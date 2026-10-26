Срока давности нет: Медведев призвал судить Запад за колониальные преступления - 26.10.2026 Украина.ру
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Срока давности нет: Медведев призвал судить Запад за колониальные преступления
Срока давности нет: Медведев призвал судить Запад за колониальные преступления - 26.10.2026 Украина.ру
Срока давности нет: Медведев призвал судить Запад за колониальные преступления
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости дать объективную правовую оценку колониальным преступлениям, подчеркнув отсутствие у них срока давности
2026-10-26T15:03
2026-10-26T15:03
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дмитрий медведев
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Выступая на заседании постоянного комитета международного движения "За свободу наций!", председатель "Единой России" обратил внимание на непрекращающийся поток дезинформации, направленный против Российской Федерации и государств мирового большинства. По его словам, наряду с постоянным распространением вымышленных новостей (фейков), сегодня фиксируется тотальная фальсификация исторических фактов. Это деструктивное явление затрагивает как события колониальной эпохи, так и ключевые вехи недавнего прошлого, включая итоги Вторые мировой войны.Для противодействия информационной агрессии и систематизации случаев манипулирования исторической правдой политик выступил с инициативой сформировать специализированную структуру. Медведев предложил учредить в составе экспертного совета движения отдельную рабочую группу, которая займется детальным анализом и обобщением наиболее характерных примеров искажения всемирной истории.Отдельно зампред Совбеза затронул тему устойчивости государственной системы в условиях масштабного внешнего давления. Медведев констатировал, что Российская Федерация сохраняет стабильные темпы развития, невзирая на беспрецедентное введение со стороны Запада более чем 30 тысяч односторонних ограничительных мер. Подобная динамика, по оценке лидера партии, наглядно подтверждает наличие у страны колоссального внутреннего экономического потенциала.Подробнее об экономике РФ - в материале Экономика России растет быстрее ЕС, цели СВО будут достигнуты - Путин на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, совбез, ес
Новости, Россия, Запад, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, Совбез, ЕС

Срока давности нет: Медведев призвал судить Запад за колониальные преступления

15:03 26.10.2026
 
© РИА Новости . POOLДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости дать объективную правовую оценку колониальным преступлениям, подчеркнув отсутствие у них срока давности
Выступая на заседании постоянного комитета международного движения "За свободу наций!", председатель "Единой России" обратил внимание на непрекращающийся поток дезинформации, направленный против Российской Федерации и государств мирового большинства.
По его словам, наряду с постоянным распространением вымышленных новостей (фейков), сегодня фиксируется тотальная фальсификация исторических фактов. Это деструктивное явление затрагивает как события колониальной эпохи, так и ключевые вехи недавнего прошлого, включая итоги Вторые мировой войны.
Для противодействия информационной агрессии и систематизации случаев манипулирования исторической правдой политик выступил с инициативой сформировать специализированную структуру. Медведев предложил учредить в составе экспертного совета движения отдельную рабочую группу, которая займется детальным анализом и обобщением наиболее характерных примеров искажения всемирной истории.
Отдельно зампред Совбеза затронул тему устойчивости государственной системы в условиях масштабного внешнего давления. Медведев констатировал, что Российская Федерация сохраняет стабильные темпы развития, невзирая на беспрецедентное введение со стороны Запада более чем 30 тысяч односторонних ограничительных мер. Подобная динамика, по оценке лидера партии, наглядно подтверждает наличие у страны колоссального внутреннего экономического потенциала.
Подробнее об экономике РФ - в материале Экономика России растет быстрее ЕС, цели СВО будут достигнуты - Путин на сайте Украина.ру.
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