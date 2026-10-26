https://ukraina.ru/20261026/pobedivshaya-v-serbii-oppozitsiya-sanktsiy-protiv-rossii-i-otkaza-ot-gaza-ne-budet-1084079866.html

Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет

Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет - 26.10.2026 Украина.ру

Победившая в Сербии оппозиция: санкций против России и отказа от газа не будет

Представители "Студенческого списка", заявившего о победе на парламентских выборах в Сербии, опровергли слова Александра Вучича о возможном изменении курса в отношении России

2026-10-26T17:29

2026-10-26T17:29

2026-10-26T17:29

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Представитель движения Йово Бакич подчеркнул, что блок считает Москву важным историческим партнёром и не поддерживает введение санкций."Мы уважаем Россию и как великую державу, и как исторически важного для нас партнёра, а во многих случаях — и защитника. В этом вопросе никаких изменений не будет. Санкции, которые небольшая Сербия ввела бы против России, ничего бы не изменили, но с символической точки зрения это было бы очень плохо", — заявил Бакич в эфире программы "Сербия выбирает" на телеканале RT Balkan.По его словам, Сербия не намерена отказываться от российского газа, несмотря на давление Еврокомиссии."Мы здесь не для того, чтобы удовлетворять иностранцев, а для того, чтобы действовать в наших национальных интересах", — сказал он.Бывший президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что новые власти весной следующего года введут санкции против России. Сегодня он признал проигрыш своей коалиции объединению "Студенческий список — студенты побеждают" на выборах в парламент. Подробнее о фактах, демонстрирующих попытки Белграда "усидеть на двух стульях" – в материале Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября на сайте Украина.ру.

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