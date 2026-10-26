https://ukraina.ru/20261026/tysyacha-edinits-tekhniki-i-3000-voennykh-u-granits-rf-prokhodyat-krupneyshie-ucheniya-nato-1084075745.html

Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО

Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО - 26.10.2026 Украина.ру

Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО

С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО проводит в Латвии манёвры Resolute Reforger 2026. Это самые масштабные учения за всё время существования бригады

2026-10-26T15:35

2026-10-26T15:35

2026-10-26T15:35

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По сообщению латвийских СМИ, в них задействованы примерно 3 тысячи военнослужащих и около тысячи единиц техники. Учебные мероприятия проходят в восточной и центральной частях страны.Участники тренируются перебрасывать подразделения, организовывать их снабжение, управление и связь, а также координировать действия с Национальными вооружёнными силами Латвии.По словам командира бригады полковника Дэвида Брассара, манёвры продемонстрируют готовность военных развёртывать боеспособные подразделения вдали от баз, поддерживать их в полевых условиях и обеспечивать надёжное управление и связь.С 4 по 8 ноября военные займутся восстановлением территорий, использованных во время учений, после чего направятся обратно на базы.Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.

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