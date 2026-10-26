Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет - 26.10.2026 Украина.ру
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Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет
Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет - 26.10.2026 Украина.ру
Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет
Представители "Студенческого списка", заявившего о победе на парламентских выборах в Сербии, опровергли слова Александра Вучича о возможном изменении курса в отношении России
2026-10-26T17:29
2026-10-26T17:29
новости
сербия
россия
москва
александр вучич
украина.ру
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Представитель движения Йово Бакич подчеркнул, что блок считает Москву важным историческим партнёром и не поддерживает введение санкций."Мы уважаем Россию и как великую державу, и как исторически важного для нас партнёра, а во многих случаях — и защитника. В этом вопросе никаких изменений не будет. Санкции, которые небольшая Сербия ввела бы против России, ничего бы не изменили, но с символической точки зрения это было бы очень плохо", — заявил Бакич в эфире программы "Сербия выбирает" на телеканале RT Balkan.По его словам, Сербия не намерена отказываться от российского газа, несмотря на давление Еврокомиссии."Мы здесь не для того, чтобы удовлетворять иностранцев, а для того, чтобы действовать в наших национальных интересах", — сказал он.Бывший президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что новые власти весной следующего года введут санкции против России. Сегодня он признал проигрыш своей коалиции объединению "Студенческий список — студенты побеждают" на выборах в парламент. Подробнее о фактах, демонстрирующих попытки Белграда "усидеть на двух стульях" – в материале Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября на сайте Украина.ру.
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новости, сербия, россия, москва, александр вучич, украина.ру
Новости, Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Украина.ру

Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет

17:29 26.10.2026
 
© РИА Новости . Олег Иванов / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Белграде
Предвыборная агитация в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Олег Иванов
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Представители "Студенческого списка", заявившего о победе на парламентских выборах в Сербии, опровергли слова Александра Вучича о возможном изменении курса в отношении России
Представитель движения Йово Бакич подчеркнул, что блок считает Москву важным историческим партнёром и не поддерживает введение санкций.
"Мы уважаем Россию и как великую державу, и как исторически важного для нас партнёра, а во многих случаях — и защитника. В этом вопросе никаких изменений не будет. Санкции, которые небольшая Сербия ввела бы против России, ничего бы не изменили, но с символической точки зрения это было бы очень плохо", — заявил Бакич в эфире программы "Сербия выбирает" на телеканале RT Balkan.
По его словам, Сербия не намерена отказываться от российского газа, несмотря на давление Еврокомиссии.
"Мы здесь не для того, чтобы удовлетворять иностранцев, а для того, чтобы действовать в наших национальных интересах", — сказал он.

Бывший президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что новые власти весной следующего года введут санкции против России. Сегодня он признал проигрыш своей коалиции объединению "Студенческий список — студенты побеждают" на выборах в парламент. Подробнее о фактах, демонстрирующих попытки Белграда "усидеть на двух стульях" – в материале Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября на сайте Украина.ру.
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