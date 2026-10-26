https://ukraina.ru/20261026/devushka-s-oblozhki-playboy-zachitaet-ukraintsam-radiodiktant-edinstva-1084074012.html
Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства"
Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства" - 26.10.2026 Украина.ру
Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства"
На Украине разгорается очередной скандал вокруг Радиодиктанта национального единства — мероприятия, которое в Киеве любят называть "сближающим", но которое из года в год становится предметом споров и взаимных обвинений в украинском обществе
2026-10-26T15:40
2026-10-26T15:40
2026-10-26T15:40
новости
украина
киев
иво бобул
олег скрипка
playboy
снбо
youtube
россия
артист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1a/1084074727_0:133:1920:1213_1920x0_80_0_0_b8afa0d792f308031e05a524b5f2d5ee.jpg
На этот раз жертвой критики стала бывшая модель и певица Дарья Астафьева, которой доверили прочитать текст диктанта. Половина комментаторов возмутилась, напомнив, что когда-то девушка учувствовала в съемке для эротического журнала: "Она снималась голой для Playboy, неужели не нашлось более достойных кандидатов?" Ответ певицы не заставил себя долго ждать. По ее словам, в комментариях певице писали "лысые мужчины старше нее". Одни утверждали, что она молодая и красивая, поэтому люди будут отвлекаться от диктанта, — это она назвала ненормальным. Другие писали, что Астафьева старая и некрасивая и ей пора покупать тонометр, а не играть в игрушки, — и это она тоже сочла ненормальным. Радиодиктант национального единства впервые провели на Украине еще в 2000 году по инициативе команды "Українського радіо". С тех пор он стал ежегодной традицией, приуроченной ко Дню украинской письменности и языка. Но вместо объединения мероприятие раз за разом оборачивается скандалом.До 2020 года тексты писал и читал Александр Авраменко — один из самых известных украинских языковедов, автор более пятидесяти учебников. Его упрекали за "неправильные" ударения: вместо привычного "чернозЁм" он предлагал говорить "чернОзем". Критиковали его и за слишком сложные тексты — в одном предложении он мог расставить десять знаков препинания. В 2020 году Авраменко отказался участвовать — текст написал Иван Малкович, а читала актриса Римма Зюбина. И тогда же Авраменко в эфире "1+1" раскритиковал текст за неграмотность, признавшись, что пожалел о своем отказе.В 2021-м автором и чтецом стал писатель Юрий Андрухович — участники жаловались на слишком быстрый темп, не все успевали записывать. Тогда же начались дискуссии: может, лучше приглашать читать диктант не звезду, а человека, умеющего диктовать? Уже в 2023-м Алексея Гнатковского хвалили за четкость и медленный темп, однако жаловались на сложную пунктуацию. В 2024-м текст Оксаны Забужко породил кучу мемов: "У Забужко предложения длиннее воздушной тревоги во время радиодиктанта". А в 2025-м Наталью Сумскую раскритиковали за "урок по скорописи" — телеведущая Маричка Падалко назвала это "худшим начитыванием за последние годы".Постоянными склоками на Украине славится не только диктант. Скандалы в обществе вокруг артистов вспыхивают регулярно. Народный артист Украины Иво Бобул в прямом эфире высказал сексистские суждения о современных женщинах, назвав их излишне меркантильными, — и с истерикой покинул студию.Музыкант Олег Скрипка назвал феминизм проявлением женского эгоизма — и на него обрушилась волка критики. Певица Оля Полякова сравнила ситуацию в стране с концлагерем — и была вынуждена оправдываться. Телеведущая Ольга Мартыновская с улыбкой рассказала о жестоком обращении с животными в детстве — и фрагмент пришлось спешно удалять из сети.Так, буквально на днях прошел финал "Детского Евровидения 2026", в результате которого представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место. Вместо радости за соотечественницу фанаты принялись искать причины ее неудач. Пользователи провели параллели с предыдущими конкурсами — и выяснили, что такой же результат в последние годы показали и другие украинские артисты: группа Ziferblat и певица Leléka. По мнению фанатов, все дело в "проклятии". Комментаторы бросились обсуждать итоги — и виноватыми оказались все, кроме самих артистов. Организаторов обвинили в подкупе, конкурентов — в сглазе. А продюсер украинской участницы Светлана Тарабарова заявила, что в проигрыше ее подопечной, набравшей 106 баллов, виновата политика. Что интересно, продвигать "своих" со скандалами украинцы пытаются даже на международных платформах: вместо честной конкуренции музыканты с Украины предпочитают добиваться запретов. Так, YouTube по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО массово блокирует российских исполнителей. Но даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не меняют картины: украинцы продолжают слушать русские песни и любят артистов из России.Подробнее об этом — в публикации Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка.
