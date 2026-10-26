Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО
© REUTERS / Andreea Campeanu
© REUTERS / Andreea Campeanu
С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО проводит в Латвии манёвры Resolute Reforger 2026. Это самые масштабные учения за всё время существования бригады
По сообщению латвийских СМИ, в них задействованы примерно 3 тысячи военнослужащих и около тысячи единиц техники. Учебные мероприятия проходят в восточной и центральной частях страны.
Участники тренируются перебрасывать подразделения, организовывать их снабжение, управление и связь, а также координировать действия с Национальными вооружёнными силами Латвии.
По словам командира бригады полковника Дэвида Брассара, манёвры продемонстрируют готовность военных развёртывать боеспособные подразделения вдали от баз, поддерживать их в полевых условиях и обеспечивать надёжное управление и связь.
С 4 по 8 ноября военные займутся восстановлением территорий, использованных во время учений, после чего направятся обратно на базы.
Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
Участники тренируются перебрасывать подразделения, организовывать их снабжение, управление и связь, а также координировать действия с Национальными вооружёнными силами Латвии.
По словам командира бригады полковника Дэвида Брассара, манёвры продемонстрируют готовность военных развёртывать боеспособные подразделения вдали от баз, поддерживать их в полевых условиях и обеспечивать надёжное управление и связь.
С 4 по 8 ноября военные займутся восстановлением территорий, использованных во время учений, после чего направятся обратно на базы.
Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
Подписывайся на