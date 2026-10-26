https://ukraina.ru/20261026/po-stsenariyu-avdeevki-kak-budut-osvobozhdat-slavyansk-i-kramatorsk-1084069159.html

По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск

По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск - 26.10.2026 Украина.ру

По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск

Российская армия все ближе и ближе подходит к "поясу крепостей", который создали ВСУ в Краматорско-Славянской городской агломерации. Украинская сторона ожидает, что в скором времени боевые действия развернутся сначала на подступах, а потом перекинутся и в сами города, прежде всего, с восточной стороны

2026-10-26T17:00

2026-10-26T17:00

2026-10-26T17:00

эксклюзив

сво

краматорск

славянск

авдеевка

фаб

александр чаленко

позывной "керчь"

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В связи с этим несколько дней назад, 22 октября, глава украинской Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил полную принудительную эвакуацию с территории Краматорска и Славянска всех семей с детьми. Официальная причина: ухудшение военной ситуации и удары российской армии по военным объектам внутри этих городов.Саму эвакуацию из пригородов украинские власти объявили еще в июне 2026 года. Затем в августе вообще со всей территории ДНР, подконтрольной Украине, в том числе и из Славянска и Краматорска. Однако совершеннолетние жители тогда еще могли написать заявление с отказом от выезда. Теперь же агломерацию должны покинуть все."И это очень хорошо, так как мы сможем в таком случае сохранить жизни наших людей. А жители Краматорска и Славянска – наши люди. Я знаю их настроения, потому что сам в 2014 году воевал в Славянске. Возникла даже конспирологическая теория, что наши авиация и дроны специально делают невозможной жизнь в этих городах для гражданского населения, чтобы понудить его побыстрее выехать оттуда. Выедут – сохранят свои жизни", - рассказал в комментарии изданию Украина.ру один из командиров бригады св. Георгия с позывным "Керчь". Его подразделение воюет на краматорском направлении."Славянск и Краматорск превращены укропами в сильно укрепленные крепости, поэтому, скорее всего, будет как в Авдеевке в феврале 2024 года, когда скрытно к городу подвели очень большие резервы, а сами украинские укрепы стали выносить тяжелыми ФАБами. Все помнят, как за неделю до полного освобождения ими круглосуточно утюжили город – Донецк аж сотрясался, не говоря уже о самой Авдеевке. Так будет и с Краматорском, и со Славянском. Так что хорошо, что они останутся пустыми и безлюдными", - прогнозирует военный.О том, что российская армия перед и во время штурма Краматорска и Славянска будет активно, как и в случае с Авдеевкой, применять ФАБы, согласен и старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер, который находится на прямой связи с нашими подразделениями, воюющими на славянском и краматорском направлении."Сейчас там с восточной стороны идут активные бои. Половина поселка Николаевка, который является восточными воротами в Славянск, уже наша. Уже сейчас все вражеские укрепы стираются и будут стираться нашими ФАБами – и 250 кг, и 500 кг, и 1,5 тонн. Что касается 3 тонн, то в последнее время я не слышал об их применении. Видимо, достаточно и меньшего веса", - рассказал он Украина.ру.Трудность освобождения будет заключаться не только в сносе наземных укреплений, но и овладении подземными коммуникациями. Опыт боев за Доброполье показал, что враг использует даже канализацию, выходя в тыл нашим штурмовым группам, отметил Матюшин.По его словам, с западной стороны после освобождения Доброполья российская армия идет на север в сторону Александровки, чтобы отрезать от Краматорска трассу из Павлограда. Это одна из основных логистических трасс, по которой идет снабжение украинского гарнизона. Поэтому вряд ли с этого направления будут штурмовать Краматорско-Славянскую агломерацию. С севера, со стороны Красного Лимана, тоже, так как там идут серьезные бои с подразделениями 3-го штурмового корпуса ВСУ."А вот с юго-востока, со стороны Часов Яра, учитывая, что мы на юге агломерации уже освободили Алексеево-Дружковку, сильно давим на саму Дружковку, можем успешно подойти к Краматорску. Просто силы укропов на юге сейчас брошены на защиту Дружковки", - считает Матюшин.При этом возможно ослабление восточного и юго-восточного направления, резюмировал он.Читайте также статью Александра Чаленко Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске

https://ukraina.ru/20261019/dobropole---nashe-sleduyuschaya---druzhkovka-1083920839.html

https://ukraina.ru/20261013/totalnaya-evakuatsiya-podgotovka-k-gorodskim-boyam-chto-proiskhodit-v-kramatorske-i-slavyanske-1083782930.html

краматорск

славянск

авдеевка

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2026

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, краматорск, славянск, авдеевка, фаб, александр чаленко, позывной "керчь"