", - рассказал в комментарии изданию Украина.ру один из командиров бригады св. Георгия с позывным "Керчь". Его подразделение воюет на краматорском направлении."Славянск и Краматорск превращены укропами в сильно укрепленные крепости, поэтому, скорее всего, будет как в Авдеевке в феврале 2024 года, когда скрытно к городу подвели очень большие резервы, а сами украинские укрепы стали выносить тяжелыми ФАБами. Все помнят, как за неделю до полного освобождения ими круглосуточно утюжили город – Донецк аж сотрясался, не говоря уже о самой Авдеевке. Так будет и с Краматорском, и со Славянском. Так что хорошо, что они останутся пустыми и безлюдными", - прогнозирует военный.О том, что российская армия перед и во время штурма Краматорска и Славянска будет активно, как и в случае с Авдеевкой, применять ФАБы, согласен и старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер, который находится на прямой связи с нашими подразделениями, воюющими на славянском и краматорском направлении."Сейчас там с восточной стороны идут активные бои. Половина поселка Николаевка, который является восточными воротами в Славянск, уже наша. Уже сейчас все вражеские укрепы стираются и будут стираться нашими ФАБами – и 250 кг, и 500 кг, и 1,5 тонн. Что касается 3 тонн, то в последнее время я не слышал об их применении. Видимо, достаточно и меньшего веса", - рассказал он Украина.ру.Трудность освобождения будет заключаться не только в сносе наземных укреплений, но и овладении подземными коммуникациями. Опыт боев за Доброполье показал, что враг использует даже канализацию, выходя в тыл нашим штурмовым группам, отметил Матюшин.По его словам, с западной стороны после освобождения Доброполья российская армия идет на север в сторону Александровки, чтобы отрезать от Краматорска трассу из Павлограда. Это одна из основных логистических трасс, по которой идет снабжение украинского гарнизона. Поэтому вряд ли с этого направления будут штурмовать Краматорско-Славянскую агломерацию. С севера, со стороны Красного Лимана, тоже, так как там идут серьезные бои с подразделениями 3-го штурмового корпуса ВСУ."А вот с юго-востока, со стороны Часов Яра, учитывая, что мы на юге агломерации уже освободили Алексеево-Дружковку, сильно давим на саму Дружковку, можем успешно подойти к Краматорску. Просто силы укропов на юге сейчас брошены на защиту Дружковки", - считает Матюшин.При этом возможно ослабление восточного и юго-восточного направления, резюмировал он.Читайте также статью Александра Чаленко Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
https://ukraina.ru/20261019/dobropole---nashe-sleduyuschaya---druzhkovka-1083920839.html
https://ukraina.ru/20261013/totalnaya-evakuatsiya-podgotovka-k-gorodskim-boyam-chto-proiskhodit-v-kramatorske-i-slavyanske-1083782930.html
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, краматорск, славянск, авдеевка, фаб, александр чаленко, позывной "керчь"
Эксклюзив, СВО, Краматорск, Славянск, Авдеевка, ФАБ, Александр Чаленко, Позывной "Керчь"

По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск

17:00 26.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИБитва за Новороссию
Битва за Новороссию - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Российская армия все ближе и ближе подходит к "поясу крепостей", который создали ВСУ в Краматорско-Славянской городской агломерации. Украинская сторона ожидает, что в скором времени боевые действия развернутся сначала на подступах, а потом перекинутся и в сами города, прежде всего, с восточной стороны
В связи с этим несколько дней назад, 22 октября, глава украинской Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил полную принудительную эвакуацию с территории Краматорска и Славянска всех семей с детьми. Официальная причина: ухудшение военной ситуации и удары российской армии по военным объектам внутри этих городов.
Саму эвакуацию из пригородов украинские власти объявили еще в июне 2026 года. Затем в августе вообще со всей территории ДНР, подконтрольной Украине, в том числе и из Славянска и Краматорска. Однако совершеннолетние жители тогда еще могли написать заявление с отказом от выезда. Теперь же агломерацию должны покинуть все.
Доброполье - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
19 октября, 16:30
Доброполье – наше! Следующая – ДружковкаЕще 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья, города на северо-западе ДНР, сражение за который длилось 1,5 месяца
"И это очень хорошо, так как мы сможем в таком случае сохранить жизни наших людей. А жители Краматорска и Славянска – наши люди. Я знаю их настроения, потому что сам в 2014 году воевал в Славянске. Возникла даже конспирологическая теория, что наши авиация и дроны специально делают невозможной жизнь в этих городах для гражданского населения, чтобы понудить его побыстрее выехать оттуда. Выедут – сохранят свои жизни", - рассказал в комментарии изданию Украина.ру один из командиров бригады св. Георгия с позывным "Керчь".
Его подразделение воюет на краматорском направлении.
"Славянск и Краматорск превращены укропами в сильно укрепленные крепости, поэтому, скорее всего, будет как в Авдеевке в феврале 2024 года, когда скрытно к городу подвели очень большие резервы, а сами украинские укрепы стали выносить тяжелыми ФАБами. Все помнят, как за неделю до полного освобождения ими круглосуточно утюжили город – Донецк аж сотрясался, не говоря уже о самой Авдеевке. Так будет и с Краматорском, и со Славянском. Так что хорошо, что они останутся пустыми и безлюдными", - прогнозирует военный.
О том, что российская армия перед и во время штурма Краматорска и Славянска будет активно, как и в случае с Авдеевкой, применять ФАБы, согласен и старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер, который находится на прямой связи с нашими подразделениями, воюющими на славянском и краматорском направлении.
"Сейчас там с восточной стороны идут активные бои. Половина поселка Николаевка, который является восточными воротами в Славянск, уже наша. Уже сейчас все вражеские укрепы стираются и будут стираться нашими ФАБами – и 250 кг, и 500 кг, и 1,5 тонн. Что касается 3 тонн, то в последнее время я не слышал об их применении. Видимо, достаточно и меньшего веса", - рассказал он Украина.ру.
Трудность освобождения будет заключаться не только в сносе наземных укреплений, но и овладении подземными коммуникациями. Опыт боев за Доброполье показал, что враг использует даже канализацию, выходя в тыл нашим штурмовым группам, отметил Матюшин.
Боевая работа расчета БПЛА КВО спецназа Ахмат группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
13 октября, 18:45
Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и СлавянскеРоссийская армия продолжает наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться
По его словам, с западной стороны после освобождения Доброполья российская армия идет на север в сторону Александровки, чтобы отрезать от Краматорска трассу из Павлограда. Это одна из основных логистических трасс, по которой идет снабжение украинского гарнизона. Поэтому вряд ли с этого направления будут штурмовать Краматорско-Славянскую агломерацию. С севера, со стороны Красного Лимана, тоже, так как там идут серьезные бои с подразделениями 3-го штурмового корпуса ВСУ.
"А вот с юго-востока, со стороны Часов Яра, учитывая, что мы на юге агломерации уже освободили Алексеево-Дружковку, сильно давим на саму Дружковку, можем успешно подойти к Краматорску. Просто силы укропов на юге сейчас брошены на защиту Дружковки", - считает Матюшин.
При этом возможно ослабление восточного и юго-восточного направления, резюмировал он.
Читайте также статью Александра Чаленко Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
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ЭксклюзивСВОКраматорскСлавянскАвдеевкаФАБАлександр ЧаленкоПозывной "Керчь"
 
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