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Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства"

Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства" - 26.10.2026 Украина.ру

Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства"

На Украине разгорается очередной скандал вокруг Радиодиктанта национального единства — мероприятия, которое в Киеве любят называть "сближающим", но которое из года в год становится предметом споров и взаимных обвинений в украинском обществе

2026-10-26T15:40

2026-10-26T15:40

2026-10-26T15:40

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На этот раз жертвой критики стала бывшая модель и певица Дарья Астафьева, которой доверили прочитать текст диктанта. Половина комментаторов возмутилась, напомнив, что когда-то девушка учувствовала в съемке для эротического журнала: "Она снималась голой для Playboy, неужели не нашлось более достойных кандидатов?" Ответ певицы не заставил себя долго ждать. По ее словам, в комментариях певице писали "лысые мужчины старше нее". Одни утверждали, что она молодая и красивая, поэтому люди будут отвлекаться от диктанта, — это она назвала ненормальным. Другие писали, что Астафьева старая и некрасивая и ей пора покупать тонометр, а не играть в игрушки, — и это она тоже сочла ненормальным. Радиодиктант национального единства впервые провели на Украине еще в 2000 году по инициативе команды "Українського радіо". С тех пор он стал ежегодной традицией, приуроченной ко Дню украинской письменности и языка. Но вместо объединения мероприятие раз за разом оборачивается скандалом.До 2020 года тексты писал и читал Александр Авраменко — один из самых известных украинских языковедов, автор более пятидесяти учебников. Его упрекали за "неправильные" ударения: вместо привычного "чернозЁм" он предлагал говорить "чернОзем". Критиковали его и за слишком сложные тексты — в одном предложении он мог расставить десять знаков препинания. В 2020 году Авраменко отказался участвовать — текст написал Иван Малкович, а читала актриса Римма Зюбина. И тогда же Авраменко в эфире "1+1" раскритиковал текст за неграмотность, признавшись, что пожалел о своем отказе.В 2021-м автором и чтецом стал писатель Юрий Андрухович — участники жаловались на слишком быстрый темп, не все успевали записывать. Тогда же начались дискуссии: может, лучше приглашать читать диктант не звезду, а человека, умеющего диктовать? Уже в 2023-м Алексея Гнатковского хвалили за четкость и медленный темп, однако жаловались на сложную пунктуацию. В 2024-м текст Оксаны Забужко породил кучу мемов: "У Забужко предложения длиннее воздушной тревоги во время радиодиктанта". А в 2025-м Наталью Сумскую раскритиковали за "урок по скорописи" — телеведущая Маричка Падалко назвала это "худшим начитыванием за последние годы".Постоянными склоками на Украине славится не только диктант. Скандалы в обществе вокруг артистов вспыхивают регулярно. Народный артист Украины Иво Бобул в прямом эфире высказал сексистские суждения о современных женщинах, назвав их излишне меркантильными, — и с истерикой покинул студию.Музыкант Олег Скрипка назвал феминизм проявлением женского эгоизма — и на него обрушилась волка критики. Певица Оля Полякова сравнила ситуацию в стране с концлагерем — и была вынуждена оправдываться. Телеведущая Ольга Мартыновская с улыбкой рассказала о жестоком обращении с животными в детстве — и фрагмент пришлось спешно удалять из сети.Так, буквально на днях прошел финал "Детского Евровидения 2026", в результате которого представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место. Вместо радости за соотечественницу фанаты принялись искать причины ее неудач. Пользователи провели параллели с предыдущими конкурсами — и выяснили, что такой же результат в последние годы показали и другие украинские артисты: группа Ziferblat и певица Leléka. По мнению фанатов, все дело в "проклятии". Комментаторы бросились обсуждать итоги — и виноватыми оказались все, кроме самих артистов. Организаторов обвинили в подкупе, конкурентов — в сглазе. А продюсер украинской участницы Светлана Тарабарова заявила, что в проигрыше ее подопечной, набравшей 106 баллов, виновата политика. Что интересно, продвигать "своих" со скандалами украинцы пытаются даже на международных платформах: вместо честной конкуренции музыканты с Украины предпочитают добиваться запретов. Так, YouTube по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО массово блокирует российских исполнителей. Но даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не меняют картины: украинцы продолжают слушать русские песни и любят артистов из России.Подробнее об этом — в публикации Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка.

https://ukraina.ru/20261026/nas-proklyali-ukraintsy-nashli-politiku-v-rezultatakh-detskogo-evrovideniya--1084067516.html

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новости, украина, киев, иво бобул, олег скрипка, playboy, снбо, youtube, россия, артист, российские артисты