Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО - 26.10.2026 Украина.ру
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Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО
Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО - 26.10.2026 Украина.ру
Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО
С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО проводит в Латвии манёвры Resolute Reforger 2026. Это самые масштабные учения за всё время существования бригады
2026-10-26T15:35
2026-10-26T15:35
новости
латвия
россия
литва
нато
военные учения
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По сообщению латвийских СМИ, в них задействованы примерно 3 тысячи военнослужащих и около тысячи единиц техники. Учебные мероприятия проходят в восточной и центральной частях страны.Участники тренируются перебрасывать подразделения, организовывать их снабжение, управление и связь, а также координировать действия с Национальными вооружёнными силами Латвии.По словам командира бригады полковника Дэвида Брассара, манёвры продемонстрируют готовность военных развёртывать боеспособные подразделения вдали от баз, поддерживать их в полевых условиях и обеспечивать надёжное управление и связь.С 4 по 8 ноября военные займутся восстановлением территорий, использованных во время учений, после чего направятся обратно на базы.Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
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новости, латвия, россия, литва, нато, военные учения
Новости, Латвия, Россия, Литва, НАТО, военные учения

Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО

15:35 26.10.2026
 
© REUTERS / Andreea Campeanu
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© REUTERS / Andreea Campeanu
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С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО проводит в Латвии манёвры Resolute Reforger 2026. Это самые масштабные учения за всё время существования бригады
По сообщению латвийских СМИ, в них задействованы примерно 3 тысячи военнослужащих и около тысячи единиц техники. Учебные мероприятия проходят в восточной и центральной частях страны.

Участники тренируются перебрасывать подразделения, организовывать их снабжение, управление и связь, а также координировать действия с Национальными вооружёнными силами Латвии.

По словам командира бригады полковника Дэвида Брассара, манёвры продемонстрируют готовность военных развёртывать боеспособные подразделения вдали от баз, поддерживать их в полевых условиях и обеспечивать надёжное управление и связь.

С 4 по 8 ноября военные займутся восстановлением территорий, использованных во время учений, после чего направятся обратно на базы.

Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
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