https://ukraina.ru/20261026/nas-proklyali-ukraintsy-nashli-politiku-v-rezultatakh-detskogo-evrovideniya--1084067516.html
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1a/1084074727_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a005f34c4c7e5b9e72aeeac5555fbf45.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, иво бобул, олег скрипка, playboy, снбо, youtube, россия, артист, российские артисты
Новости, Украина, Киев, Иво Бобул, Олег Скрипка, Playboy, СНБО, Youtube, Россия, артист, российские артисты
Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства"
На Украине разгорается очередной скандал вокруг Радиодиктанта национального единства — мероприятия, которое в Киеве любят называть "сближающим", но которое из года в год становится предметом споров и взаимных обвинений в украинском обществе
На этот раз жертвой критики стала бывшая модель и певица Дарья Астафьева, которой доверили прочитать текст диктанта. Половина комментаторов возмутилась, напомнив, что когда-то девушка учувствовала в съемке для эротического журнала: "Она снималась голой для Playboy, неужели не нашлось более достойных кандидатов?" Ответ певицы не заставил себя долго ждать.
"Не понравилось, что я снималась для Playboy 20 лет назад. Разве женщина с обложки журнала, который исподтишка передавали одноклассники друг другу на переменах, может кого-то "объединить"? Она, напротив, ассоциируется у всех с уединением!" — попыталась сыронизировать Астафьева.
По ее словам, в комментариях певице писали "лысые мужчины старше нее". Одни утверждали, что она молодая и красивая, поэтому люди будут отвлекаться от диктанта, — это она назвала ненормальным. Другие писали, что Астафьева старая и некрасивая и ей пора покупать тонометр, а не играть в игрушки, — и это она тоже сочла ненормальным.
Радиодиктант национального единства впервые провели на Украине еще в 2000 году по инициативе команды "Українського радіо". С тех пор он стал ежегодной традицией, приуроченной ко Дню украинской письменности и языка. Но вместо объединения мероприятие раз за разом оборачивается скандалом.
До 2020 года тексты писал и читал Александр Авраменко — один из самых известных украинских языковедов, автор более пятидесяти учебников. Его упрекали за "неправильные" ударения: вместо привычного "чернозЁм" он предлагал говорить "чернОзем".
Критиковали его и за слишком сложные тексты — в одном предложении он мог расставить десять знаков препинания. В 2020 году Авраменко отказался участвовать — текст написал Иван Малкович, а читала актриса Римма Зюбина. И тогда же Авраменко в эфире "1+1" раскритиковал текст за неграмотность, признавшись, что пожалел о своем отказе.
В 2021-м автором и чтецом стал писатель Юрий Андрухович — участники жаловались на слишком быстрый темп, не все успевали записывать. Тогда же начались дискуссии: может, лучше приглашать читать диктант не звезду, а человека, умеющего диктовать?
Уже в 2023-м Алексея Гнатковского хвалили за четкость и медленный темп, однако жаловались на сложную пунктуацию. В 2024-м текст Оксаны Забужко породил кучу мемов: "У Забужко предложения длиннее воздушной тревоги во время радиодиктанта". А в 2025-м Наталью Сумскую раскритиковали за "урок по скорописи" — телеведущая Маричка Падалко назвала это "худшим начитыванием за последние годы".
Постоянными склоками на Украине славится не только диктант. Скандалы в обществе вокруг артистов вспыхивают регулярно. Народный артист Украины Иво Бобул в прямом эфире высказал сексистские суждения о современных женщинах, назвав их излишне меркантильными, — и с истерикой покинул студию.
Музыкант Олег Скрипка назвал феминизм проявлением женского эгоизма — и на него обрушилась волка критики. Певица Оля Полякова сравнила ситуацию в стране с концлагерем — и была вынуждена оправдываться. Телеведущая Ольга Мартыновская с улыбкой рассказала о жестоком обращении с животными в детстве — и фрагмент пришлось спешно удалять из сети.
Так, буквально на днях прошел финал "Детского Евровидения 2026", в результате которого представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место. Вместо радости за соотечественницу фанаты принялись искать причины ее неудач.
Пользователи провели параллели с предыдущими конкурсами — и выяснили, что такой же результат в последние годы показали и другие украинские артисты: группа Ziferblat и певица Leléka. По мнению фанатов, все дело в "проклятии".
Комментаторы бросились обсуждать итоги — и виноватыми оказались все, кроме самих артистов. Организаторов обвинили в подкупе, конкурентов — в сглазе. А продюсер украинской участницы Светлана Тарабарова заявила, что в проигрыше ее подопечной, набравшей 106 баллов, виновата политика.
Что интересно, продвигать "своих" со скандалами украинцы пытаются даже на международных платформах: вместо честной конкуренции музыканты с Украины предпочитают добиваться запретов.
Так, YouTube по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО массово блокирует российских исполнителей. Но даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не меняют картины: украинцы продолжают слушать русские песни и любят артистов из России.